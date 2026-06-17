Exclusivo: Após empate contra Marrocos, brasileiros seguem confiantes e acreditam em virada na Copa

Mesmo após uma estreia que não empolgou tanto os torcedores, a confiança na Seleção Brasileira continua em alta entre os participantes do Bolão 2026, iniciativa gratuita promovida por Mercado Pago e Mercado Livre para acompanhar a Copa do Mundo.

A plataforma já reúne mais de 6,4 milhões de participantes no Brasil e 14,5 milhões em toda a América Latina. E os palpites mostram que o apoio ao Brasil atravessa fronteiras: entre os usuários dos países participantes, a seleção brasileira é a mais apontada como vencedora dos próximos confrontos da fase inicial da competição.

Brasil enfrentou o Marrocos no jogo de estreia do Grupo C neste sábado, 13, na Copa do Mundo 2026. (TIMOTHY A. CLARY / AFP/AFP)

No primeiro jogo, o Brasil ficou no empate por 1 a 1 com Marrocos. O resultado surpreendeu boa parte dos participantes — apenas 4% acertaram o placar exato. Nem isso abalou o otimismo dos palpiteiros. Para o confronto contra o Haiti, 95% apostam em uma vitória brasileira, sendo o 3 a 0 o resultado mais escolhido. Já diante da Escócia, 85% acreditam em mais um triunfo da equipe, com o placar de 2 a 1 liderando as preferências.

Disponível para usuários do Mercado Pago e do Mercado Livre na Argentina, Brasil, México e Uruguai, o Bolão 2026 também revela tendências curiosas entre os torcedores da região. O Brasil aparece na liderança entre as seleções mais escolhidas para vencer seus jogos, seguido por Alemanha, Espanha, Argentina e México.

Na outra ponta da tabela dos palpites, Marrocos, África do Sul e Curaçao concentram o maior número de previsões de derrota na primeira fase. Entre os resultados mais populares da plataforma, o placar de 2 a 1 lidera com folga, seguido por 1 a 1 e 2 a 0.

Palpites valem prêmios em dinheiro

Além da disputa por quem entende mais de futebol — ou tem mais sorte — os participantes concorrem a premiações ao longo do torneio. O Bolão 2026 está disponível para maiores de 18 anos e premiará os três usuários com maior pontuação ao fim da competição com R$ 300 mil, R$ 30 mil e R$ 15 mil, respectivamente, pagos em certificados de barras de ouro.

Os assinantes do programa Meli+ e usuários que cumprirem tarefas dentro da plataforma podem dobrar os valores, chegando a premiações de até R$ 600 mil para o primeiro colocado, R$ 60 mil para o segundo e R$ 30 mil para o terceiro.

Também há recompensas durante a competição. Todos os dias, os 300 participantes com melhor desempenho nos palpites recebem vouchers de R$ 200 para compras no Mercado Livre. Usuários Meli+ podem ampliar esse valor.

A iniciativa integra a estratégia da instituição financeira de conectar serviços e produtos financeiros a experiências de entretenimento e eventos de grande audiência. Com isso, a empresa busca ampliar o uso de suas plataformas e fortalecer a relação com os consumidores durante um dos períodos de maior mobilização do calendário esportivo.

Quando será o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo?

A seleção brasileira volta a jogar pela Copa do Mundo na próxima sexta-feira, 19, às 21h30, no horário de Brasília. A equipe busca a primeira vitória na competição após estrear com empate por 1 a 1 diante do Marrocos.

A situação do grupo ficou mais equilibrada após a primeira rodada. Com o triunfo da Escócia por 1 a 0 sobre o Haiti, os escoceses chegaram aos três pontos e assumiram a liderança isolada da chave. Brasil e Marrocos aparecem na sequência, ambos com um ponto conquistado.

O cenário mantém aberta a possibilidade de definição da classificação pelo saldo de gols caso brasileiros e marroquinos vençam os compromissos restantes da fase de grupos. Nesse contexto, além de buscar os três pontos contra o Haiti, o Brasil tenta ampliar sua vantagem no critério de desempate.

Nesta edição da Copa do Mundo, o regulamento prevê vaga para os dois primeiros colocados de cada grupo. Também avançam à fase seguinte os oito melhores terceiros colocados entre as 12 chaves do torneio.

Após enfrentar o Haiti, a equipe brasileira encerra sua participação na primeira fase diante da Escócia. O confronto está marcado para quarta-feira, 24, às 19h, no horário de Brasília, em Miami.

Veja a programação do Brasil na fase de grupos da Copa

Brasil x Haiti: 19 de junho (sexta-feira), às 21h30 – Lincoln Financial Field (Filadélfia)

19 de junho (sexta-feira), às 21h30 – Lincoln Financial Field (Filadélfia) Escócia x Brasil: 24 de junho (quarta-feira), às 19h – Hard Rock Stadium (Miami)

Onde assistir aos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026

TV Globo, SporTV, N Sports e CazéTV (YouTube) vão transmitir as partidas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.