Copa do Mundo 2026: como deve ser a provável convocação da Seleção

Faltam pouco mais de 20 dias para a convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. No dia 18 de maio, o treinador italiano divulga os 26 nomes que disputarão o torneio que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá, entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

Dos 26 nomes, algumas posições específicas ainda geram dúvidas no treinador. Lucas Paquetá, do Flamengo, Endrick, do Lyon, e Igor Thiago, do Brentford, são alguns dos atletas que ainda brigam por uma vaga.

Neymar é outra incógnita. O brasileiro não foi convocado nenhuma vez por Carlo Ancelotti e é um tema indefinido para Ancelotti e sua comissão técnica. O astro corre contra o tempo para convencer que merece a chance de disputar seu quarto Mundial da carreira, mas a situação é bastante delicada.

Veja análise posição por posição da seleção brasileira

Goleiros

O gol é uma das posições mais "tranquilas" da seleção brasileira. Caso nada aconteça em relação à lesão, os três convocados devem ser Alisson, do Liverpool, Ederson, do Fenerbahçe, e Bento, do Al Nassr. Como opção, caso um dos três não possa ser convocado, aparece Hugo Souza, do Corinthians.

Alisson, recentemente, sofreu uma lesão na coxa e corre contra o tempo para se recuperar e estar na lista de convocados. O atleta do Liverpool, caso tenha condições, deverá ser o titular da meta brasileira.

Defensores

Ancelotti deverá chamar nove atletas para compor a defesa brasileira. Inicialmente, todos os nomes já estavam fechados, mas lesões acabaram mudando os planos de Ancelotti.

Danilo, lateral-direito do Flamengo, foi um nome adiantado pelo próprio Ancelotti. Wesley, da Roma, Alex Sandro, do Flamengo, e Douglas Santos, do Zenit, são os outros nomes que quase certos.

Na zaga, Marquinhos, do PSG, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, devem formar a dupla de defesa. Bremer, da Juventus, e Léo Pereira, do Flamengo, também podem aparecer como opção.

A grande dúvida fica por Éder Militão. O zagueiro do Real Madrid se lesionou, deve passar por cirurgia e é dúvida para a disputa da Copa do Mundo. Ibañez, do Al-Ahly, poderia ficar com a posição.

Meio-campistas

No meio-campo, Ancelotti deve levar seis jogadores. Casemiro, do Manchester United, e Bruno Guimarães, do Newcastle, aparecem como peças praticamente certas. Inclusive, o primeiro é homem de confiança do treinador italiano.

Além deles, Fabinho, do Al Ittihad, e Andrey Santos, do Chelsea, também devem ter a vaga garantida. Danilo Santos, do Botafogo, e destaque no último amistoso contra a Croácia, é outro que deve estar na lista final.

O último nome ainda é uma dúvida. Lucas Paquetá, do Flamengo, Joelinton, do Newcastle, e Gabriel Sara, do Galatasaray, brigam pela vaga, ainda que o flamenguista seja o favorito.

Atacantes

No ataque é onde está a maioria dos problemas. Rodrygo já é baixa confirmada por lesão no joelho. Estêvão, com lesão muscular grave, é dúvida. Com isso, Ancelotti analisa os nomes que poderão substituí-los.

Luiz Henrique, do Zenit; Vinicius Júnior, do Real Madrid; Gabriel Martinelli, do Arsenal; Matheus Cunha, do Manchester United; João Pedro e Raphinha, do Barcelona, são nomes praticamente certos.

Para o lugar de Estêvão, Endrick pode ganhar a vaga. Igor Thiago também é analisado para a posição.