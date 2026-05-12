Neymar dentro ou fora da Copa do Mundo 2026? Presença na pré-lista não garante convocação

A presença de Neymar na pré-lista enviada por Carlo Ancelotti à Fifa mantém aberta a possibilidade de o atacante disputar a Copa do Mundo de 2026. No entanto, a inclusão do camisa 10 na relação preliminar ainda não representa uma vaga assegurada na convocação final do treinador italiano.

A pré-lista funciona como uma espécie de “banco de reservas” das seleções antes do Mundial. O documento reúne entre 35 e 55 jogadores elegíveis para a competição e serve como base obrigatória para a convocação definitiva. Apenas atletas presentes nessa relação podem ser chamados posteriormente para a Copa.

Além da questão esportiva, a lista também atende a exigências administrativas da Fifa. As federações precisam encaminhar informações detalhadas dos jogadores, como dados pessoais, documentação, clube atual, altura, peso e histórico pela seleção. O material é utilizado para planejamento logístico, credenciamento, segurança e comunicação com os clubes.

Apesar disso, a presença na pré-lista não garante participação no torneio. A convocação oficial terá entre 23 e 26 nomes, o que significa que parte considerável dos jogadores relacionados inicialmente ficará fora da lista final.

Neymar segue sob observação

Maior artilheiro da história da seleção brasileira, Neymar não atua com a camisa do Brasil desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante partida das Eliminatórias. Desde então, o atacante passou por cirurgia, enfrentou novos problemas físicos e perdeu espaço no futebol saudita antes de retornar ao Santos.

Nas últimas semanas, o jogador voltou a ganhar sequência em campo e segue sendo acompanhado pela comissão técnica de Ancelotti. O desempenho físico do atacante é considerado um dos principais fatores para uma possível convocação.

O treinador italiano já indicou publicamente que a condição atlética dos jogadores terá peso importante na definição da lista final para o Mundial. Assim, Neymar precisará demonstrar não apenas capacidade técnica, mas também condições de suportar a intensidade da competição.

Outro ponto relevante é que a pré-lista também serve como referência para substituições antes da estreia. Caso algum convocado sofra lesão, a troca só poderá ser feita por um atleta previamente incluído na relação enviada à Fifa.

A convocação definitiva da seleção brasileira será anunciada no próximo dia 18, no Museu do Amanhã. Até lá, Neymar segue na disputa por uma vaga no Mundial, mas ainda sem presença confirmada.