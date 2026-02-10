West Ham x Manchester United: onde assistir e horário pela Premier League

Repórter
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 06h00.
West Ham e Manchester United se enfrentam nesta terça-feira, 10, às 17h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres. A partida é válida pela 26ª rodada da Premier League e terá transmissão ao vivo pela Xsports e pelo streaming Disney+.
O Manchester United chega como favorito para o duelo. A equipe comandada por Michael Carrick não perde há quatro jogos e tem retrospecto favorável contra os Hammers, com três vitórias nos últimos cinco confrontos diretos. Já o West Ham vive momento instável: venceu apenas três dos últimos dez jogos como mandante e soma 37% de aproveitamento nos compromissos recentes.
West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo)
Mads Hermansen; El Hadji Malick Diouf, Konstantinos Mavropanos, Axel Disasi e Aaron Wan-Bissaka; Crysencio Summerville, Mateus Fernandes, Tomas Soucek e Jarrod Bowen; Pablo; Taty Castellanos.
Manchester United (Técnico: Michael Carrick)
Senne Lammens; Luke Shaw, Lisandro Martínez, Harry Maguire e Diogo Dalot; Kobbie Mainoo e Casemiro; Matheus Cunha, Bruno Fernandes e Amad Diallo; Bryan Mbeumo.