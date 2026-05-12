Taffarel relembra drama do tetra e aponta desafios da Seleção para a Copa

“O Brasil não vai como favorito.” Foi assim que Taffarel resumiu o atual momento da Seleção Brasileira em entrevista à FIFA publicada na última semana. Campeão mundial em 1994 e integrante da comissão técnica da equipe, o ex-goleiro falou sobre pressão, favoritismo e as diferenças entre a geração do tetra e o elenco que disputará a Copa do Mundo de 2026.

Pressão era maior em 1994

Ao completar 60 anos, Taffarel relembrou que o cenário vivido pelo Brasil antes da Copa de 1994 era ainda mais pesado. Segundo ele, a Seleção carregava a obrigação de encerrar um jejum de 24 anos sem conquistar o Mundial. “A pressão em 94 era muito maior”, afirmou o ex-jogador ao comentar o ambiente vivido naquela campanha histórica.

Na entrevista, Taffarel destacou que a camisa da Seleção continua impondo responsabilidade aos jogadores, independentemente da fase da equipe. “Quando se fala em Brasil, sempre existe cobrança”, comentou. Mesmo assim, ele acredita que a atual geração chega menos pressionada do que o grupo liderado por Romário, Bebeto e Dunga nos Estados Unidos.

Confiança em Ancelotti

O ex-goleiro também demonstrou confiança no trabalho realizado para a Copa de 2026. Integrando a comissão técnica de Carlo Ancelotti, Taffarel afirmou que a experiência de profissionais acostumados com grandes competições pode ajudar o Brasil a recuperar estabilidade após anos de oscilações.

Ao falar sobre o favoritismo para o próximo Mundial, Taffarel citou o crescimento de outras seleções e reforçou que o futebol mudou muito nas últimas décadas. Para ele, a diferença técnica entre as equipes diminuiu, tornando a disputa mais equilibrada. Ainda assim, ressaltou que o Brasil “sempre será respeitado” em qualquer Copa do Mundo.

Perguntado sobre qual recado daria para os goleiros, o ex-atleta foi claro: "Alisson e Ederson já estão indo para a terceira Copa, sabem a dificuldade. Numa Copa, tem que controlar a emoção, não passar do ponto, ter um equilíbrio muito grande, já que são jogos vistos por milhões de pessoas e com uma responsabilidade enorme. Isso é o fundamental."

Goleiro fez história com a camisa verde e amarela

Considerado um dos maiores goleiros da história da Seleção Brasileira, Taffarel disputou três Copas do Mundo consecutivas como titular: 1990, 1994 e 1998. Além do título nos Estados Unidos, em que defendeu a cobrança de Massaro na disputa de pênaltis, ele também foi vice-campeão mundial na França quatro anos depois.