Lula tem mais seguidores, mas Flávio Bolsonaro cresce mais nas redes sociais, diz análise

RESUMO ＋ Um levantamento da plataforma de análise de dados e marketing de influência HypeAuditor, com dados de Instagram e TikTok entre 24 de agosto e 23 de setembro, mostrou que Lula tem uma audiência maior, enquanto Flávio Bolsonaro cresce mais proporcionalmente. No Instagram, Flávio avançou 3,5% em seguidores, ante 1,3% de Lula, e obteve médias superiores de curtidas e comentários.

Um levantamento realizado pela HypeAuditor, plataforma especializada em análise de dados e marketing de influência nas redes sociais, identificou as principais diferenças na presença digital de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Segundo a análise, que considerou dados de Instagram e TikTok entre 24 de agosto e 23 de setembro, Lula tinha uma audiência maior no período, enquanto o perfil de Flávio registrou crescimento proporcional superior.

A conta do candidato do PL avançou 3,5% em número de seguidores no Instagram, contra 1,3% no perfil de Lula, segundo o levantamento.

A diferença entre os candidatos também aparece nas menções identificadas pela HypeAuditor. Flávio foi citado em 2.490 conteúdos no Instagram e em 505 no TikTok. Lula apareceu em 2.229 menções no Instagram e 361 no TikTok.

Audiência x engajamento

No TikTok, o estudo encontrou ainda uma diferença entre o tamanho das audiências e o número de visualizações. Segundo a HypeAuditor, Lula tinha uma audiência 2,4 vezes maior que a de Flávio na rede social, mas um vídeo do candidato do PL chegou a registrar cerca de 4,7 vezes mais visualizações.

No Instagram, as publicações de Flávio tiveram média de aproximadamente 150 mil curtidas e 10 mil comentários durante o período analisado. As de Lula registraram, em média, 50 mil curtidas e 4,3 mil comentários.

No período analisado, Lula contava com cerca de 3,5 milhões de seguidores a mais que Flávio.

Contas não oficiais

A análise também considerou conteúdos publicados por outros usuários. Entre os cinco vídeos brasileiros mais vistos no TikTok que mencionaram Flávio Bolsonaro nos 30 dias analisados, foram contabilizadas 4,36 milhões de visualizações. Os cinco vídeos mais vistos que mencionaram Lula somaram 1,08 milhão.

No caso de Flávio, os conteúdos identificados incluem jingles, memes e reações que utilizam a hashtag com seu nome. O uso da hashtag, no entanto, não permite determinar a posição do autor em relação ao candidato e pode aparecer tanto em publicações favoráveis quanto críticas.

O levantamento encontrou ainda três grandes contas não oficiais que utilizam o nome de Flávio Bolsonaro e que, juntas, somavam 4,191 milhões de seguidores. O número é superior aos 2,56 milhões de seguidores do perfil oficial de Renan Santos (Missão), segundo os dados analisados.

A questão também se relaciona às regras eleitorais para a propaganda na internet. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina que os endereços eletrônicos utilizados pelas campanhas sejam informados à Justiça Eleitoral e estabelece regras específicas para a divulgação e o impulsionamento de conteúdo político nas redes sociais.

Para Maria Marques, gerente de marketing para a América Latina da HypeAuditor, contas não oficiais podem alcançar muitos usuários e, inclusive, gerar dúvidas sobre quais perfis são efetivamente oficiais.

"Precisamos discutir sobre a responsabilidade de quem está por trás dessas contas. Nem todos os eleitores sabem que o selo azul no Instagram indica que um perfil é oficial e verificado, por exemplo. Muitas pessoas acabam acreditando que posts publicados por contas não verificadas são da equipe de um candidato", destaca.

Novas contas de Renan Santos

O levantamento também identificou cinco páginas associadas à rede de Renan Santos que foram criadas no TikTok, entre 3 e 7 de abril de 2026. De acordo com a HypeAuditor, duas delas foram registradas com apenas sete minutos de diferença.

Outra conta, @renansantosreserva, foi criada em 18 de agosto. Cerca de duas semanas depois, em 31 de agosto, o ministro Dias Toffoli, do TSE, determinou a suspensão temporária da propaganda eleitoral de Renan Santos na internet.

Segundo a decisão, havia inconsistências relacionadas aos perfis utilizados pela campanha. A medida foi revertida no dia seguinte, depois que o partido apresentou à Justiça Eleitoral os perfis solicitados.

Augusto Cury aparece com menor audiência

O HypeAuditor também analisou o perfil de Augusto Cury (Avante). O candidato tinha 424 mil seguidores e registrava média de 3.356 visualizações por vídeo no período.

Apesar de ter uma audiência menor que a de Lula e Flávio, Cury apresentava, entre os três perfis destacados pelo estudo, a maior relação entre visualizações e número de seguidores.

A métrica mostra uma diferença entre audiência absoluta e alcance proporcional, mas não permite estabelecer, sozinha, uma relação com intenção de voto ou preferência do eleitorado.

A HypeAuditor é uma empresa de tecnologia especializada em análise de dados. A plataforma monitora perfis e conteúdos em diferentes redes sociais, e oferece ferramentas para analisar audiência, alcance, engajamento e autenticidade de contas. O levantamento sobre os presidenciáveis, portanto, é uma análise de métricas das plataformas, não uma pesquisa de intenção de voto.