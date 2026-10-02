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TSE determina que votos destinados para Anthony Garotinho não sejam contados

Com a nova decisão, os votos recebidos pelo candidato serão registrados como anulados sub judice

Anthony Garotinho (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Anthony Garotinho (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 20h20.

Última atualização em 2 de outubro de 2026 às 20h26.

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O ministro Floriano de Azevedo Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou nesta sexta-feira, 2, que os votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos), candidato ao governo do Rio de Janeiro, não sejam contabilizados na eleição de domingo.

O magistrado revogou uma liminar anterior do próprio TSE proferida dois dias antes que liberava a campanha de Garotinho. Com a nova decisão, o ex-governador fluminense perde acesso aos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Os votos recebidos pelo candidato serão registrados como anulados sub judice enquanto o indeferimento de sua candidatura estiver em vigor. A decisão de Azevedo Marques será analisada pelo plenário do TSE.

"Ressalto que inexistem as razões para a manutenção das garantias que foram asseguradas pela liminar antes concedida, inclusive porque, mesmo o nome do postulante constando na urna eletrônica, os votos a ele destinados não devem ser considerados válidos para qualquer fim uma vez e figurarão na condição de 'anulados sub judice', diante da decisão atualmente vigente de indeferimento da candidatura", diz a decisão.

O nome de Garotinho aparecerá na urna eletrônica porque o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) indeferiu o registro após do fechamento do sistema de votação.

A EXAME procurou a assessoria de Garotinho, que informou que aguarda um posicionamento oficial para se manifestar.

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