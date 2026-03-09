Esporte

Ancelotti vai a jogo do Santos sem Neymar após divulgar pré-lista da seleção

Técnico da seleção vai ao jogo contra o Mirassol nesta terça-feira, 9; Neymar foi pré-convocado, mas está fora da partida

Neymar: futuro do atacante na seleção brasileira é incerto (Redes Sociais/Reprodução)

Neymar: futuro do atacante na seleção brasileira é incerto (Redes Sociais/Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 9 de março de 2026 às 15h03.

O técnico da seleção brasileira Carlo Ancelotti vai ao jogo entre Santos e Mirassol nessa terça-feira, 9. A visita do italiano ao interior paulista acontece em meio à divulgação da pré-lista de convocados para os próximos amistosos da seleção.

Neymar está entre os nomes pré-convocados, mas vai desfalcar o Santos na partida de hoje após sentir dores musculares. Mesmo assim, a CBF confirmou a vigem de Ancelotti.

O atacante não defende a camisa amarela desde 2023, quando lesionou o joelho direito.

Pré-lista da seleção

Ancelotti enviou aos clubes na última sexta-feira, 6, uma lista de possíveis jogadores convocáveis, como exige a Fifa.

A convocação oficial vai ser divulgada na próxima segunda-feira, 16.

Os próximos amistosos da seleção brasileira acontecem ainda neste mês. O primeiro será contra os franceses, dia 26 de março, em Boston, e o segundo vai ser contra os croatas, dia 31, em Orlando.

A principal novidade desta pré-lista é Ryan, de 19 anos, revelado pelo Vasco e destaque do Bournemouth na Premier League. O nome vem como uma alternativa para o desfalque causado por Rodrygo, que ficará de fora da Copa após ser lesionado

Também há muita expectativa em relação ao nome de Endrick, agora no Lyon. 

Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Será a primeira edição do torneio realizada em três países e também a estreia do formato ampliado, com 48 seleções.

Ao total, as partidas serão distribuídas em 16 cidades.

No Canadá, os jogos acontecerão em Toronto e Vancouver. No México, as sedes são Cidade do México, Guadalajara e Monterrey.

Os Estados Unidos concentram o maior número de cidades-sede, incluindo Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, Seattle e a região da Baía de São Francisco.

