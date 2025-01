Neymar no Santos: jogador é apresentado ao time nesta sexta; veja horário e como assistir

O Santos Futebol Clube prepara uma grande festa para apresentar Neymar à torcida nesta sexta-feira, 31 de janeiro. O evento ocorrerá na Vila Belmiro, em Santos (SP), com abertura dos portões às 16h. Diversos artistas estão confirmados para animar a celebração, incluindo Mano Brown, Projota e Supla.

Ingressos esgotados e transmissão ao vivo

Os ingressos para a apresentação estão esgotados. A programação inclui shows e a participação de Neymar, que deve subir ao palco para saudar a torcida e vestir novamente a camisa 10 do Santos.

Para quem não conseguiu ingressos, a apresentação será transmitida ao vivo pelo GE e pelo SporTV.

Expectativas para o futuro

A volta de Neymar ao Santos representa um momento simbólico, reforçando sua conexão com as raízes e a paixão dos torcedores. Durante a apresentação, espera-se que o jogador compartilhe suas emoções sobre o retorno e suas expectativas para essa nova fase no clube que o revelou para o futebol mundial.

Após o evento, Neymar concederá uma entrevista coletiva no Salão de Mármore da Vila Belmiro para a imprensa nacional e internacional. Ainda não há uma data definida para sua estreia em campo pelo Santos.

Previsão do tempo e expectativas para o evento

A previsão do tempo para Santos indica chuva, com temperatura máxima de 29°C e mínima de 26°C. Os torcedores que comparecerão ao evento devem estar preparados para as condições climáticas.

A apresentação de Neymar promete ser um marco na história do Santos e um momento emocionante para os fãs de futebol em todo o país.

