Narrador é demitido horas depois de ser contratado após repercussão de posts ofensivos

A franquia Portland Trail Blazers anunciou e demitiu o narrador Braiden Bell na quinta-feira, após a repercussão de publicações racistas e misóginas feitas por ele nas redes sociais quando era adolescente. O clube reconheceu falhas no processo de contratação e pediu desculpas aos torcedores e à comunidade de Rip City.

O Portland Trail Blazers anunciou e demitiu no mesmo dia o narrador Braiden Bell após a repercussão de publicações consideradas ofensivas feitas por ele nas redes sociais quando ainda era adolescente.

Em comunicado divulgado na quinta-feira, a franquia afirmou que não tolera comentários racistas, sexistas ou prejudiciais. Segundo o clube, as postagens atribuídas ao profissional violam as políticas da organização, da liga e os valores defendidos pela equipe. Diante disso, o Trail Blazers informou que não daria continuidade à contratação.

Entre as mensagens resgatadas por um repórter da KGW, emissora de Portland, estão comentários em que Bell afirmava não ser racista, mas dizia que “asiáticos me irritam”, além de diversas publicações de teor misógino. Os registros teriam sido feitos entre 2012 e 2013, quando o narrador tinha cerca de 15 anos.

Aos 29 anos, Bell havia sido contratado para assumir as transmissões após trabalhar nos dois últimos anos cobrindo jogos do Phoenix Mercury, da WNBA, e do Valley Suns, da G League.

Nem o profissional nem seu agente responderam aos pedidos de posicionamento feitos por diferentes veículos de imprensa. Antes da demissão, o representante havia direcionado os questionamentos da KGW para o próprio Trail Blazers.

Falhas na contratação

Em nova manifestação, a franquia reconheceu falhas no processo de contratação. “Não atingimos o padrão que estabelecemos para nós mesmos neste processo e, por isso, pedimos desculpas aos torcedores dos Blazers e à comunidade de Rip City”, afirmou o clube. A organização também declarou que pretende garantir que o próximo narrador represente os valores defendidos pela equipe e acrescentou: “Vamos fazer melhor”.

Bell substituiria Kevin Calabro, voz das transmissões do Trail Blazers desde 2016. O narrador deixou o cargo em julho após considerar insatisfatória a proposta de renovação contratual recebida, segundo declarou ao jornal The Oregonian.

O caso ocorre em meio a questionamentos envolvendo medidas de contenção de despesas adotadas pelo novo proprietário da franquia, Tom Dundon. Durante o verão norte-americano, o dirigente também defendeu que apenas recursos públicos fossem utilizados para custear uma reforma estimada em US$ 600 milhões no Moda Center, arena da equipe.

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