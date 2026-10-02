Empresário gasta R$ 11 mil em cartaz para defender CR7 e criticar Jorge Jesus

RESUMO | A polêmica saída de Cristiano Ronaldo da seleção de Portugal, motivada por atritos com o técnico Jorge Jesus, ganhou as ruas de Lisboa por iniciativa de um torcedor que bancou outdoors de protesto e apoio ao craque.

O clima nos bastidores da seleção de Portugal continua longe de encontrar a calmaria. A decisão de Cristiano Ronaldo de se afastar da equipe nacional após divergências com o técnico Jorge Jesus gerou forte repercussão pública e encontrou eco nas ruas de Lisboa na forma de protestos inusitados.

Incomodado com a forma como o ídolo histórico tem sido tratado, um torcedor decidiu bancar do próprio bolso uma campanha de outdoors pela capital portuguesa para repudiar as atitudes da comissão técnica e exaltar o legado do camisa 7.

O investimento e a motivação do torcedor

O autor da iniciativa é Fernando Maia, proprietário de uma empresa do setor de publicidade exterior, que fez questão de ressaltar que a ação partiu estritamente de sua iniciativa pessoal, sem qualquer vínculo com marcas, patrocinadores ou com o staff do próprio jogador. Em entrevista à rádio Observador, Maia abriu o jogo sobre os custos e os objetivos do protesto:

"Coloco estes cartazes em nome individual, não tem a ver com empresa alguma, sou eu que estou pagando pelos cartazes", explicou. "Não conheço o Ronaldo, não conheço ninguém da equipe do Ronaldo, mas me conheço, e tenho uma coisa que se chama gratidão em não descartar pessoas que foram e que são úteis a Portugal".

O empresário revelou ter investido cerca de 1.900 euros (o equivalente a mais de R$ 11 mil) na confecção e fixação das peças publicitárias. Os outdoors estampavam uma imagem em preto e branco de Jorge Jesus acompanhada de frases duras, como "Jorge Jesus não esteve à altura" e "ego inflado", além de mensagens de agradecimento e defesa a Cristiano Ronaldo.

Polêmica com prefeitura e promessa de novos atos

A mobilização gerou reações imediatas das autoridades locais, resultando na retirada rápida das peças por parte da Câmara Municipal de Oeiras, o que gerou críticas do idealizador sobre a suposta falta de liberdade de expressão.

Apesar da remoção, Fernando Maia admitiu que alguns termos impressos foram pesados, mas garantiu que não pretende parar por aí. Ele planeja novos protestos nas proximidades do Estádio do Dragão, embora reitere que respeitará os limites da lei:

"Sim, provavelmente colocarei mais cartazes, sem essa frase ('ego inflado'), porque realmente a frase é excessiva. Não é desrespeitosa, mas é excessiva. Mas vou colocar outro junto ao Dragão, vou colocar. Se me impedirem não coloco, se a Polícia Municipal estiver lá e não me deixar colocar, eu cumpro a lei".

O racha na seleção

A harmonia que parecia reinar entre as duas maiores figuras do futebol português recente deu lugar a uma crise sem precedentes nos bastidores da seleção nacional. O que começou como uma parceria de sucesso no Oriente Médio — onde conquistaram juntos o Campeonato Saudita pelo Al Nassr na temporada anterior — transformou-se em um conflito aberto após o reencontro na equipe portuguesa, culminando no abandono abrupto de Cristiano Ronaldo da concentração durante a disputa da Liga das Nações.

O estopim da crise ocorreu em 27 de setembro, na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega. De acordo com relatos da imprensa portuguesa, o clima desandou quando o camisa 7 iniciou um longo e exaustivo aquecimento de cerca de 30 minutos na beira do gramado, mas acabou não sendo utilizado pelo treinador, que esgotou as alterações regulamentares. Sentindo-se traído por uma suposta quebra de entendimento prévio sobre sua minutagem e humilhado pela situação, o atacante deixou a delegação de forma repentina, prometendo revelar sua versão dos fatos "a seu tempo".

Diante do racha, as posturas públicas e internas evidenciaram o choque de egos e personalidades fortes:

A rigidez de Jorge Jesus: Em entrevista coletiva, o treinador adotou um tom irredutível e blindou suas decisões técnicas. "O estatuto não dá direitos a que os jogadores sejam diferenciados", declarou, enfatizando que "nunca nenhum jogador vai mudar as minhas ideias. Nem ele, nem ninguém no futebol".

Em entrevista coletiva, o treinador adotou um tom irredutível e blindou suas decisões técnicas. "O estatuto não dá direitos a que os jogadores sejam diferenciados", declarou, enfatizando que "nunca nenhum jogador vai mudar as minhas ideias. Nem ele, nem ninguém no futebol". A tentativa de apagar o incêndio: Apesar da firmeza pública diante da imprensa, relatos de bastidores apontam que o próprio Jorge Jesus buscou contornar o estrago ao procurar o craque para se desculpar pelo desgaste de tê-lo deixado aquecendo por tanto tempo em vão. No entanto, a reaproximação falhou em estancar a crise, deixando o futuro do maior artilheiro da história da seleção em xeque sob o comando do novo técnico.

O que motivou os outdoors de protesto em Lisboa?

O descontentamento de torcedores com a saída de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa após conflitos com o técnico Jorge Jesus.

Quem pagou pelos cartazes e quanto custou?

A ação foi financiada individualmente pelo empresário Fernando Maia, que gastou cerca de 1.900 euros (mais de R$ 11 mil).

Quais eram as mensagens estampadas nos outdoors?

Os cartazes traziam críticas diretas a Jorge Jesus, chamando-o de "ego inflado" e afirmando que ele "não esteve à altura", além de homenagear os 20 anos de CR7 na seleção.

O torcedor pretende fazer novos protestos?

Sim, Maia afirmou que planeja instalar novos cartazes perto do Estádio do Dragão, mas garantiu que respeitará as ordens da polícia e as normas públicas.