Caminho do Brasil na Copa começa a ser desenhado; veja os possíveis confrontos

Com a fase de grupos da Copa do Mundo se aproximando do fim, o cenário do mata-mata começa a ganhar forma. A principal dúvida dos torcedores agora é uma só: quem enfrentará quem na próxima fase?

Após vencer a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira, 24, o Brasil confirmou a liderança do Grupo C, terminou a chave com sete pontos e garantiu presença no mata-mata. Agora, a Seleção aguarda a definição do Grupo F para conhecer seu próximo adversário, que será Japão, Holanda ou Suécia.

A resposta sairá nesta quinta-feira, 25, quando a última rodada do grupo for disputada. Holanda e Japão lideram a chave com quatro pontos cada, mas os holandeses aparecem na frente pelos critérios de desempate. A Suécia, com três pontos, ainda mantém chances de classificação e também pode entrar no caminho da equipe de Carlo Ancelotti.

A Holanda enfrenta a já eliminada Tunísia, enquanto Japão e Suécia fazem um confronto direto pela classificação. As duas partidas acontecem simultaneamente, às 20h, de Brasília.

Brasil pode ter caminho complicado no mata-mata

Embora o foco esteja no próximo adversário, o chaveamento já permite uma projeção dos possíveis desafios que o Brasil poderá encontrar caso avance de fase.

Dependendo da combinação de resultados, a Seleção pode cruzar com algumas das principais forças da competição nas etapas seguintes. Entre os possíveis rivais aparecem seleções tradicionais como França e Alemanha, que surgem como candidatas a avançar em seus respectivos grupos.

O adversário brasileiro na fase posterior ao primeiro confronto eliminatório virá do cruzamento entre os Grupos E e I, que contam ainda com equipes como Equador, Costa do Marfim, Senegal e Noruega.

Grupos decisivos seguem em aberto

A quinta-feira também reserva confrontos importantes para a definição do chaveamento da Copa do Mundo.

No Grupo D, Austrália e Paraguai disputam uma vaga direta no mata-mata em confronto marcado para as 23h. As duas seleções chegam à rodada com três pontos e dependem apenas de si para avançar. Os Estados Unidos, líderes da chave com seis pontos, enfrentam a já eliminada Tunísia no mesmo horário.

Já no Grupo E, a Alemanha ocupa a primeira colocação e está garantida na posição. Já a Costa do Marfim busca se firmar na segunda posição. Para isso, os africanos precisam vencer Curaçao.

Com diversos grupos ainda indefinidos, o chaveamento da Copa do Mundo segue em constante mudança. Nas próximas horas, Brasil e os demais classificados finalmente conhecerão seus caminhos na corrida pelo título mundial.