Como está a classificação do Grupo E da Copa do Mundo? Veja tabela

O Grupo E da Copa do Mundo chega à última rodada da fase de classificação com a Alemanha garantida nas oitavas de final. líder isolada com seis pontos, a seleção alemã só depende de si mesma para confirmar a primeira colocação do grupo.

Costa do Marfim ocupa a segunda posição com três pontos, enquanto Equador e Curaçao, ambos com um ponto, ainda brigam por uma vaga direta ou por um lugar entre os melhores terceiros colocados do torneio.

3ª rodada

Como funciona a classificação da Copa do Mundo

Avançam para a próxima fase os dois primeiros colocados do grupo, além dos oito melhores terceiros lugares entre todas as 12 chaves da competição.

Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate seguem, na ordem: saldo de gols, gols pró, confronto direto e sorteio, conforme o regulamento da competição.

Legenda: P = Pontos | J = Jogos | V = Vitórias | E = Empates | D = Derrotas | GP = Gols Pró | GC = Gols Contra | SG = Saldo de Gols | % = Aproveitamento