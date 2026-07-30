Rede de ensino arrecada 7 toneladas de alimentos em ação que une esporte e solidariedade

A estratégia de associar eventos esportivos a metas de arrecadação fundamenta-se no conceito pedagógico de "Aprendizagem em Serviço" (Service-Learning), metodologia que une o conteúdo acadêmico ou atividades práticas ao serviço comunitário.

A partir desta metodologia, a Elite Rede de Ensino realizou um projeto que conseguiu arrecadar 7 toneladas de alimentos não perecíveis, cerca de 1.800 caixas de leite, mais de 9 mil garrafas de água e dezenas de insumos de higiene e limpeza, direcionados a instituições de assistência social em diferentes estados do país.

O projeto, "Elite do Bem", é braço social da Copa Elite promovida pelo Elite Rede de Ensino. Entre as organizações beneficiadas pela última edição estão:

ONG Madre Maria Teodoro, em Itu;

Casa do Amor Fraterno, em Piracicaba;

Igreja de Santana, na capital paulista;

Entidade Filhos da Promessa, em Suzano;

nstituto Galeão Coutinho, em Jundiaí;

Lar dos Velhinhos – Sociedade São Vicente de Paulo, em Americana.

Os benefícios para os estudantes

Estudos, como o da OCDE, apontam que estudantes expostos a atividades práticas de voluntariado durante a vida escolar apresentam maior probabilidade de manter uma conduta cidadã ativa na idade adulta.

De acordo com o relatório global The Science of Belonging, publicado pela International Baccalaureate Organization (IB), ações coletivas estruturadas dentro do ambiente escolar fortalecem o senso de pertencimento e a empatia, mitigando barreiras socioeconômicas locais.

Segundo Glaucia Sobral, coordenadora de segmento do Elite Rede de Ensino, o formato do evento serve como uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento socioemocional dos alunos.

"Através da vivência esportiva, os alunos são incentivados a lidar com desafios, trabalhar coletivamente e reconhecer a importância do esforço contínuo. A integração prática das famílias nesses processos de mobilização valida a construção de valores éticos e o respeito mútuo, preparando os estudantes para uma participação consciente na vida em sociedade”, completou.

O impacto nos estados

No estado de São Paulo, a mobilização da comunidade escolar resultou na arrecadação de aproximadamente 3,4 toneladas de alimentos, além de leite, produtos de higiene e itens de limpeza, destinados a diferentes instituições sociais.

Na região Sul, a campanha arrecadou mais de 1,9 tonelada de alimentos no Paraná, beneficiando a Pastoral da Promoção Humana da Paróquia Bom Jesus, a EPESMEL, o Instituto Amparo e a Chácara Decisão. Em Santa Catarina, a mobilização também fortaleceu o esporte local, com a doação de 9.351 garrafas de água para atletas do município.

A capilaridade da campanha também gerou resultados expressivos no Centro-Oeste e no Sudeste. No Mato Grosso do Sul, foram arrecadados 1,5 tonelada de alimentos não perecíveis e 318 caixas de leite, destinadas a instituições como o Bazar do Bem. Em Goiás, a mobilização reuniu 1,5 tonelada de alimentos, distribuídas entre o Lar Batista e o Lar Girassol. Já em Minas Gerais, a campanha beneficiou a Casa Lucas com a doação de 150 kg de alimentos.