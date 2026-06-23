Haaland no caminho? Brasil pode cruzar com Noruega no mata-mata da Copa do Mundo

A segunda rodada da Copa do Mundo de 2026 ainda não foi concluída, mas já permite projetar como ficaria o chaveamento do mata-mata caso a fase de grupos terminasse neste momento. O cenário aponta o Brasil com possibilidade de enfrentar a Noruega já nas oitavas de final.

Brasil lidera grupo, mas situação segue aberta

A Seleção Brasileira aparece na liderança do Grupo C com quatro pontos, empatada com Marrocos. A definição da primeira colocação ainda depende da rodada final: o Brasil precisa vencer a Escócia e torcer para que Marrocos não goleie o Haiti por ampla diferença de gols, além de outros cenários que envolvem empate e critérios de desempate.

Dependendo da combinação de resultados, o Brasil pode encerrar a fase de grupos em primeiro, segundo ou até mesmo entre os melhores terceiros colocados.

Possível caminho até as oitavas

No cenário atual de classificação, caso termine na liderança do Grupo C, o Brasil enfrentaria o Japão na fase seguinte e, em uma projeção mais avançada, poderia cruzar com a Noruega já nas oitavas de final.

A seleção norueguesa, por sua vez, apareceria como provável adversária após enfrentar a Costa do Marfim na etapa anterior do chaveamento.

Um dos pontos que alterou o panorama recente do Grupo I foi o empate no duelo entre Noruega e Senegal, definido nos acréscimos, resultado que recolocou a França na liderança da chave pelo saldo de gols. Com isso, os dois primeiros colocados devem se enfrentar em um confronto direto pela liderança na última rodada.

Cenário em caso de segundo lugar

Se avançar em segundo no Grupo C, o Brasil teria como provável adversário a Holanda, líder parcial do Grupo F. Em caso de classificação, o caminho seguiria com um possível duelo contra o vencedor de Suíça e Coreia do Sul, de acordo com a projeção atual.

Nesse cenário, a Seleção Brasileira apareceria em uma região do chaveamento considerada mais favorável, com menor concentração de campeões mundiais, embora ainda com potências como Alemanha, Espanha e França no mesmo lado da chave.

Possibilidade de terceiro lugar

Ainda existe a chance de o Brasil avançar em terceiro no Grupo C, desde que termine entre os oito melhores terceiros colocados da competição.

Para isso, a equipe dependeria de uma combinação de resultados na rodada final, incluindo o desempenho de Marrocos contra o Haiti e os critérios de desempate, como saldo de gols e gols marcados.

Caso avance nessa condição, o Brasil pode ser distribuído em diferentes posições no chaveamento, o que impede a definição imediata do adversário e do lado da tabela.

Grandes confrontos já projetados

A projeção atual do mata-mata também indica possíveis duelos de peso já na fase inicial das eliminatórias, como Inglaterra contra Portugal e Argentina diante do Uruguai.

Esses confrontos apareceriam no mesmo lado da chave do Brasil, caso a classificação se mantenha como está neste momento.

Do outro lado da tabela, ficariam três campeões mundiais: França, Espanha e Alemanha. Os franceses enfrentariam a Suécia, enquanto Espanha e Alemanha teriam Áustria e Escócia como possíveis adversários, respectivamente.

A Holanda também aparece nesse lado do chaveamento e teria pela frente o Marrocos na primeira fase do mata-mata.

Formato amplia disputa

A Copa do Mundo de 2026 conta com 48 seleções e mantém o formato em que avançam 32 equipes ao mata-mata: os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados no geral.

Com a fase de grupos ainda em andamento, o cenário deve sofrer mudanças importantes nas próximas rodadas, alterando completamente o chaveamento final da competição.