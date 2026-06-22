Esporte

Fase de grupos copa 2026

Confira a classificação do Grupo D na Copa do Mundo

O Grupo D da Copa do Mundo chega à última rodada da fase de classificação com os Estados Unidos garantidos nas oitavas de final

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 22 de junho de 2026 às 11h44.

Líder isolada com seis pontos, a seleção norte-americana só depende de si mesma para confirmar a primeira colocação do grupo D.

Austrália e Paraguai, ambos com três pontos, disputam diretamente a segunda vaga, enquanto a Turquia ainda busca seus primeiros pontos e sonha com uma classificação entre os melhores terceiros colocados.

3ª rodada

  • Turquia x Estados Unidos (25/06, quinta, 23h, em Los Angeles)
  • Paraguai x Austrália (25/06, quinta, 23h, em Santa Clara).

Como funciona a classificação da Copa do Mundo

Avançam para a próxima fase os dois primeiros colocados do grupo, além dos oito melhores terceiros lugares entre todas as 12 chaves da competição.

Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate seguem, na ordem: saldo de gols, gols pró, confronto direto e sorteio, conforme o regulamento da competição.

Legenda: P = Pontos | J = Jogos | V = Vitórias | E = Empates | D = Derrotas | GP = Gols Pró | GC = Gols Contra | SG = Saldo de Gols | % = Aproveitamento

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