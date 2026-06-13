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Fase de grupos copa 2026

Brasil x Marrocos: como foi o último embate entre as seleções em 2023

Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026 contra o Marrocos em confronto com histórico reduzido entre as seleções

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de junho de 2026 às 08h00.

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A seleção brasileira faz sua estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 13, às 19h (horário de Brasília), diante do Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O duelo reúne seleções com histórico limitado de confrontos diretos, com apenas três partidas registradas ao longo da história. O retrospecto aponta vantagem do Brasil, com duas vitórias, incluindo um jogo em Copa do Mundo, enquanto o encontro mais recente ficou marcado por resultado negativo para os brasileiros.

O primeiro confronto em Mundiais ocorreu em 1998, na França, pela segunda rodada do Grupo A. O Brasil venceu por 3 a 0 no Estádio La Beaujoire, em Nantes, e confirmou a classificação antecipada às oitavas de final. Ronaldo, Rivaldo e Bebeto marcaram os gols. Naquela edição, a seleção avançou até a final, com derrota para a França, enquanto o Marrocos terminou a fase de grupos sem avançar.

A escalação utilizada pelo técnico Zagallo naquele jogo contou com Taffarel; Cafu, Júnior Baiano, Aldair e Roberto Carlos; César Sampaio (Doriva), Dunga, Leonardo e Rivaldo (Denílson); Ronaldo e Bebeto (Edmundo).

Amistosos e cenário recente

Em 1997, as seleções se enfrentaram em amistoso preparatório, com vitória do Brasil por 2 a 0. O período seguinte marcou mudança no desempenho do Marrocos, que ampliou sua competitividade internacional e passou a registrar resultados relevantes em torneios de grande porte.

Em março de 2023, em Tânger, o Marrocos venceu o Brasil por 2 a 1 em amistoso pós-Copa do Mundo do Catar. Sofiane Boufal e Abdelhamid Sabiri marcaram para os marroquinos, enquanto Casemiro descontou para a seleção brasileira. O jogo ocorreu sob comando interino de Ramon Menezes.

O Brasil iniciou com Weverton; Emerson Royal, Éder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey Santos e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinícius Júnior e Rony. No segundo tempo, entraram Antony, Raphael Veiga, Vitor Roque, Yuri Alberto e Arthur, então lateral do Bayer Leverkusen.

O Marrocos chegou ao período após campanha na Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando liderou grupo com Croácia, Bélgica e Canadá, eliminou a Espanha nos pênaltis nas oitavas e superou Portugal nas quartas de final. A seleção terminou a competição em quarto lugar após derrotas para França e Croácia.

O Brasil foi eliminado pela Croácia nas quartas de final nos pênaltis, resultado que antecedeu a saída do técnico Tite.

Desfalques de Marrocos

A seleção marroquina chega à Copa do Mundo com baixas recentes no elenco. O zagueiro Nayef Aguerd, do Olympique de Marselha, e o atacante Abde Ezzalzouli, do Betis, foram cortados após o amistoso contra a Noruega.

O lateral Noussair Mazraoui, do Manchester United, apresentou problema no ombro, mas permanece integrado à delegação que viaja aos Estados Unidos para a competição.

Onde assistir ao jogo Brasil x Marrocos?

O Brasil e o Marrocos se enfrentam no jogo do terceiro dia da Copa do Mundo 2026 neste sábado, 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Transmissão

  • TV aberta: Globo
  • TV fechada: SporTV e NSports
  • Streaming: CazéTV (YouTube, Twitch, Amazon Prime Video) e Globoplay (getv). A CazéTV transmitirá gratuitamente em 4K.

Agenda do Grupo C

  • 13/06: Brasil x Marrocos – Nova York/Nova Jersey (19h de Brasília)
  • 13/06: Haiti x Escócia – Boston (22h de Brasília)
  • 19/06: Escócia x Marrocos – Boston (19h de Brasília)
  • 19/06: Brasil x Haiti – Filadélfia (21h30 de Brasília)
  • 24/06: Escócia x Brasil – Miami (19h de Brasília)
  • 24/06: Marrocos x Haiti – Atlanta (19h de Brasília)
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