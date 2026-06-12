Ancelotti diz que Neymar será integrado ao grupo da seleção no jogo da próxima semana de Copa

Durante entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, 12, Carlo Ancelotti confirmou que Neymar está próximo de voltar ao grupo da seleção brasileira e indicou que a comissão técnica trabalha com a possibilidade de tê-lo à disposição já na próxima semana.

Segundo o treinador, o atacante segue em recuperação e mantém rotina de preparação voltada ao retorno.

"Neymar está trabalhando, com foco. A expectativa é que recupere e seja integrado ao grupo na próxima semana. Ele tem qualidade técnica indiscutível, mas também experiência, importante para o grupo", afirmou Ancelotti.

O técnico ressaltou que o retorno do jogador pode ter impacto não apenas dentro de campo, mas também no ambiente da equipe durante o início da Copa do Mundo de 2026. A avaliação interna considera que a experiência de Neymar em grandes competições pode contribuir ao longo do torneio.

Carlo Ancelotti também comentou a leitura tática da equipe e afirmou que, na sua visão, os indicadores mais relevantes são os gols marcados e sofridos, em vez da posse de bola. Ele destacou que o Brasil deve buscar controle do jogo com a bola, sem abrir mão da organização defensiva quando estiver sem posse.

"Tem momentos no jogo que não vamos ter bola e devemos estar compactos, porque todos os rivais, Marrocos igualmente, têm qualidade e podem criar problemas se você não está preparado para todos os aspectos do jogo", disse.

Quando será a estreia do Brasil na Copa do Mundo?

O Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 13, às 19h, horário de Brasília, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O confronto entre as seleções é raro: são três partidas na história, com duas vitórias brasileiras, incluindo uma em Copa do Mundo.

O primeiro encontro em Mundiais ocorreu em 1998, na França, pela segunda rodada do Grupo A. O Brasil venceu por 3 a 0 em Nantes, com gols de Ronaldo, Rivaldo e Bebeto, e garantiu classificação antecipada às oitavas de final. Naquele torneio, a seleção chegou à decisão, mas foi derrotada pela França. Marrocos não avançou da fase de grupos.

Antes disso, em 1997, as seleções haviam se enfrentado em amistoso preparatório, também vencido pelo Brasil por 2 a 0. Desde então, o cenário mudou, com evolução do futebol marroquino no cenário internacional.

Marrocos voltou a enfrentar o Brasil após a Copa do Mundo do Catar, em amistoso realizado em Tânger, em março de 2023, quando venceu por 2 a 1. Sofiane Boufal e Abdelhamid Sabiri marcaram para os marroquinos, enquanto Casemiro fez o gol brasileiro.

Marrocos chega para a estreia no Mundial com desfalques após o amistoso contra a Noruega: o zagueiro Nayef Aguerd, do Olympique de Marselha, e o atacante Abde Ezzalzouli, do Betis, foram cortados da competição. O lateral Noussair Mazraoui, do Manchester United, sofreu lesão no ombro, mas permanece com a delegação nos Estados Unidos.

Onde assistir Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo?

TV aberta: Globo

TV fechada: SporTV e NSports

Streaming: CazéTV (YouTube, Twitch, Amazon Prime Video) e (YouTube, Twitch, Amazon Prime Video) e Globoplay (getv). A CazéTV transmitirá gratuitamente em 4K.

Agenda do Grupo C

13/06: Brasil x Marrocos – Nova York/Nova Jersey (19h de Brasília)

13/06: Haiti x Escócia – Boston (22h de Brasília)

19/06: Escócia x Marrocos – Boston (19h de Brasília)

19/06: Brasil x Haiti – Filadélfia (21h30 de Brasília)

24/06: Escócia x Brasil – Miami (19h de Brasília)

24/06: Marrocos x Haiti – Atlanta (19h de Brasília)

Veja a lista de jogadores do Brasil para a Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)