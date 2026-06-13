Com Vini Jr., OMO aposta na Copa do Mundo para ampliar sucesso de produto de 200 milhões de euros

O intervalo de uma partida de futebol dura apenas 15 minutos. Para a OMO, uma das marcas mais rentáveis da multinacional Unilever, esse tempo se transformou em uma das principais apostas de marketing da marca para a Copa do Mundo e na vitrine de um produto que já ultrapassou 200 milhões de euros em faturamento global: o OMO Ciclo Rápido.

A estratégia acompanha a nova fase da carreira da brasileira Giovanna Bressane, anunciada como vice-presidente global de marketing da OMO e das demais marcas de detergentes para roupas da Unilever.

Em sua primeira entrevista após assumir o cargo, a executiva brasileira revela que a campanha estrelada por Vini Jr. foi criada para ampliar o alcance do OMO Ciclo Rápido, linha lançada no ano passado e que já se tornou a maior inovação da companhia na última década.

"A gente está participando desse momento da Copa do Mundo com o Vini Jr. e falando sobre o OMO Ciclo Rápido. Criamos toda uma campanha em cima da história dos 15 minutos de intervalo, porque o produto foi desenvolvido para entregar máxima performance justamente nesse tempo", afirma.

Na campanha, o atacante brasileiro precisa recuperar sua "camisa da sorte" durante o intervalo da partida para voltar ao jogo. A proposta é mostrar que a tecnologia do produto é capaz de deixar a roupa pronta para entrar em campo em apenas 15 minutos.

A executiva afirma que a iniciativa faz parte de uma plataforma global construída a partir do comportamento do consumidor. Segundo ela, a necessidade de ciclos de lavagem mais rápidos é uma tendência observada em diferentes mercados.

"O ponto de partida é sempre o consumidor. Quando a gente entende profundamente as pessoas, surgem as grandes oportunidades de inovação", diz.

Veja também: Exclusivo: ‘Com a Copa do Mundo, vamos acelerar o turismo no Brasil’, diz nova CEO da Decolar

A inovação de 200 milhões de euros

Os resultados já começaram a aparecer. De acordo com Giovanna, o portfólio OMO Ciclo Rápido já superou a marca de 200 milhões de euros em faturamento global, considerando os países onde a inovação foi lançada.

"É a maior inovação da Unilever na última década", afirma a CMO global.

Embora a companhia não divulgue os investimentos específicos no projeto, a executiva lembra que a Unilever investe cerca de US$ 1 bilhão por ano em inovação e desenvolvimento de fragrâncias. Um dos diferenciais do OMO Ciclo Rápido, segundo ela, está justamente na combinação entre tecnologia e experiência sensorial.

"O produto tem altíssima ciência, uma fragrância que encanta e uma estética que rompeu com os códigos tradicionais da categoria", afirma.

Veja também: Esperamos uma ‘Black Friday’ de 6 meses com a Copa do Mundo, diz CEO da Amazon Brasil

Uma brasileira no comando de uma das maiores marcas da Unilever

A promoção de Giovanna acontece em um momento importante para o negócio. Ela passa a liderar globalmente a principal marca de detergentes da companhia, conhecida internacionalmente pela plataforma "Dirt is Good", que no Brasil leva o nome OMO.

Segundo a executiva, a divisão global de Home Care da Unilever faturou mais de 11 bilhões de euros em 2025, e dentro dela, a plataforma global da OMO já ultrapassou 4 bilhões de euros em receita.

No primeiro trimestre de 2026, a área global de cuidados para a casa cresceu 6,2%, enquanto o Brasil avançou em ritmo de dois dígitos, impulsionado justamente pelas inovações em detergentes e pelo desempenho de marcas como Comfort e Cif.

"Quando a gente fala de OMO e de Home Care, a gente mexe o ponteiro da Unilever globalmente", afirma.

Formada em Engenheira de alimentos pela Unicamp, Giovanna entrou na companhia como trainee há 20 anos. Ao longo da carreira, passou por marcas como Dove, Hellmann's, Cif, Comfort e OMO, até chegar ao primeiro cargo global.

Veja também: ‘Esperamos crescer 40% nesta Copa do Mundo’, diz CEO da Seara com nova linha de churrasco

Brasil: uma escola de executivos globais da Unilever

A promoção de Giovanna também reforça uma tendência dentro da Unilever: a ascensão de executivos formados no mercado brasileiro para posições estratégicas globais. A executiva lembra que não é a primeira a fazer esse movimento e cita exemplos como Eduardo Campanella, hoje presidente global da divisão de Cuidados com a Casa, e Leandro Barreto, atual CMO global da companhia.

Ela também destaca a trajetória de Fernando Fernandez, CEO global da Unilever, que presidiu a operação brasileira antes de assumir o comando mundial da multinacional.

"Eu sei que eu não sou a primeira e certamente não serei a única a ter essa oportunidade", afirma. "O Brasil é uma escola para formar profissionais e líderes capazes de navegar em ambientes complexos."

Agora, ela se prepara para se mudar para Londres com a família e levar para o mundo uma estratégia construída no Brasil: unir cultura, esporte e inovação para fortalecer uma das marcas mais valiosas da multinacional.

E, ao que tudo indica, a Copa do Mundo será um dos principais palcos dessa nova fase. Afinal, para a OMO, os 15 minutos do intervalo podem valer muito mais do que uma pausa no jogo. Podem representar a próxima grande oportunidade de crescimento global.

Veja também: Copa do Mundo deve impulsionar vagas temporárias e aumentar pressão por empresas mais flexíveis