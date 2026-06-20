Raphinha está fora da Copa? Entenda situação do atacante da Seleção

A vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, na sexta-feira, 19, pela segunda rodada da Copa do Mundo, trouxe uma preocupação para a Seleção Brasileira. Titular de Carlo Ancelotti, o atacante Raphinha deixou o jogo ainda no primeiro tempo após sentir dores no músculo posterior da coxa direita.

O camisa 11 demonstrou desconforto aos 37 minutos, pouco depois do segundo gol de Matheus Cunha. Imagens da transmissão mostraram o jogador levando a mão à parte posterior da coxa e com expressão de preocupação.

Aos 41 minutos, Raphinha sinalizou que não conseguiria continuar, recebeu atendimento médico e foi substituído por Rayan, atacante revelado pelo Vasco e atualmente no Bournemouth.

CBF avalia estado de saúde de Raphinha

Em comunicado oficial, a Confederação Brasileira de Futebol informou que o tratamento do atacante começou ainda durante a partida.

"O atacante Raphinha sentiu dores no músculo posterior da coxa direita, no primeiro tempo da partida contra o Haiti. O jogador iniciou o tratamento e será reavaliado. Quando tivermos mais informações, avisaremos", informou a CBF.

O jogador passará por exames para que o departamento médico da Seleção tenha um diagnóstico mais preciso sobre a gravidade do problema. A expectativa é que a avaliação ajude a definir se Raphinha terá condições de seguir à disposição de Ancelotti na Copa do Mundo.

Após a partida, o treinador evitou antecipar qualquer cenário. "Temos que avaliar o Raphinha, agora não sabemos a gravidade da lesão", afirmou Ancelotti em entrevista coletiva.

Situação preocupa por histórico recente

A preocupação aumenta porque Raphinha já conviveu com problemas musculares recentemente. Em março, durante a Data Fifa, o atacante foi substituído no amistoso contra a França após sentir dores e acabou cortado do compromisso seguinte, contra a Croácia.

Na ocasião, o jogador ficou pouco mais de um mês afastado dos gramados e só voltou no clássico do Barcelona contra o Real Madrid, em maio, pela LaLiga.

Depois do jogo contra o Haiti, Vinicius Junior lamentou a situação do companheiro. "Uma pena o Rapha ter saído machucado. A gente fica triste por ele. Acho que foi a mesma lesão da última vez. A gente fica muito triste e espera que ele possa continuar com a gente", disse à CazéTV.

Quem pode substituir Raphinha na Seleção?

Para a vaga deixada por Raphinha contra o Haiti, Ancelotti escolheu Rayan. Após a partida, o técnico explicou que a decisão levou em conta as características do atacante. "Ele mostrou boa qualidade nos treinos e tem um perfil diferente do Raphinha. São pequenos detalhes táticos que determinam a entrada de um ou outro jogador", afirmou.

Além de Rayan, Luiz Henrique, do Zenit, aparece como outra opção para o lado direito do ataque. O atacante já foi utilizado por Ancelotti em dez partidas da Seleção Brasileira.

Endrick também é uma alternativa no elenco, mas o próprio treinador já indicou que o jogador tem características diferentes das projetadas para a função pelo lado direito.

Neymar vai jogar contra a Escócia?

A situação de Raphinha aumenta a indefinição no ataque da Seleção em um momento em que a comissão técnica também acompanha a recuperação de Neymar. O camisa 10 voltou a treinar com bola ao longo da semana e será relacionado para o jogo contra a Escócia, na quarta-feira, 24.

A presença na lista, porém, não significa que Neymar esteja pronto para atuar por muitos minutos. A tendência é que o atacante seja utilizado de forma gradual, já que está há mais de 30 dias sem jogar e ainda não deve ter condições de disputar toda a partida.

O cenário físico dos dois atacantes entra no radar de Ancelotti às vésperas de um jogo decisivo para o Brasil. Com a vitória sobre o Haiti, a Seleção chegou a quatro pontos em dois jogos na Copa do Mundo e volta a campo contra a Escócia pela última rodada da fase de grupos.A partida pode definir a classificação do Brasil e a liderança da chave.