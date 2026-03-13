Paquetá fora da Copa? Veja quanto tempo pode levar a recuperação do jogador

O meia Lucas Paquetá, do Flamengo, teve uma fratura confirmada no quarto metacarpo da mão direita após exames realizados no centro de treinamento George Helal, conhecido como "Ninho do urubu".

A lesão foi detectada depois da vitória rubro-negra sobre o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e põe em risco a participação do jogador na Copa do Mundo de 2026, que tem inicio marcado para 11 de Junho.

Como foi a lesão de Paquetá

O problema aconteceu durante a partida contra o Cruzeiro. Paquetá sentiu dores na mão após uma dividida com o zagueiro Lucas Villalba, ainda no primeiro tempo. O atleta recebeu atendimento ainda em campo e continuou jogando antes de ser substituído no segundo tempo.

Paquetá pode ficar fora da Copa?

A princípio, a lesão não deve tirar Paquetá dos jogos do Flamengo e também não indica afastamento prolongado. Isso porque a fratura ocorreu na mão, região que interfere pouco nos movimentos principais do futebol, como corrida e finalização.

O tratamento adotado pelo departamento médico envolve proteção da área lesionada e acompanhamento constante, com avaliações frequentes para garantir que o impacto das partidas não comprometa a cicatrização do osso.

Apesar do diagnóstico, o clube carioca informou que o jogador seguirá treinando e jogando normalmente, utilizando uma imobilização específica para proteger a mão durante as partidas.

Quanto tempo pode demorar a recuperação?

De acordo com especialistas, fraturas desse tipo costumam levar de seis a oito semanas para consolidar completamente, período necessário para a formação do chamado “calo ósseo”.

Durante esse intervalo, atletas podem seguir treinando e competindo desde que utilizem proteção adequada e não sintam dor significativa na região afetada.

O que esperar nas próximas semanas

Com a proteção adequada e acompanhamento médico, a tendência é que Paquetá continue à disposição do Flamengo, embora a cicatrização completa ainda leve algumas semanas.

Assim, o cenário atual não aponta risco imediato de ausência em competições importantes, mas a evolução da recuperação seguirá sendo acompanhada para evitar agravamento da lesão.