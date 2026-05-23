Bayern de Munique x Stuttgart: horário e onde assistir à final da Copa da Alemanha

Harry Kane: Bayern busca voltar a conquistar a taça após seis anos (Sona Maleterova/Getty Images)
Publicado em 23 de maio de 2026 às 05h03.
Bayern de Munique e Stuttgart se enfrentam neste sábado, 23, às 15h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim, pela final da Copa da Alemanha 2026.
A decisão coloca frente a frente o campeão da Bundesliga e o atual vencedor da Copa da Alemanha. O Bayern tenta conquistar o torneio pela primeira vez desde 2020, enquanto o Stuttgart busca defender o título.
Campeão da Bundesliga, o Bayern de Munique tenta fechar a temporada com a conquista da Copa da Alemanha. A equipe comandada por Vincent Kompany busca seu primeiro título do torneio desde a temporada 2019/20.
O Bayern chega à sua 25ª final da Copa da Alemanha e tenta ampliar o recorde de títulos. O clube perdeu apenas quatro das 24 finais anteriores.
O atacante Harry Kane, artilheiro da Bundesliga com 36 gols, é um dos destaques da equipe. Na atual edição da copa, ele soma sete gols.
Para a decisão, o Bayern não contará com o goleiro Manuel Neuer nem Serge Gnabry e Alphonso Davies, todos lesionados.
Segundo a revista alemã Kicker, Jamal Musiala ainda não está em sua melhor condição física, mas deve começar como titular.
O Stuttgart disputa a final da Copa da Alemanha pelo segundo ano consecutivo e tenta defender o título conquistado na temporada passada.
A equipe comandada por Sebastian Hoeneß chega embalada após eliminar o Freiburg na semifinal e soma 11 vitórias consecutivas em partidas da Copa da Alemanha.
Nesta temporada, porém, o retrospecto contra o Bayern não é positivo. O Stuttgart perdeu os três confrontos disputados, sofrendo 11 gols e marcando apenas três. O treinador afirmou que sua equipe precisará de “uma atuação excepcional” para conquistar o título.
O Stuttgart terá elenco completo à disposição para a decisão.
A final terá transmissão ao vivo pela XSports, ESPN e Disney+ no Brasil.
O jogo acontece às 15h (horário de Brasília) neste sábado, 23.
Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich e Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane.
Stuttgart (Técnico: Sebastian Hoeneß)
Nübel; Hendriks, Chabot e Mittelstädt; Leweling, Karazor, Stiller e Führich; El Khannouss; Demirovic e Undav.