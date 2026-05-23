Esporte

Bayern de Munique x Stuttgart: horário e onde assistir à final da Copa da Alemanha

Equipes decidem o título neste sábado, 23, no Estádio Olímpico de Berlim

Harry Kane: Bayern busca voltar a conquistar a taça após seis anos (Sona Maleterova/Getty Images)

Harry Kane: Bayern busca voltar a conquistar a taça após seis anos (Sona Maleterova/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 23 de maio de 2026 às 05h03.

Bayern de Munique e Stuttgart se enfrentam neste sábado, 23, às 15h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim, pela final da Copa da Alemanha 2026.

A decisão coloca frente a frente o campeão da Bundesliga e o atual vencedor da Copa da Alemanha. O Bayern tenta conquistar o torneio pela primeira vez desde 2020, enquanto o Stuttgart busca defender o título.

Como chega o Bayern de Munique para a final?

Campeão da Bundesliga, o Bayern de Munique tenta fechar a temporada com a conquista da Copa da Alemanha. A equipe comandada por Vincent Kompany busca seu primeiro título do torneio desde a temporada 2019/20.

O Bayern chega à sua 25ª final da Copa da Alemanha e tenta ampliar o recorde de títulos. O clube perdeu apenas quatro das 24 finais anteriores.

O atacante Harry Kane, artilheiro da Bundesliga com 36 gols, é um dos destaques da equipe. Na atual edição da copa, ele soma sete gols.

Para a decisão, o Bayern não contará com o goleiro Manuel Neuer nem Serge Gnabry e Alphonso Davies, todos lesionados.

Segundo a revista alemã Kicker, Jamal Musiala ainda não está em sua melhor condição física, mas deve começar como titular.

Como chega o Stuttgart para a final?

O Stuttgart disputa a final da Copa da Alemanha pelo segundo ano consecutivo e tenta defender o título conquistado na temporada passada.

A equipe comandada por Sebastian Hoeneß chega embalada após eliminar o Freiburg na semifinal e soma 11 vitórias consecutivas em partidas da Copa da Alemanha.

Nesta temporada, porém, o retrospecto contra o Bayern não é positivo. O Stuttgart perdeu os três confrontos disputados, sofrendo 11 gols e marcando apenas três. O treinador afirmou que sua equipe precisará de “uma atuação excepcional” para conquistar o título.

O Stuttgart terá elenco completo à disposição para a decisão.

Onde assistir Bayern de Munique x Stuttgart ao vivo?

A final terá transmissão ao vivo pela XSports, ESPN e Disney+ no Brasil.

Que horas é o jogo Bayern de Munique x Stuttgart hoje?

O jogo acontece às 15h (horário de Brasília) neste sábado, 23.

Prováveis escalações

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich e Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane.

Stuttgart (Técnico: Sebastian Hoeneß)
Nübel; Hendriks, Chabot e Mittelstädt; Leweling, Karazor, Stiller e Führich; El Khannouss; Demirovic e Undav.

Acompanhe tudo sobre:FutebolFutebol europeuAgenda de jogos

Mais de Esporte

Bologna x Inter de Milão: horário, onde assistir e cenário do jogo

Real Madrid x Athletic Bilbao: veja horário e onde assistir ao jogo pela La Liga

Cuiabá acerta contratação de campeão brasileiro pelo Fluminense

Como uma partida da Copa do Brasil foi anulada pelo STJD por gol 'fantasma'

Mais na Exame

Inteligência Artificial

IA no currículo: o que recrutadores realmente querem ver agora

Um conteúdo Esfera Brasil

Mata Atlântica teve o menor índice de desmatamento da história em 2025, aponta pesquisa

Brasil

Escala 6x1: Lula confirma reunião com Motta e critica transição gradual de redução de jornada

Esporte

Cuiabá acerta contratação de campeão brasileiro pelo Fluminense