Valencia x Barcelona: veja horário e onde assistir ao jogo pela La Liga hoje

Robert Lewandowski: jogo será a despedida do jogador do Barcelona (Diego Souto/Getty Images)
Repórter
Publicado em 23 de maio de 2026 às 05h07.
Valencia e Barcelona se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília), no estádio Mestalla, pela última rodada de La Liga 2025/26.
O confronto marca o encerramento da temporada para as duas equipes no Campeonato Espanhol. Já campeão, o Barcelona entra em campo apenas para cumprir tabela, enquanto o Valencia ainda sonha com uma vaga na Conference League.
A partida terá transmissão do Disney+.
O Valencia ainda mantém chances de terminar o Campeonato Espanhol na sétima posição, que garante vaga na Conference League. Para isso, precisa vencer o Barcelona e torcer por tropeços de Getafe e Rayo Vallecano.
A equipe comandada por Carlos Corberán chega embalada após vitória sobre a Real Sociedad, resultado que manteve viva a possibilidade de classificação continental.
O treinador terá problemas importantes no elenco. Estão fora o suspenso Cömert e os lesionados Saravia, Copete, Gayà, Foulquier, Diakhaby e Lucas Beltrán.
Já campeão de La Liga, o Barcelona encerra a temporada sem grandes objetivos coletivos. A equipe comandada por Hansi Flick tenta apenas fechar o campeonato com mais uma vitória.
O técnico deve escalar um time com várias mudanças e dar oportunidades a jogadores que tiveram pouco espaço ao longo da temporada.
O goleiro Joan García deve confirmar o Troféu Zamora, enquanto Ferran Torres disputa o prêmio de melhor artilheiro espanhol da competição.
O Barcelona terá desfalques importantes. Lamine Yamal segue em recuperação de uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda, enquanto Fermín López passou por cirurgia após fraturar o quinto metatarso do pé direito. Koundé também deve ficar fora.
A partida também pode marcar a despedida de Robert Lewandowski com a camisa do Barcelona.
A partida terá transmissão do Disney+.
O jogo acontece às 16h (horário de Brasília).
Valencia (Técnico: Carlos Corberán)
Dimitrievski; Thierry, Unai Núñez, Tárrega e Jesús Vázquez; Guido e Ugrinic; Rioja, Javi Guerra e Diego López; Hugo Duro.
Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Eric García, Araújo, Gerard Martín e Balde; Casadó e Bernal; Roony, Gavi e Raphinha; Lewandowski.