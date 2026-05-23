Esporte

Valencia x Barcelona: veja horário e onde assistir ao jogo pela La Liga hoje

Equipes se enfrentam neste sábado em Mestalla pela última rodada de La Liga 2025/26

Robert Lewandowski: jogo será a despedida do jogador do Barcelona (Diego Souto/Getty Images)

Robert Lewandowski: jogo será a despedida do jogador do Barcelona (Diego Souto/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 23 de maio de 2026 às 05h07.

Valencia e Barcelona se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília), no estádio Mestalla, pela última rodada de La Liga 2025/26.

O confronto marca o encerramento da temporada para as duas equipes no Campeonato Espanhol. Já campeão, o Barcelona entra em campo apenas para cumprir tabela, enquanto o Valencia ainda sonha com uma vaga na Conference League.

A partida terá transmissão do Disney+.

Como chega o Valencia para o confronto?

O Valencia ainda mantém chances de terminar o Campeonato Espanhol na sétima posição, que garante vaga na Conference League. Para isso, precisa vencer o Barcelona e torcer por tropeços de Getafe e Rayo Vallecano.

A equipe comandada por Carlos Corberán chega embalada após vitória sobre a Real Sociedad, resultado que manteve viva a possibilidade de classificação continental.

O treinador terá problemas importantes no elenco. Estão fora o suspenso Cömert e os lesionados Saravia, Copete, Gayà, Foulquier, Diakhaby e Lucas Beltrán.

Como chega o Barcelona para o confronto?

Já campeão de La Liga, o Barcelona encerra a temporada sem grandes objetivos coletivos. A equipe comandada por Hansi Flick tenta apenas fechar o campeonato com mais uma vitória.

O técnico deve escalar um time com várias mudanças e dar oportunidades a jogadores que tiveram pouco espaço ao longo da temporada.

O goleiro Joan García deve confirmar o Troféu Zamora, enquanto Ferran Torres disputa o prêmio de melhor artilheiro espanhol da competição.

O Barcelona terá desfalques importantes. Lamine Yamal segue em recuperação de uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda, enquanto Fermín López passou por cirurgia após fraturar o quinto metatarso do pé direito. Koundé também deve ficar fora.

A partida também pode marcar a despedida de Robert Lewandowski com a camisa do Barcelona.

Onde assistir Valencia x Barcelona ao vivo?

A partida terá transmissão do Disney+.

Que horas é o jogo Valencia x Barcelona hoje?

O jogo acontece às 16h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Valencia (Técnico: Carlos Corberán)
Dimitrievski; Thierry, Unai Núñez, Tárrega e Jesús Vázquez; Guido e Ugrinic; Rioja, Javi Guerra e Diego López; Hugo Duro.

Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Eric García, Araújo, Gerard Martín e Balde; Casadó e Bernal; Roony, Gavi e Raphinha; Lewandowski.

Acompanhe tudo sobre:Barça – FC BarcelonaFutebol europeuAgenda de jogos

Mais de Esporte

Bayern de Munique x Stuttgart: horário e onde assistir à final da Copa da Alemanha

Bologna x Inter de Milão: horário, onde assistir e cenário do jogo

Real Madrid x Athletic Bilbao: veja horário e onde assistir ao jogo pela La Liga

Cuiabá acerta contratação de campeão brasileiro pelo Fluminense

Mais na Exame

Inteligência Artificial

IA no currículo: o que recrutadores realmente querem ver agora

Um conteúdo Esfera Brasil

Mata Atlântica teve o menor índice de desmatamento da história em 2025, aponta pesquisa

Brasil

Escala 6x1: Lula confirma reunião com Motta e critica transição gradual de redução de jornada

Esporte

Cuiabá acerta contratação de campeão brasileiro pelo Fluminense