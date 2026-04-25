Bundesliga: Bayern sofre 3 a 0, mas consegue virada histórica contra o Mainz

O Bayern Munich transformou uma partida que parecia encaminhada para uma derrota com goleada em uma virada espetacular neste sábado, 25. Já campeão matematicamente da Bundesliga, o clube bávaro saiu perdendo por 3 a 0 para o Mainz no intervalo, mas reagiu no segundo tempo e venceu por 4 a 3 fora de casa, pela 31ª rodada.

O resultado mantém a equipe de Vincent Kompany em alta na reta final da temporada, mesmo com o título já garantido e a atenção dividida com a semifinal da UEFA Champions League, contra o Paris Saint-Germain, na próxima terça-feira, 28.

Mainz aproveita primeiro tempo e abre 3 a 0

Jogando em casa e diante de um Bayern com rotação intensa no elenco, o Mainz dominou a etapa inicial.

Dominik Kohr abriu o placar aos 15 minutos. Aos 29, Paul Nebel ampliou. Nos acréscimos do primeiro tempo, Sheraldo Becker fez o terceiro, colocando os donos da casa em vantagem confortável.

Porém, a reação do Bayern começou logo após o intervalo.

Efeito Kane, Olise e Musiala

Harry Kane e Michael Olise, que começaram no banco de reservas, entraram na partida no início do segundo tempo, enquanto Jamal Musiala entrou aos 57 minutos de jogo. Os três foram decisivos para garantir a vitória.

O atacante senegalês Nicolas Jackson marcou de cabeça aos 53 minutos e iniciou a recuperação.

Olise marcou o segundo aos 73 minutos. Musiala empatou aos 80, e Kane selou a vitória aos 83, chegando ao seu 33º gol na temporada.

"Tudo deu errado no primeiro tempo. No segundo, nós lutamos de verdade", afirmou Kompany após o jogo.

Bayern mantém números históricos

Com a vitória, o Bayern chegou a 82 pontos e segue mirando recordes na reta final da Bundesliga.

A equipe pode alcançar a marca de 91 pontos, registrada na temporada 2012–2013 sob comando de Jupp Heynckes, caso vença os três jogos restantes contra Heidenheim, Köln e Wolfsburg.

O clube também já superou o recorde histórico de gols em uma edição da Bundesliga, com 113 marcados.

Vale ressaltar que o Bayern acumula oito viradas na temporada e mantém uma série de 26 jogos invicto como visitante no campeonato alemão.

*Com informações da AFP