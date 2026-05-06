Bayern de Munique x PSG: horário, onde assistir e prováveis escalações

Bayern de Munique x PSG se enfrentam nesta quarta-feira, 6, às 16h, na Allianz Arena, em Munique. A partida é válida pela volta da semifinal da Champions League.

Após o duelo épico na ida, que terminou com vitória dos franceses por 5 a 4, as equipes voltam a se enfrentar, agora em jogo decisivo valendo a vaga na grande final.

Jogando em casa, o Bayern tenta reverter a derrota sofrida e para avançar diretamente precisa vencer por dois gols de diferença. Caso triunfe por um gol apenas, o duelo vai para a prorrogação e, se seguir assim, para os pênaltis.

Já o PSG, que venceu na ida, tem a vantagem de um gol. O clube comandado por Luis Enrique pode até mesmo empatar, que fica com a vaga.

Como chega o Bayern de Munique para o confronto

Kompany não poderá contar com Serge Gnabry e Raphael Guerreiro, ambos lesionados. Mas por outro lado terá o retorno de Neuer, Kimmich, Davies Olise e Harry Kane. Os atletas foram poupados do último jogo da Bundesliga, contra o Heidenheim, e voltarão a titularidade nesta quarta.

Como chega o PSG para o confronto

Já Luis Enrique chega com um desfalque impotante. Achraf Hakimi sofreu uma lesão muscular no jogo de ida e está fora do duelo decisivo. O marroquino é peça chave na equipe francesa e deve ser substituido por Warren Zaire-Emery.



Onde assistir a Bayern de Munique x PSG

O duelo entre Bayern de Munique x PSG terá transmissão da TNT e HBO Max.

Prováveis escalações

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)

Neuer; Laimer (Stanisic), Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; Harry Kane.

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.