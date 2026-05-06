Bayern de Munique x PSG: horário, onde assistir e prováveis escalações

Bayern de Munique x PSG: Equipes buscam a vaga na grande final da competição ( (Foto: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images))
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Publicado em 6 de maio de 2026 às 05h01.
Bayern de Munique x PSG se enfrentam nesta quarta-feira, 6, às 16h, na Allianz Arena, em Munique. A partida é válida pela volta da semifinal da Champions League.
Após o duelo épico na ida, que terminou com vitória dos franceses por 5 a 4, as equipes voltam a se enfrentar, agora em jogo decisivo valendo a vaga na grande final.
Jogando em casa, o Bayern tenta reverter a derrota sofrida e para avançar diretamente precisa vencer por dois gols de diferença. Caso triunfe por um gol apenas, o duelo vai para a prorrogação e, se seguir assim, para os pênaltis.
Já o PSG, que venceu na ida, tem a vantagem de um gol. O clube comandado por Luis Enrique pode até mesmo empatar, que fica com a vaga.
Kompany não poderá contar com Serge Gnabry e Raphael Guerreiro, ambos lesionados. Mas por outro lado terá o retorno de Neuer, Kimmich, Davies Olise e Harry Kane. Os atletas foram poupados do último jogo da Bundesliga, contra o Heidenheim, e voltarão a titularidade nesta quarta.
Já Luis Enrique chega com um desfalque impotante. Achraf Hakimi sofreu uma lesão muscular no jogo de ida e está fora do duelo decisivo. O marroquino é peça chave na equipe francesa e deve ser substituido por Warren Zaire-Emery.
O duelo entre Bayern de Munique x PSG terá transmissão da TNT e HBO Max.
Neuer; Laimer (Stanisic), Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; Harry Kane.
Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.