Atlético-MG e Boca Juniors decidem a Copa Sul-Americana de 2026 neste sábado, 21 de novembro, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia. A final reúne dois clubes tradicionais do futebol sul-americano, mas que chegam à decisão em momentos diferentes: enquanto o time mineiro tenta superar uma sequência de resultados negativos e problemas físicos, os argentinos vivem uma fase de maior estabilidade e acabaram de conquistar a Liga Argentina.

O confronto também representa uma oportunidade de redenção para o Atlético. Vice-campeão da Sul-Americana em 2025, quando perdeu a decisão para o Lanús nos pênaltis, o Galo chega à terceira final continental consecutiva, considerando também a decisão da Libertadores de 2024. O clube ainda busca seu primeiro título no torneio.

Do outro lado, o Boca Juniors tenta ampliar sua história na competição. Campeão em 2004 e 2005, o time argentino pode se tornar o primeiro tricampeão da Sul-Americana. A equipe também busca encerrar um intervalo de quase duas décadas sem conquistar um título internacional.

Quando e onde será a final da Sul-Americana?

A decisão será disputada em jogo único no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos. Se a igualdade persistir, o campeão será definido nos pênaltis.

Jogo: Atlético-MG x Boca Juniors

Atlético-MG x Boca Juniors Competição: final da Copa Sul-Americana de 2026

final da Copa Sul-Americana de 2026 Data: sábado, 21 de novembro

sábado, 21 de novembro Horário: 19h30 (de Brasília) / 17h30 (horário local)

19h30 (de Brasília) / 17h30 (horário local) Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colômbia

Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colômbia Formato: partida única, com prorrogação e disputa por pênaltis em caso de empate

partida única, com prorrogação e disputa por pênaltis em caso de empate O que está em jogo: título continental, vaga na fase de grupos da Libertadores de 2027 e classificação para a Recopa Sul-Americana de 2027

Como o Atlético-MG chega à final?

O Atlético teve uma trajetória de altos e baixos na atual edição da Sul-Americana. A equipe terminou a fase de grupos na liderança do Grupo B, mas precisou superar adversidades nas eliminatórias para chegar à decisão.

Nas oitavas de final, o Galo passou pelo Red Bull Bragantino. Depois de empatar por 2 a 2 na Arena MRV, com dois gols de Tomás Cuello, venceu o primeiro confronto por 1 a 0, em Bragança Paulista, e avançou.

Nas quartas, a classificação foi ainda mais dramática. O time mineiro perdeu por 2 a 0 para o Santos na Vila Belmiro e precisou construir uma virada em Belo Horizonte. Na partida de volta, venceu por 4 a 2, com um gol de Cuello nos acréscimos, e levou a decisão para os pênaltis. O goleiro Gabriel Delfim defendeu três cobranças e foi decisivo para a vaga.

Na semifinal, o adversário foi o Montevideo City Torque. O Atlético abriu vantagem com uma vitória por 3 a 0 na Arena MRV, com gols de Reinier, Bernard e Thiago Borbas. Na volta, perdeu por 2 a 0 no Uruguai, mas confirmou a classificação com o placar agregado de 3 a 2.

A campanha, portanto, teve momentos de reação e superação. O cenário que antecede a final, porém, é de preocupação. Depois da classificação sobre o time uruguaio, o Atlético acumulou sete partidas consecutivas sem vencer, incluindo a eliminação para o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil. O compromisso mais recente foi o empate sem gols com o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, em 14 de novembro.

A sequência negativa contrasta com o bom momento vivido pelo clube entre julho e outubro. Naquele período o Atlético disputou 22 partidas, com 12 vitórias, oito empates e apenas duas derrotas.

Lesões e possíveis desfalques do Atlético

A condição física do elenco é uma das principais preocupações de Eduardo Domínguez, o Barba. O departamento médico chegou a reunir seis jogadores em tratamento, e o treinador trabalha para recuperar opções antes da decisão.

O volante Alan Franco está suspenso por acúmulo de cartões amarelos e também trata uma lesão muscular. Reinier e Alan Minda são outros nomes com situação delicada, enquanto Maycon, Victor Hugo e Thiago Borbas aparecem entre as possibilidades de retorno.

Após o empate com o Mirassol, Domínguez demonstrou otimismo especialmente com o último trio, embora tenha ponderado que os jogadores podem não chegar à decisão com o ritmo físico ideal. O zagueiro Ruan Tressoldi, o meia Fred e o atacante Cassierra já haviam retomado atividades com o grupo.

Uma provável formação, considerando as projeções divulgadas pela Agência EFE e as dúvidas médicas, tem: Everson; Natanael, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon e Victor Hugo; Tomás Cuello, Bernard e Mateo Cassierra. A escalação depende da evolução dos atletas em recuperação.

Quem pode decidir pelo Galo?

Entre os nomes de destaque do Atlético está Bernard, um dos principais articuladores do setor ofensivo e autor de cinco gols na atual edição da Sul-Americana. O meia-atacante também marcou na goleada sobre o Montevideo City Torque na semifinal.

Tomás Cuello é outra peça importante. O argentino tem capacidade de atuar pelos lados, contribuir na recomposição e atacar espaços. Foi decisivo contra o Santos, ao marcar o gol que levou a disputa das quartas de final para os pênaltis.

No meio-campo, Kevin Castaño pode ter papel importante na organização e na proteção defensiva. O colombiano chegou ao clube durante a temporada, emprestado pelo River Plate, e oferece capacidade de antecipação e distribuição de jogo.

A volta de Everson também pode ser determinante. O goleiro se recuperou de uma lesão sofrida no início de setembro e deve reassumir a titularidade. Sua experiência em decisões e a capacidade de atuar em disputas por pênaltis são trunfos para o time mineiro.

Como o Boca Juniors chega à final?

O caminho do Boca até a decisão começou na Libertadores. A equipe argentina disputou a fase de grupos do torneio, mas terminou na terceira colocação do Grupo D, após somar apenas um ponto nas quatro partidas finais da chave. Com isso, foi direcionada à Sul-Americana.

A mudança de competição também marcou uma transformação no comando técnico. Claudio Úbeda deixou o cargo, e Rodolfo Arruabarrena iniciou sua segunda passagem pelo clube. O treinador passou a contar com reforços como o goleiro Álvaro Montero, o lateral Leandro Lozano e o atacante Sebastián Villa, além de jovens que ganharam espaço no elenco.

Na fase eliminatória, o primeiro obstáculo foi o O'Higgins, do Chile. Depois de vencer por 1 a 0 na Argentina e perder pelo mesmo placar fora de casa, o Boca avançou nos pênaltis, por 4 a 3.

Nas oitavas de final, a equipe mostrou maior poder ofensivo diante do Deportivo Recoleta, do Paraguai. Venceu por 3 a 1 na partida de ida e goleou por 4 a 0 na volta, fechando o confronto com 7 a 1 no placar agregado.

Nas quartas, o adversário foi o São Paulo. O Boca venceu por 1 a 0 na Bombonera, com gol de Miguel Merentiel, e empatou por 1 a 1 no Morumbis. Leandro Lozano marcou para os argentinos, que avançaram com vantagem de 2 a 1 no agregado.

A semifinal colocou o time diante do Vasco. Na partida de ida, perdeu por 1 a 0 na Bombonera, com gol de Adson. Na volta, no Maracanã, conseguiu a virada na eliminatória ao vencer por 3 a 1 e garantiu presença na final.

O bom momento não se limita à campanha continental. O Boca conquistou a Liga Argentina no início de novembro, ao vencer o Defensa y Justicia por 1 a 0, com gol de Enner Valencia nos acréscimos. O título foi definido pela soma dos pontos obtidos no Apertura e no Clausura, e não pelo resultado de uma final entre os campeões dos dois torneios.

Além disso, o time venceu o Banfield por 3 a 0 em 14 de novembro, pela semifinal da Copa Argentina. A equipe ainda terá a possibilidade de disputar mais uma decisão nacional depois da final continental.

De acordo com levantamento de O TEMPO, o Boca acumulou 15 vitórias, oito empates e apenas uma derrota nos últimos 24 jogos. O único revés nesse recorte foi justamente contra o Vasco, na ida da semifinal da Sul-Americana.

Lesões e provável escalação do Boca

O Boca também acompanha a situação física de alguns jogadores, mas chega à decisão com menos dúvidas em relação à formação titular. O lateral-esquerdo Lautaro Blanco vinha treinando de forma diferenciada por conta de desgaste físico, mas a expectativa da imprensa argentina é de que esteja disponível.

O volante Milton Delgado sofreu uma torção leve no joelho durante um treinamento, em 17 de novembro, mas os exames trouxeram resultado positivo e o jogador deve ter condições de atuar. Caso não esteja apto, Tomás Belmonte e Rodrigo Battaglia aparecem como alternativas.

Leandro Paredes também gerou preocupação após deixar o jogo contra o Banfield com um incômodo na panturrilha direita. O próprio jogador e o treinador explicaram que a substituição fazia parte do planejamento de minutos e que o problema não indicava uma lesão muscular.

A provável escalação do Boca, segundo a cobertura do TyC Sports, é: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera e Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes e Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel e Tomás Aranda (Alan Velasco ou Leonel Flores).

Quem pode decidir pelo Boca?

O principal nome do meio-campo é Leandro Paredes. Campeão do mundo com a seleção argentina em 2022, o volante é o capitão e referência técnica da equipe. Sua capacidade de controlar o ritmo da partida, distribuir passes e encontrar companheiros em profundidade pode ser importante para enfrentar a pressão do Atlético.

No ataque, Miguel Merentiel é o principal goleador do elenco, com 15 gols, de acordo com a Agência EFE. O uruguaio se movimenta bastante, ataca os espaços e também participa da recomposição defensiva.

Outro jogador que merece atenção é Sebastián Villa. O colombiano oferece velocidade e capacidade de drible pelos lados do campo, características que podem ser exploradas em transições rápidas. Na semifinal da Copa Argentina contra o Banfield, ele marcou um gol e deu uma assistência.

A formação ofensiva ainda tem uma disputa por posição. Tomás Aranda, Alan Velasco e Leonel Flores brigam pela vaga ao lado de Villa e Merentiel. A definição depende da avaliação física e técnica de Arruabarrena nos últimos treinamentos.

Atlético x Boca: quem leva vantagem no retrospecto?

Atlético-MG e Boca Juniors já se enfrentaram oito vezes na história, com vantagem dos argentinos. São três vitórias do Boca, uma do Galo e quatro empates. Os argentinos marcaram oito gols, contra seis dos brasileiros.

O primeiro encontro aconteceu na Copa Mercosul de 1998. O Boca venceu os dois jogos daquela fase, por 1 a 0 em Belo Horizonte e 3 a 1 na Argentina.

Em 2000, os clubes voltaram a se encontrar, pelas quartas de final da Copa Mercosul. Dessa vez, o Atlético levou a melhor: venceu por 2 a 0 no Mineirão e empatou por 2 a 2 na Bombonera, avançando à semifinal.

O confronto mais recente aconteceu nas oitavas de final da Libertadores de 2021. As duas partidas terminaram sem gols, e o Atlético avançou nos pênaltis, por 3 a 1, no Mineirão. A eliminatória ficou marcada também por episódios de tensão e confusão entre jogadores após o duelo de volta.

A decisão de 2026 será o primeiro encontro entre os clubes pela história da Copa Sul-Americana.

O que está em jogo além do título?

A conquista tem peso esportivo e financeiro para os dois clubes. O campeão garante vaga na fase de grupos da Libertadores de 2027 e também disputa a Recopa Sul-Americana do próximo ano, contra o vencedor da Libertadores de 2026.

Para o Atlético, a classificação representa a possibilidade de retornar à principal competição continental, que não disputa desde 2024. O clube também tenta transformar a terceira final continental consecutiva em um título, depois dos vice-campeonatos da Libertadores de 2024 e da Sul-Americana de 2025.

Para o Boca, a decisão pode representar a volta ao topo do continente. O clube venceu a Sul-Americana em 2004 e 2005, mas não conquista um título internacional desde a Recopa de 2008. Uma vitória em Barranquilla também o colocaria como o primeiro tricampeão da história do torneio.

A premiação é outro fator relevante. A Conmebol estabeleceu um prêmio de US$ 10 milhões (cerca de R$ 50 milhões) para o campeão, enquanto o vice-campeão receberá US$ 2,5 milhões (aproximadamente R$ 12,9 milhões). Os valores são adicionais às premiações acumuladas ao longo da campanha.