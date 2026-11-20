The Grand Theft Auto VI logo is photographed through a magnifying glass in Creteil, France, on November 18, 2026. GTA VI is scheduled for release on PlayStation 5 and Xbox Series X|S on November 19. (Photo by Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images) (Samuel Boivin/NurPhoto/Getty Images)
Repórter de Agro e Economia
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 20h36.
Última atualização em 20 de novembro de 2026 às 20h39.
GTA VI arrecadou US$ 3,8 bilhões nas primeiras 24 horas, batendo recordes históricos do entretenimento. O jogo superou bilheterias de filmes como Vingadores: Ultimato e Spider-Man: Brand New Day. As pré-vendas também estabeleceram novo recorde com 32,5 milhões de cópias vendidas antes do lançamento oficial.
O aguardado Grand Theft Auto VI (GTA VI) arrecadou US$ 3,79 bilhões em seu primeiro dia de vendas, estabelecendo um novo recorde para a indústria do entretenimento. O resultado foi anunciado nesta sexta-feira, 20, pela Take-Two Interactive, controladora da Rockstar Games, desenvolvedora da franquia.
Segundo a companhia, o lançamento se tornou o maior da história do entretenimento em receita. O valor supera, inclusive, a bilheteria informada para Spider-Man: Brand New Day, de US$ 2,52 bilhões, e a cifra de US$ 2,9 bilhões atribuída a Vingadores: Ultimato.
O desempenho também foi impulsionado pelas vendas antecipadas. Antes mesmo do lançamento oficial, GTA VI já havia comercializado 32,5 milhões de cópias, estabelecendo um recorde de pré-vendas, segundo a empresa.
“Estamos incrivelmente gratos pela resposta dos jogadores de todo o mundo e não poderíamos estar mais animados em compartilhar este momento com vocês”, afirmou Sam Houser, presidente e cofundador da Rockstar Games.
O lançamento representa um novo marco para uma das franquias mais lucrativas da indústria de videogames. Criada em 1997, a série Grand Theft Auto já vendeu mais de 475 milhões de unidades em todo o mundo, segundo dados da Take-Two.
O título anterior, GTA V, lançado em 2013, acumula aproximadamente 235 milhões de cópias comercializadas. Nas primeiras 24 horas após sua estreia, o jogo havia arrecadado cerca de US$ 800 milhões, valor quase cinco vezes menor que o registrado agora por GTA VI.
Disponível para PlayStation 5 e Xbox Series X e S, o novo título chega ao mercado após anos de expectativa dos fãs.
Para comemorar a estreia, a Rockstar Games realizará neste sábado, 21, em Miami, nos Estados Unidos, o evento Grand Theft Auto VI: The Festival.
A programação será dedicada à trilha sonora do jogo e contará com apresentações de artistas que integram o universo musical da nova edição, incluindo Cardi B, Travis Scott e os argentinos CA7RIEL e Paco Amoroso.
O evento amplia a estratégia da Rockstar de transformar GTA em um fenômeno que ultrapassa o mercado de videogames, conectando a franquia à música e à cultura pop.