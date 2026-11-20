As ações de empresas ligadas à inteligência artificial (IA) protagonizaram uma onda de vendas em Wall Street nesta sexta-feira, 20, provocando fortes quedas nas bolsas americanas. O índice Nasdaq, que concentra companhias de tecnologia, despencou 5,28%, para 22.617 pontos, pressionado principalmente pelas perdas de fabricantes de semicondutores.

O movimento também atingiu os demais indicadores. O S&P 500 recuou 3,70%, para 6.910 pontos, enquanto o Dow Jones Industrial Average caiu 1,93%, encerrando o pregão aos 48.147 pontos.

Segundo os dados apresentados, Wall Street registrou seu pior pregão desde abril de 2015. O Dow Jones e o S&P 500 entraram em território de correção, caracterizado por uma queda superior a 10% em relação às máximas recentes. No acumulado da semana, o Nasdaq perdeu 10%, o S&P 500 recuou 9% e o Dow Jones caiu 8%.

Por que as ações de inteligência artificial estão caindo?

Entre as empresas mais afetadas está a Nvidia, cujas ações despencaram 14% nesta sexta-feira. A fabricante de chips, que recentemente figurava como a maior companhia de capital aberto do mundo, acumula perdas de 22% na semana e registra sua sétima semana consecutiva de desvalorização, a pior sequência desde a crise financeira de 2008.

A queda ocorreu apesar de a companhia ter anunciado, na terça-feira, que dobrou receitas e lucros no último trimestre. O desempenho das ações reflete preocupações dos investidores com a sustentabilidade dos investimentos em inteligência artificial e com a liderança da empresa.

Outras companhias do setor também sofreram perdas expressivas. A Sandisk caiu 16%, seguida por Micron (-13,9%), AMD (-13,3%), Broadcom (-12,3%) e Oracle (-8,5%).

O setor de tecnologia acumulou queda de 7% na semana, com destaque para as empresas de semicondutores, que recuaram 11%, segundo dados da Fidelity Research.

“O mercado de ações está passando por um reajuste nas avaliações relacionadas à IA, refletindo uma desaceleração na construção de data centers, redução no financiamento de projetos de IA e crescimento mais lento dos lucros no setor de tecnologia”, afirmou Richard Saperstein, diretor de investimentos da Treasury Partners, à CNBC.

A pressão também atingiu a companhia identificada no material original como Anthropic, cujas ações teriam recuado 8,5% após uma estreia positiva no mercado.

O texto atribui à empresa uma oferta pública inicial de US$ 93,5 bilhões, incluindo o lote suplementar, que teria superado o recorde alcançado pela SpaceX em junho. Essas informações, porém, precisam de confirmação antes da publicação.

Juros nos EUA

Além das dúvidas sobre o setor de tecnologia, investidores acompanham a possibilidade de um aumento dos juros pelo Federal Reserve (Fed) na reunião de dezembro. A expectativa ganhou força após a divulgação da ata da última reunião do banco central americano, diante da persistência da inflação.

O aumento da aversão ao risco apareceu no índice VIX, conhecido como o “medidor do medo” de Wall Street. O indicador, que acompanha a volatilidade esperada do mercado de ações, subiu 26% nesta sexta-feira, chegando a 35,89 pontos, seu maior nível do ano.

Em busca de proteção, investidores recorreram aos títulos do Tesouro americano. O rendimento dos papéis de dez anos caiu para 4,95%, movimento que acompanha a valorização desses ativos.

O ouro, por outro lado, recuou para US$ 3.526 por onça, pressionado pelas perspectivas para os juros americanos e pela turbulência no setor de tecnologia.

No mercado de petróleo, o barril do West Texas Intermediate (WTI) oscilou em torno de US$ 84, acumulando queda de 4% na semana. O aumento dos estoques comerciais de petróleo nos Estados Unidos pesou mais sobre os preços do que as tensões no Oriente Médio e os impactos sobre o Estreito de Ormuz.

A onda de vendas também alcançou as criptomoedas. O bitcoin caiu quase 5% nesta sexta-feira, perdendo o patamar de US$ 60 mil, em meio à fuga dos investidores de ativos considerados mais arriscados.