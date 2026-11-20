Para Caito Maia, atravessar a pandemia, as dificuldades da economia brasileira e as mudanças no comportamento de consumo exigiu uma adaptação contínua à frente da Chilli Beans. O empresário diz que nunca pensou em desistir de empreender, mas reconhece que a combinação desses desafios marcou sua trajetória.

“Os últimos cinco anos foram os cinco anos mais difíceis da minha vida”, afirma, em entrevista ao Temos Vagas, projeto da EXAME em que líderes são entrevistados como se estivessem em uma entrevista de emprego.

Assista à entrevista de Caito Maia no Temos Vagas.

Entre perguntas sobre personalidade e decisões de negócio, Maia falou de contratações que não funcionaram, investimentos que faria de outra maneira e oportunidades que gostaria de ter aproveitado antes.

As respostas aparecem em um momento de reorganização da companhia. Em outubro, a Chilli Beans anunciou um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar R$ 340 milhões em dívidas financeiras, com previsão de aporte de até R$ 50 milhões.

Ao ser questionado sobre seu erro mais caro como empreendedor, Maia apontou a velocidade com que destinou recursos à expansão americana. Se pudesse voltar atrás, segundo ele, teria conduzido o investimento com mais cautela.

“Eu acho que eu deveria ter sido muito mais tranquilo na minha expansão nos Estados Unidos. A gente colocou muito dinheiro lá. Se eu pudesse voltar no tempo, isso é uma coisa que eu mudaria”, diz.

Na entrevista, Maia não quantificou o investimento nos Estados Unidos nem estabeleceu uma relação entre essa expansão e a renegociação das dívidas da companhia.

O arrependimento de investir demais e o de começar tarde

Se nos Estados Unidos Maia teria avançado com mais cautela, no mercado de óticas seu arrependimento segue na direção contrária. O empresário acredita que demorou a entrar no segmento e que a espera limitou o espaço que poderia ocupar hoje.

Maia afirma que lançou a operação de óticas há quatro anos, mas gostaria de ter feito isso há dez. “Acho que eu já poderia estar muito mais forte do que eu estou se eu tivesse lançado há dez anos”, diz.

A avaliação ajuda a explicar o peso que os óculos de grau ganharam nos planos da empresa. Em março, Maia havia informado que a Chilli Beans negociava a venda de uma participação minoritária para financiar a expansão dessa frente. Na ocasião, a operação estava em negociação, sem conclusão anunciada.

O empresário também reconhece apostas em produtos que não trouxeram o resultado esperado. Uma delas envolveu uma coleção com o músico Lenny Kravitz, acompanhada de um filme publicitário.

“Foi uma fortuna que a gente investiu e a coleção não foi bem”, diz. Maia não informou o valor aplicado nem os números de venda da coleção. Apesar do resultado, trata a possibilidade de errar como parte da atividade. “Mas é um jogo”, afirma.

O que um quiosque ensina sobre vender

Ao falar sobre o aprendizado de trabalhar em um quiosque de shopping, Maia descreve uma operação em que o tempo para conquistar o consumidor é curto. Segundo ele, são 30 segundos para despertar o interesse de quem passa pelo ponto de venda.

Convidado a vender um par de óculos nesse intervalo, ele começa questionando a escolha de quem está à sua frente. Em seguida, apresenta a variedade de modelos como argumento para continuar a conversa e encontrar uma alternativa.

Durante a demonstração, Maia afirma ter quase 4 mil modelos à disposição para encontrar um que combine com a pessoa. A abordagem procura transformar o primeiro contato em uma oportunidade de experimentar outros produtos e criar confiança no atendimento.

A experiência de venda permanece como referência mesmo enquanto a empresa testa outros formatos e mercados. Na estratégia anunciada para o Caribe, por exemplo, a companhia incluiu operações em destinos turísticos e a participação de operadores locais na expansão.

Contratar alguém experiente não resolve o encaixe cultural

Os arrependimentos também alcançam a formação das equipes. Questionado sobre contratações que não repetiria, Maia afirma que já passou pela experiência e associa parte dos problemas à adaptação de profissionais vindos de grandes posições no mercado.

Para o fundador, a experiência anterior não elimina o risco de incompatibilidade com a empresa. Ele diz ter aprendido que profissionais de destaque podem enfrentar um choque cultural ao chegar à Chilli Beans.

Na tomada de decisões, Maia descreve uma estrutura coletiva. Segundo ele, um comitê de oito pessoas discute os assuntos da companhia e participa das escolhas, inclusive quando não há um indicador numérico que ofereça uma resposta evidente.

O papel do fundador aparece quando o grupo não chega a uma definição. “Tem vezes que fica empatado e que eu tenho que desempatar”, afirma. Nessas situações, diz que precisa se posicionar e indicar a direção, embora o processo de discussão seja coletivo.

Ao longo da entrevista, o empresário escolhe a palavra “mutante” para se definir, pela tentativa de acompanhar novas necessidades sem perder a própria essência. No fim, diante da hipótese de precisar fechar a Chilli Beans, diz que continuaria trabalhando com seu nome e com o incentivo a outros empreendedores.

“Eu iria seguir essa missão de fomentar o empreendedorismo pelo Brasil”, afirma.