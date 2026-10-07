Esporte

Dívida com agentes de ex-jogador pode custar pontos ao São Paulo no Brasileirão

A sanção foi aplicada na última sexta-feira, 2, após o clube acumular reincidências em transfer bans na temporada de 2026

São Paulo sofreu novo transfer ban na temporada e corre risco de perder pontos no Brasileirão. (Rubens Chiri/Saopaulofc.net) (Rubens Chiri/Saopaulofc.net/Flickr)

São Paulo sofreu novo transfer ban na temporada e corre risco de perder pontos no Brasileirão. (Rubens Chiri/Saopaulofc.net) (Rubens Chiri/Saopaulofc.net/Flickr)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 14h22.

Priorizar nos meus resultados Google

RESUMO | São Paulo pode sofrer uma punição inédita com a dedução de até seis pontos no Campeonato Brasileiro caso não quite um débito de US$ 300 mil (cerca de R$ 1,5 milhão) com os agentes do meia Giuliano Galoppo no prazo estabelecido pela FIFA.

O São Paulo corre o risco de sofrer uma punição severa com a dedução de até seis pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro caso não pague uma dívida de US$ 300 mil (aproximadamente R$ 1,5 milhão) com os empresários responsáveis pela intermediação da contratação de Giuliano Galoppo. A informação é do Globoesporte.com.

O transfer ban — proibição de registrar novos atletas imposta pela entidade máxima do futebol mundial — foi aplicado na última sexta-feira, 2. Conforme os prazos estipulados pela FIFA, o São Paulo tem até o dia 30 de outubro para quitar a taxa regulamentar da punição e até o início de dezembro para liquidar o valor principal da dívida, com o prazo limite de 60 dias expirando justamente nas proximidades da última rodada do Brasileirão.

O peso da reincidência e o impacto na tabela

Segundo o GE, embora a aplicação de um transfer ban por si só não acarrete automaticamente a perda de pontos, a decisão da entidade incluiu uma cláusula expressa de dedução baseada no artigo 21 do Código Disciplinar da FIFA. A medida prevê agravamentos em casos de infrações graves, descumprimento persistente ou reincidência.

O São Paulo enquadra-se no critério de reincidência por acumular dois transfer bans nesta temporada: o atual caso envolvendo os agentes de Galoppo e um episódio anterior solucionado em agosto referente a atrasos no pagamento à Lazio pela aquisição do meio-campista Marcos Antônio.

Atualmente ocupando a 11ª colocação no Brasileirão com 36 pontos somados, o time paulista veria sua situação esportiva se complicar drasticamente em um cenário hipotético de punição imediata: a perda de seis pontos derrubaria a equipe para a 16ª posição, ficando a apenas um ponto de distância da zona de rebaixamento (Z-4).

Otimismo da diretoria e alívio no fluxo de caixa

De acordo com o GE, a cúpula diretiva são-paulina adota um tom de cautela otimista e confia em resolver o imbróglio financeiro ainda esta semana.

Dois fatores principais sustentam a confiança da gestão na resolução pacífica do caso:

  • Timing favorável: O transfer ban ocorreu fora da janela de transferências, poupando o clube da necessidade de dividir o caixa entre novas contratações e o pagamento de passivos emergenciais.
  • Injeção de recursos: O recém-celebrado acordo financeiro com a empresa Ticketmaster, que prevê um adiantamento de R$ 110 milhões em até 45 dias, dará o fôlego necessário ao fluxo de caixa para honrar os compromissos pendentes e evitar qualquer sanção desportiva no torneio nacional.

Qual o motivo do novo transfer ban sofrido pelo São Paulo?

A punição que impôs um novo transfer ban ao São Paulo — impedindo o clube de registrar novos jogadores no mercado da bola — tem origem em uma pendência financeira antiga relacionada à contratação do meia Giuliano Galoppo, jogador que defendeu o Tricolor entre 2022 e 2025.

Aplicada pela FIFA, a sanção foi motivada por um débito de US$ 300 mil (aproximadamente R$ 1,5 milhão) referente a comissões devidas a empresários do atleta. Embora atualmente o jogador seja agenciado pela Team Raiola, e na época de sua chegada do Banfield (em julho de 2022) o seu representante principal fosse Leandro Escudero, a cobrança formalizada na entidade máxima do futebol gerou o bloqueio administrativo.

O caso coroa um histórico recente de problemas financeiros do clube: esta é a segunda vez na temporada que o São Paulo sofre um transfer ban. Em julho, o Tricolor havia sido punido pelo atraso de € 1,05 milhão (cerca de R$ 5,90 milhões) na compra do meio-campista Marcos Antônio junto à Lazio (débito posteriormente quitado em agosto para liberar o registro de reforços como Victor Sá, Newton, Aurélio Buta, Iago Borduchi, Domingos Duarte e Pedro Lima).

Agora, a diretoria são-paulina corre contra o tempo para quitar a quantia exigida antes dos prazos da FIFA, blindando a equipe na reta final do Campeonato Brasileiro e garantindo regularidade institucional até à abertura da próxima janela de transferências, em janeiro de 2027.

Qual é o motivo do novo transfer ban imposto ao São Paulo?

A punição decorre de uma dívida de US$ 300 mil com os agentes responsáveis pela negociação do meia Giuliano Galoppo.

O São Paulo pode perder pontos no Brasileirão?

Sim. Embora não seja uma consequência automática, a decisão da FIFA incluiu uma cláusula prevendo a perda de até seis pontos caso o débito não seja pago no prazo de 60 dias, devido à reincidência de sanções do clube no ano.

Qual é a projeção da diretoria tricolor?

A cúpula do clube está confiante e planeja quitar a pendência financeira nos próximos dias, contando com o alívio de caixa proporcionado por um acordo de antecipação de receitas com a Ticketmaster.

Acompanhe tudo sobre:EsportesNegócios do EsporteSão Paulo Futebol ClubeFutebol

Mais de Esporte

Corinthians suspende patrocínio milionário de plataforma de conteúdo adulto após liminar

Fifa permitiu que República do Congo escalasse goleiro de forma irregular na Copa, diz NYT

Filho de ex-craque do Milan define futuro no futebol inglês e vai jogar na sétima divisão

'É mais valioso pelas Malvinas': goleiro da Argentina se emociona com influencer mirim

Mais na Exame

Casual

A casa sinistra de ‘Verity’ é real: conheça a propriedade usada no filme

Pop

VisionQuest: o que assistir antes da nova série da Marvel

Economia

Durigan diz ter dificuldade de entender 'euforia' do mercado após 1º turno

Esporte

Corinthians suspende patrocínio milionário de plataforma de conteúdo adulto após liminar