O ex-jogador de futebol americano Tom Brady está em negociações para adquirir uma participação no Chelsea, clube da primeira divisão do futebol inglês, segundo informações divulgadas pela imprensa britânica nesta sexta-feira, 20.

A notícia surge poucos dias após o ex-quarterback anunciar a decisão de vender suas ações no Birmingham City, atual líder da Championship, a segunda divisão do Campeonato Inglês.

Segundo o jornal britânico The Guardian, a saída de Brady do Birmingham estaria relacionada à possibilidade de um novo investimento no Chelsea.

Tom Brady pode se tornar acionista do Chelsea

O ex-jogador do New England Patriots e do Tampa Bay Buccaneers mantém uma relação próxima com Behdad Eghbali, empresário americano-iraniano que está à frente do fundo Clearlake Capital Group, proprietário de 86,5% do Chelsea.

O clube londrino, que manda seus jogos no estádio Stamford Bridge, não quis comentar as informações sobre as negociações.

O Chelsea conquistou seis títulos do Campeonato Inglês, o mais recente em 2017, além de dois títulos da Liga dos Campeões da Europa, em 2012 e 2021.

Considerado um dos maiores jogadores da história da NFL, Brady, de 49 anos, conquistou sete títulos do Super Bowl ao longo da carreira.

Após se aposentar do futebol americano, o ex-atleta passou a investir no mercado esportivo. Em agosto de 2023, surpreendeu ao anunciar a compra de uma participação minoritária no Birmingham City.

Brady também é acionista minoritário do Las Vegas Raiders, franquia da NFL, e trabalha como comentarista de futebol americano na emissora americana Fox.

Enquanto as negociações sobre uma possível mudança na estrutura acionária seguem sem confirmação oficial, o Chelsea ocupa a quinta posição da Premier League. No sábado, 21, a equipe recebe o Leeds pela 11ª rodada do Campeonato Inglês.