A aprovação de um investimento em inteligência artificial já não encerra o trabalho da gestão. Depois da contratação de uma ferramenta, surgem decisões sobre quais atividades serão modificadas, quem deverá supervisionar os resultados e como verificar se a tecnologia trouxe benefícios financeiros.

A dificuldade ajuda a explicar por que empresas que utilizam soluções semelhantes podem apresentar desempenhos tão diferentes.

O conhecimento tecnológico passou a influenciar a atuação dos gestores, mas seu impacto depende de mudanças na própria organização do trabalho.

Uma pesquisa da McKinsey, publicada em 2026, oferece pistas sobre o que diferencia as empresas que conseguem obter resultados mais expressivos.

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O que diferencia as empresas que conseguem resultados com IA?

O levantamento The State of AI in 2026 identificou que 73% das organizações classificadas como de alto desempenho em IA haviam reformulado profundamente seus fluxos de trabalho.

Entre as demais empresas participantes, o percentual era de 25%.

O grupo de alto desempenho reúne organizações que atribuem à inteligência artificial pelo menos 5% de seu lucro operacional e relatam benefícios significativos com a tecnologia.

Para a liderança, o desafio inclui reconsiderar como o trabalho é distribuído e executado.

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Como muda a responsabilidade dos gestores?

A implementação de IA exige decisões sobre a divisão de atividades entre profissionais e sistemas automatizados.

A gestão precisa estabelecer critérios para encaminhar casos, acompanhar falhas e evitar que a automação prejudique a experiência do consumidor.

A revisão dos processos envolve ainda avaliar quais funções serão modificadas e como preparar os funcionários para assumir novas responsabilidades.

Por que o domínio de dados influencia a liderança?

As decisões sobre inteligência artificial dependem da qualidade das informações utilizadas.

Bases desatualizadas, registros inconsistentes e indicadores mal definidos podem comprometer os resultados produzidos pelos sistemas.

Por isso, conhecimentos sobre análise de dados, custos e desempenho operacional ganham importância para quem administra projetos tecnológicos.

A familiaridade com ferramentas como ChatGPT ou Microsoft Copilot pode ajudar na compreensão das aplicações disponíveis, mas a avaliação de investimentos exige considerar seus efeitos sobre o negócio.

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Como se preparar para essa mudança?

O desenvolvimento profissional pode incluir fundamentos de inteligência artificial, gestão de processos e avaliação financeira de projetos.

Outra competência relevante é compreender os limites dos sistemas, especialmente quando suas recomendações influenciam decisões sobre clientes, funcionários ou recursos financeiros.

A pesquisa da McKinsey identificou ainda que empresas com melhores resultados em IA apresentavam maior participação das lideranças nas iniciativas tecnológicas e processos mais definidos para medir seus impactos.

Para os profissionais de gestão, isso exige acompanhar a implementação para além da contratação das ferramentas.