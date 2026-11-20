O Atlético-MG tem retrospecto positivo contra clubes argentinos no futebol. De acordo com levantamento publicado pelo site oficial do Galo, o clube acumula 26 vitórias, 14 empates e 14 derrotas em 54 partidas, considerando confrontos oficiais e amistosos. O time mineiro marcou 81 gols e sofreu 58 nesse recorte.

O histórico ganha importância às vésperas da final da Copa Sul-Americana de 2026. Neste sábado, 21 de novembro, às 19h30 (horário de Brasília), o Atlético enfrenta o Boca Juniors em Barranquilla, na Colômbia, em busca do primeiro título da competição.

Qual o retrospecto do Atlético-MG contra times argentinos?

Em 54 partidas contra adversários da Argentina, o Atlético venceu quase metade dos confrontos. O levantamento do clube mineiro aponta os seguintes números:

Jogos disputados: 54

54 Vitórias: 26

26 Empates: 14

14 Derrotas: 14

14 Gols marcados: 81

81 Gols sofridos: 58

O retrospecto considera tanto partidas oficiais quanto amistosos. Por isso, o número não deve ser confundido com o total de confrontos disputados exclusivamente em torneios da Conmebol.

Há quanto tempo o Atlético não perde para argentinos?

O Galo construiu uma sequência de bons resultados diante de clubes argentinos a partir de 2020. A última derrota no tempo regulamentar ocorreu em fevereiro daquele ano, quando perdeu por 3 a 0 para o Unión Santa Fe, fora de casa, pela Copa Sul-Americana.

A partir do jogo de volta, vencido pelo Atlético por 2 a 0, o clube iniciou uma série de 13 partidas sem perder. Em agosto de 2025, após eliminar o Godoy Cruz na Sul-Americana, o próprio Atlético informou que o retrospecto naquele período era de nove vitórias e quatro empates, com 17 gols marcados e apenas três sofridos.

Nesse intervalo, o time também conseguiu classificações importantes contra adversários tradicionais. Na Libertadores de 2021, eliminou Boca Juniors e River Plate nas oitavas e quartas de final, respectivamente. Em 2024, superou San Lorenzo e River Plate no caminho até a decisão continental.

Qual é o retrospecto do Atlético em casa contra argentinos?

O desempenho como mandante também é um trunfo histórico do clube mineiro. O Atlético não perde em Belo Horizonte para uma equipe argentina desde setembro de 1998, quando foi derrotado pelo Rosario Central por 1 a 0, pela Copa Conmebol.

Desde então, o Galo acumulou vitórias importantes diante de equipes do país vizinho, como Boca Juniors, San Lorenzo, Lanús e River Plate. Em 2021, por exemplo, venceu o River por 3 a 0 no Mineirão, depois de triunfar por 1 a 0 na Argentina.

O levantamento do ge publicado em agosto de 2024 apontava 13 vitórias, cinco empates e duas derrotas do Atlético em 20 jogos como mandante contra argentinos. A sequência invicta em casa, iniciada após o revés de 1998, foi ampliada com novos resultados positivos nos anos seguintes.