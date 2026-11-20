O Boca Juniors construiu um retrospecto favorável contra clubes brasileiros em finais de competições continentais. Ao todo, a equipe argentina venceu cinco decisões diante de adversários do Brasil: quatro pela Copa Libertadores e uma pela Recopa Sul-Americana.

A história começou em 1977, quando o Boca superou o Cruzeiro na decisão da Libertadores. Depois, o clube voltou a derrotar representantes brasileiros em finais contra Palmeiras, Santos e Grêmio, além de conquistar a Recopa de 2006 diante do São Paulo.

O próximo capítulo dessa rivalidade será disputado neste sábado, 21 de novembro, quando os argentinos enfrentam o Atlético-MG na final da Copa Sul-Americana de 2026, em Barranquilla, na Colômbia. O time mineiro tenta conquistar um título inédito na competição e evitar que o Boca amplie a vantagem no histórico.

Quais brasileiros perderam finais para o Boca Juniors?

As cinco conquistas do Boca sobre brasileiros estão distribuídas em duas competições organizadas pela Conmebol. Quatro aconteceram na Libertadores, principal torneio de clubes da América do Sul, e uma na Recopa Sul-Americana.

Veja a lista:

Libertadores (1977): Boca Juniors venceu o Cruzeiro nos pênaltis, por 5 a 4, depois de empate sem gols no terceiro jogo da decisão, disputado em Montevidéu.

Boca Juniors venceu o Cruzeiro nos pênaltis, por 5 a 4, depois de empate sem gols no terceiro jogo da decisão, disputado em Montevidéu. Libertadores (2000): após dois empates contra o Palmeiras — 2 a 2 na Bombonera e 0 a 0 no Morumbi —, o Boca venceu a disputa por pênaltis por 4 a 2.

após dois empates contra o Palmeiras — 2 a 2 na Bombonera e 0 a 0 no Morumbi —, o Boca venceu a disputa por pênaltis por 4 a 2. Libertadores (2003): o Boca derrotou o Santos por 2 a 0 na Argentina e venceu novamente na volta, por 3 a 1, fechando a decisão com 5 a 1 no placar agregado.

o Boca derrotou o Santos por 2 a 0 na Argentina e venceu novamente na volta, por 3 a 1, fechando a decisão com 5 a 1 no placar agregado. Recopa Sul-Americana (2006): os argentinos venceram o São Paulo por 2 a 1 na primeira partida e empataram por 2 a 2 no confronto de volta, garantindo o título.

os argentinos venceram o São Paulo por 2 a 1 na primeira partida e empataram por 2 a 2 no confronto de volta, garantindo o título. Libertadores (2007): o Boca superou o Grêmio nas duas partidas da final, com vitórias por 3 a 0 em Buenos Aires e 2 a 0 em Porto Alegre.

A sequência de conquistas entre 2000 e 2007 marcou uma das fases mais vitoriosas da história recente do clube argentino. Sob o comando de Carlos Bianchi e, posteriormente, de outros treinadores, o Boca consolidou sua força em decisões continentais.

Quantas finais o Boca perdeu para brasileiros?

Apesar da vantagem, o Boca também foi derrotado por clubes do Brasil em três decisões continentais. As vitórias brasileiras aconteceram em diferentes gerações e envolveram três equipes tradicionais.

Libertadores (1963): o Santos de Pelé venceu o Boca Juniors nos dois jogos da final, por 3 a 2 no Brasil e 2 a 1 na Argentina.

o Santos de Pelé venceu o Boca Juniors nos dois jogos da final, por 3 a 2 no Brasil e 2 a 1 na Argentina. Libertadores (2012): depois de empatar por 1 a 1 na Bombonera, o Corinthians venceu por 2 a 0 no Pacaembu e conquistou seu primeiro título continental.

depois de empatar por 1 a 1 na Bombonera, o Corinthians venceu por 2 a 0 no Pacaembu e conquistou seu primeiro título continental. Libertadores (2023): o Fluminense derrotou o Boca por 2 a 1 na prorrogação, no Maracanã, e levantou a taça pela primeira vez.

Vale mencionar que a decisão de 2026 contra o Atlético-MG, que ocorre neste sábado, 21, será a nona oportunidade de o clube argentino disputar uma final contra um representante do Brasil.