Corinthians x Boca Juniors: equipe argentina perdeu para o time brasileiro em 2012 (Reuters)
Colaboradora
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 09h33.
O Boca Juniors construiu um retrospecto favorável contra clubes brasileiros em finais de competições continentais. Ao todo, a equipe argentina venceu cinco decisões diante de adversários do Brasil: quatro pela Copa Libertadores e uma pela Recopa Sul-Americana.
A história começou em 1977, quando o Boca superou o Cruzeiro na decisão da Libertadores. Depois, o clube voltou a derrotar representantes brasileiros em finais contra Palmeiras, Santos e Grêmio, além de conquistar a Recopa de 2006 diante do São Paulo.
O próximo capítulo dessa rivalidade será disputado neste sábado, 21 de novembro, quando os argentinos enfrentam o Atlético-MG na final da Copa Sul-Americana de 2026, em Barranquilla, na Colômbia. O time mineiro tenta conquistar um título inédito na competição e evitar que o Boca amplie a vantagem no histórico.
As cinco conquistas do Boca sobre brasileiros estão distribuídas em duas competições organizadas pela Conmebol. Quatro aconteceram na Libertadores, principal torneio de clubes da América do Sul, e uma na Recopa Sul-Americana.
Veja a lista:
A sequência de conquistas entre 2000 e 2007 marcou uma das fases mais vitoriosas da história recente do clube argentino. Sob o comando de Carlos Bianchi e, posteriormente, de outros treinadores, o Boca consolidou sua força em decisões continentais.
Apesar da vantagem, o Boca também foi derrotado por clubes do Brasil em três decisões continentais. As vitórias brasileiras aconteceram em diferentes gerações e envolveram três equipes tradicionais.
Vale mencionar que a decisão de 2026 contra o Atlético-MG, que ocorre neste sábado, 21, será a nona oportunidade de o clube argentino disputar uma final contra um representante do Brasil.