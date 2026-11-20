A Fórmula 1 terá uma novidade nas transmissões a partir da temporada 2027: os espectadores poderão acompanhar dados fisiológicos dos pilotos durante as corridas, incluindo a frequência cardíaca. A iniciativa faz parte de uma parceria de quatro anos com a WHOOP, empresa especializada em dispositivos vestíveis para monitoramento de saúde e condicionamento físico.

O acordo foi anunciado na última quarta-feira, 18, durante a semana do Grande Prêmio de Las Vegas. A tecnologia permitirá que informações coletadas diretamente dos competidores sejam incorporadas às transmissões ao vivo, oferecendo ao público uma perspectiva sobre o esforço físico e as reações do corpo durante momentos de alta intensidade, como largadas, ultrapassagens e voltas decisivas.

A participação, no entanto, será voluntária. Os pilotos precisarão concordar com o compartilhamento dos próprios dados, e a Fórmula 1 ainda não divulgou quantos competidores estarão envolvidos no projeto.

Quais dados dos pilotos serão exibidos na F1?

O principal indicador anunciado é a frequência cardíaca, mas a parceria prevê o acompanhamento de outros sinais fisiológicos relacionados ao desempenho físico. A proposta é mostrar como o organismo dos pilotos reage às exigências de uma corrida, complementando as informações técnicas sobre os carros que já fazem parte das transmissões.

A tecnologia será fornecida pela WHOOP, que desenvolveu uma solução para permitir o uso do dispositivo durante as competições. O equipamento será colocado no braço do piloto, por baixo de uma manga especial resistente ao fogo, e poderá transmitir informações em tempo real.

Além das imagens das corridas, os dados poderão aparecer em conteúdos nas plataformas digitais e nas redes sociais da categoria. A parceria também prevê iniciativas relacionadas a sono, recuperação e preparação física, ampliando o acompanhamento da rotina dos competidores.

A WHOOP informou que seu dispositivo recebeu aprovação da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para utilização durante as provas. O Grande Prêmio de Las Vegas de 2026 será a primeira oportunidade em que os pilotos estarão autorizados a competir utilizando a tecnologia.

Max Verstappen não participará do projeto

A novidade já provocou reações diferentes entre os pilotos. Max Verstappen, tetracampeão mundial, afirmou que não pretende utilizar o dispositivo nem compartilhar seus dados fisiológicos com o público.

Em entrevista durante a semana do GP de Las Vegas, o holandês justificou a decisão com questões de privacidade e disse que não costuma utilizar equipamentos desse tipo nem mesmo em seus treinamentos.

“Não vou participar. Não uso nenhum dispositivo, nem mesmo para treinar. Primeiro, não gosto de ser monitorado e sei quando estou cansado”, afirmou o piloto da Red Bull.

Verstappen também questionou a necessidade de tornar pública uma informação pessoal: “As pessoas não precisam saber minha frequência cardíaca. Eu também não quero saber minha frequência cardíaca! Sei quando ela está alta e quando está baixa”, declarou.

Charles Leclerc, da Ferrari, demonstrou uma postura diferente. Embaixador da WHOOP, o monegasco já utiliza a tecnologia para acompanhar sua recuperação, o sono e o desempenho físico. Ele afirmou não ter problemas com a possibilidade de compartilhar as informações durante as transmissões, embora a divulgação dependa de conversas sobre como os dados serão apresentados.

Como a parceria também envolve a F1 Academy?

O acordo entre a Fórmula 1 e a WHOOP não se limita à categoria principal. A empresa também será parceira oficial de saúde e dispositivos vestíveis da F1 Academy, competição voltada ao desenvolvimento de mulheres no automobilismo.

A iniciativa prevê conteúdos exclusivos, presença da marca nos eventos e ações para destacar a importância da preparação física e da recuperação no esporte de alto rendimento.

Segundo Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, a parceria pretende aproximar os espectadores das exigências físicas e mentais enfrentadas pelos pilotos. A ideia é mostrar uma dimensão da competição que, até agora, ficava praticamente restrita aos próprios atletas e às equipes.