Fórmula 1: Las Vegas recebe o GP da 21ª etapa da temporada 2026 (Clive Mason/Getty Images)
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Publicado em 20 de novembro de 2026 às 08h55.
O GP de Las Vegas da Fórmula 1 ocorre em novembro de 2026, sendo transmitido ao vivo no Brasil pela TV Globo, Sportv3, Globoplay e F1 TV. A corrida acontece no circuito urbano do Las Vegas Strip, com 50 voltas de 6,2 km cada. O horário de largada é 1h da manhã de domingo, pelo horário de Brasília, exigindo atenção dos fãs devido ao fuso horário.
O GP de Las Vegas de Fórmula 1 será disputado neste domingo, 22 de novembro, à 1h da manhã (horário de Brasília). A corrida, válida pela 21ª etapa da temporada 2026, terá transmissão ao vivo na TV Globo, no sportv3, no Globoplay e na F1 TV.
A prova será realizada no circuito urbano de Las Vegas Strip, nos Estados Unidos. O traçado tem 6,201 quilômetros de extensão e a corrida está prevista para 50 voltas.
A programação exige atenção dos fãs brasileiros: apesar de a largada acontecer no sábado à noite em Las Vegas, a diferença de fuso horário faz com que a transmissão comece já na madrugada de domingo no Brasil.
Os torcedores terão quatro opções para acompanhar o GP de Las Vegas no Brasil:
O sportv3 também transmite os treinos livres e a classificação. No Globoplay, o acesso à programação do canal depende do plano contratado. Já a F1 TV oferece a transmissão oficial da categoria, com acesso conforme a modalidade de assinatura.
A largada está marcada para 1h de domingo, 22 de novembro, pelo horário de Brasília. Confira a programação completa do fim de semana:
O GP é disputado no Las Vegas Strip Circuit, traçado urbano de 6,201 quilômetros e 17 curvas. A corrida tem 50 voltas, totalizando 309,958 quilômetros.
A pista passa por pontos conhecidos da cidade, incluindo a avenida Las Vegas Strip, cercada por hotéis, cassinos e atrações turísticas. O circuito tem longas retas e permite velocidades elevadas, além de exigir atenção dos pilotos nas frenagens e nas curvas.
Na edição de 2025, Max Verstappen venceu a prova. George Russell ficou com a vitória em 2024, enquanto o holandês também triunfou na estreia do circuito no calendário, em 2023.