O GP de Las Vegas de Fórmula 1 será disputado neste domingo, 22 de novembro, à 1h da manhã (horário de Brasília). A corrida, válida pela 21ª etapa da temporada 2026, terá transmissão ao vivo na TV Globo, no sportv3, no Globoplay e na F1 TV.

A prova será realizada no circuito urbano de Las Vegas Strip, nos Estados Unidos. O traçado tem 6,201 quilômetros de extensão e a corrida está prevista para 50 voltas.

A programação exige atenção dos fãs brasileiros: apesar de a largada acontecer no sábado à noite em Las Vegas, a diferença de fuso horário faz com que a transmissão comece já na madrugada de domingo no Brasil.

Onde assistir ao GP de Las Vegas de F1?

Os torcedores terão quatro opções para acompanhar o GP de Las Vegas no Brasil:

TV aberta: TV Globo;

TV Globo; TV fechada: sportv3;

sportv3; Streaming: Globoplay e F1 TV.

O sportv3 também transmite os treinos livres e a classificação. No Globoplay, o acesso à programação do canal depende do plano contratado. Já a F1 TV oferece a transmissão oficial da categoria, com acesso conforme a modalidade de assinatura.

Qual é o horário da corrida do GP de Las Vegas?

A largada está marcada para 1h de domingo, 22 de novembro, pelo horário de Brasília. Confira a programação completa do fim de semana:

Quinta-feira, 19 de novembro: treino livre 1, às 21h30;

treino livre 1, às 21h30; Sexta-feira, 20 de novembro: treino livre 2, à 1h; treino livre 3, às 21h30;

treino livre 2, à 1h; treino livre 3, às 21h30; Sábado, 21 de novembro: c lassificação, à 1h;

lassificação, à 1h; Domingo, 22 de novembro: corrida, à 1h.

Como é o circuito de Las Vegas?

O GP é disputado no Las Vegas Strip Circuit, traçado urbano de 6,201 quilômetros e 17 curvas. A corrida tem 50 voltas, totalizando 309,958 quilômetros.

A pista passa por pontos conhecidos da cidade, incluindo a avenida Las Vegas Strip, cercada por hotéis, cassinos e atrações turísticas. O circuito tem longas retas e permite velocidades elevadas, além de exigir atenção dos pilotos nas frenagens e nas curvas.

Na edição de 2025, Max Verstappen venceu a prova. George Russell ficou com a vitória em 2024, enquanto o holandês também triunfou na estreia do circuito no calendário, em 2023.