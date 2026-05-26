As figurinhas mais raras do álbum da Copa do Mundo 2026

Faltando menos de um mês para a Copa do Mundo 2026, os fãs de futebol estão correndo para completar o álbum de figurinhas. Lançado no dia 1º de maio no Brasil pela Panini, o álbum tem 980 figurinhas (também chamadas de cromos) de 48 seleções.

A coleção inclui cromos convencionais, 68 figurinhas especiais e uma categoria extra chamada Legends, com 20 jogadores.

Segundo a Panini, os cromos extras são distribuídos aleatoriamente nos pacotes e não são necessários para completar a coleção. A empresa afirma que eles funcionam como complemento para colecionadores.

Quais são as figurinhas especiais?

As 68 figurinhas especiais são cromos metalizados que representam símbolos da Copa do Mundo 2026 e sedes da competição. Elas são divididas em três grupos: 48 escudos de seleções, 16 estádios e 4 cromos institucionais, dedicados ao logotipo oficial da Copa do Mundo 2026, à bola, ao mascote e ao troféu da competição.

A Panini informou que, a partir de julho, colecionadores poderão comprar figurinhas faltantes individualmente no site da empresa. Os pedidos poderão ser feitos até 31 de dezembro deste ano.

Os cromos extras da categoria Legends não estão incluídos no serviço de compra de figurinhas extras.

Quais são os níveis das Legends?

Os cromos Legends são os mais raros e estampam os maiores jogadores desta Copa. Vinícius Jr. é o único brasileiro da lista.

Eles são divididas em quatro níveis de raridade: roxa, bronze, prata e dourada. A versão roxa aparece, em média, uma vez a cada 190 envelopes. A bronze surge a cada 317 pacotes. As versões prata e dourada são mais raras. A estimativa é de uma figurinha prata a cada 900 envelopes e uma dourada a cada 1.900 envelopes.

No mercado de colecionadores e em sites de revenda, os preços variam de acordo com a raridade e o jogador estampado. As roxas podem ser encontradas por cerca de R$ 150. As bronze custam, em média, R$ 200. As figurinhas prata variam de R$ 180 a R$ 400. As douradas podem ir de R$ 300 a R$ 5.000.

Quais jogadores têm figurinhas Legends?

Achraf Hakimi — Marrocos;

— Marrocos; Alphonso Davies — Canadá;

— Canadá; Cody Gakpo — Holanda;

— Holanda; Christian Pulisic — Estados Unidos;

— Estados Unidos; Cristiano Ronaldo — Portugal;

— Portugal; Erling Haaland — Noruega;

— Noruega; Federico Valverde — Uruguai;

— Uruguai; Florian Wirtz — Alemanha;

— Alemanha; Jérémy Doku — Bélgica;

— Bélgica; Jude Bellingham — Inglaterra;

— Inglaterra; Kylian Mbappé — França;

— França; Lamine Yamal — Espanha;

— Espanha; Lionel Messi — Argentina;

— Argentina; Luis Díaz — Colômbia;

— Colômbia; Luka Modrić — Croácia;

— Croácia; Mohamed Salah — Egito;

— Egito; Moisés Caicedo — Equador;

— Equador; Raúl Jiménez — México;

— México; Son Heung-min — Coreia do Sul;

— Coreia do Sul; Vinícius Júnior — Brasil.

Quanto custa o álbum da Copa?

O álbum da Copa está sendo vendido em quatro versões, com valores variados de acordo com o acabamento:

Brochura: R$ 24,90

Capa dura: R$ 74,90

Capa dura especial (prateada ou dourada): R$ 79,90

Edição premium: R$ 359,90

Já as figurinhas são vendidas por R$ 7,00 por pacote, que contém sete figurinhas cada.

Onde comprar o álbum da Copa?

A primeira opção para comprar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de maneira online é por meio do site oficial da Panini, editora responsável pela publicação das figurinhas.

Além do site oficial e das bancas, a Amazon e Kabum, plataformas de venda online, também oferecem o produto. Em 2026, ainda será possível comprar tanto o álbum quanto os pacotes de figurinhas por meio de aplicativos como Daki e Shopper. Plataformas como Keeta e iFood também fizeram parcerias com redes de fast food e mercados, como Oxxo e McDonald's.

Carrefour e Americanas também comercializam o álbum, desde a versão mais simples até as com capa prateada e dourada, que custam mais caro.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. A grande final está marcada para 19 de julho.

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