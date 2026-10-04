Ferrari 1997 de Michael Jordan é vendida por mais de R$ 14 milhões em leilão nos EUA

A Ferrari 550 Maranello personalizada de Michael Jordan posicionada diante do portão com o número 23 de sua antiga propriedade em Illinois (Crédito: Joopiter / Divulgação).
Redator na Exame
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 07h00.
RESUMO | Uma Ferrari 550 Maranello vermelha de 1997, personalizada para Michael Jordan e pilotada pelo astro após o título da NBA de 1997, foi vendida por US$ 2,7 milhões em um leilão realizado pela Joopiter, superando em mais do que o dobro a estimativa inicial de mercado.
O mercado de veículos de luxo registrou um marco histórico.
Uma Ferrari 550 Maranello 1997 que pertenceu originalmente a Michael Jordan foi arrematada por US$ 2,7 milhões (aproximadamente R$ 14,8 milhões).
Segundo o The Athletic, o valor final superou com folga a estimativa pré-leilão, que projetava cifras entre US$ 700 mil (cerca de R$ 3,8 milhões) e US$ 1,3 milhão (cerca de R$ 7,1 milhões). O montante alcançado representou quatro vezes o recorde anterior de preço pago por uma Ferrari 550 Maranello, segundo informações da Joopiter.
Jordan adquiriu o automóvel em 1997, ganhando enorme projeção pública quando foi visto dirigindo o modelo logo após o Jogo 6 das Finais da NBA de 1997, ocasião em que o Chicago Bulls conquistou o quinto de seus seis campeonatos na década.
Além do impacto cultural, o design do carro serviu de inspiração direta para a criação do icônico tênis Air Jordan 14.
De acordo com o The Athletic, o veículo permaneceu fora do alcance do público por mais de duas décadas até ser redescoberto. John Temerian, cofundador da empresa de preservação de carros clássicos Curated, adquiriu o automóvel em maio de um proprietário de longo prazo na Califórnia.
Temerian comprou a máquina — que possui um banco do motorista personalizado para acomodar os 1,98 m de altura da lenda do basquete e uma placa de Illinois com os dizeres "MJ 5" — à vista, após uma década de buscas. Jordan rodou 6.400 milhas (cerca de 10.300 quilômetros) no hodômetro antes de vender o carro em dezembro de 2002.
A venda da Ferrari ocorreu apenas um dia após outro item histórico ligado ao ex-jogador atingir cifras astronômicas. A camisa do Chicago Bulls utilizada por Jordan no Jogo 3 das Finais da NBA de 1998 — a famosa temporada documentada em The Last Dance — foi arrematada por US$ 12,26 milhões (cerca de R$ 67,2 milhões) em um leilão da própria Joopiter, estabelecendo um recorde público para uma camisa de jogo da NBA. ]
Para se ter dimensão do valor, a peça superou o preço de venda da antiga mansão de 32 mil pés quadrados de Jordan em Highland Park, Illinois (com o número 23 no portão principal), que foi comercializada por US$ 9,5 milhões (aproximadamente R$ 52,1 milhões) em 2024.
Apesar dos valores impressionantes dos veículos e uniformes, o topo do mercado de colecionadores de Michael Jordan continua pertencendo a um cartão esportivo: um exemplar único (one-of-one) de 2007-08 da Upper Deck Exquisite dual NBA Logoman patch autograph, assinado em conjunto com Kobe Bryant, foi vendido por US$ 12,9 milhões (cerca de R$ 70,7 milhões) em agosto de 2025 pela Heritage Auctions, consagrando-se como o card esportivo mais caro já vendido publicamente.
O mercado global de itens esportivos colecionáveis — que engloba leilões de alto padrão, cards de jogadores e relíquias efetivamente utilizadas em partidas oficiais — consolidou-se como um dos setores de maior dinamismo e liquidez financeira no mundo. Os Estados Unidos posicionam-se como o líder absoluto e o principal motor dessa engrenagem comercial, transformando o que antes era visto como um passatempo tradicional de torcedores em uma classe robusta de ativos alternativos e investimentos de longo prazo.
De acordo com o relatório mais recente da Dataintelo com dados consolidados para 2025, o raio-x financeiro desse ecossistema revela uma movimentação colossal:
O apetite dos colecionadores e investidores de alto patrimônio sustenta-se em três grandes frentes de produtos, segundo dados de mercado da Fortune Business Insights:
Segundo o The Ahtletic, a guinada de hobby para investimento institucional foi catalisada por dois fatores cruciais: a implementação de padrões rígidos de autenticação e certificação de estado de conservação (conhecidos como grading por empresas como PSA e BGS) e a consolidação corporativa do setor. Gigantes do setor, como a Fanatics, passaram a unificar o ecossistema adquirindo licenças exclusivas, marcas de leilão e empresas de cards, garantindo segurança jurídica e rastreabilidade para transações que hoje competem diretamente com o mercado de obras de arte e carros clássicos de luxo.
O veículo foi arrematado por US$ 2,7 milhões (aproximadamente R$ 14,8 milhões) em leilão realizado pela Joopiter.
Trata-se de uma Ferrari 550 Maranello 1997 personalizada para acomodar a altura de Michael Jordan, famosa por ter sido dirigida pelo atleta após as Finais da NBA de 1997 e por inspirar o design do tênis Air Jordan 14.
Jordan comprou o veículo novo em 1997 e o vendeu em 2002. Após duas décadas desaparecido, foi rastreado e adquirido pelo colecionador John Temerian em maio.
Uma camisa usada pelo astro nas Finais da NBA de 1998 foi vendida recentemente por US$ 12,26 milhões (cerca de R$ 67,2 milhões).