Álbum da Copa 2026: veja como comprar figurinhas faltantes no site da Panini

A Panini vai permitir que colecionadores comprem diretamente as figurinhas que faltam do álbum da Copa do Mundo 2026 para completar a coleção.

Segundo informações impressas no próprio álbum oficial, os pedidos poderão ser feitos entre 15 de julho e 31 de dezembro de 2026, pelo site da editora.

A coleção da Copa 2026 começou a ser vendida na última sexta-feira, 1º, e é a maior já lançada, com 980 figurinhas distribuídas em 112 páginas.

Como pedir as figurinhas que faltam para completar o álbum?

O processo deve ser feito pelo site da Panini. No verso do álbum, a editora informa o seguinte passo a passo:

acessar o site loja.panini.com.br;

clicar na opção “complete seu álbum”;

escolher a forma de pagamento;

informar o código impresso no álbum para realizar o pedido.

Os pedidos de cromos faltantes, inclusive da Coca-Cola, serão aceitos de 15/07/2026 a 31/12/2026.

Os cromos extras não fazem parte da coleção e, segundo a Panini, não estão incluídos no serviço de compra de figurinhas faltantes.

Quanto custa completar o álbum da Copa 2026?

No cenário mais simples, sem nenhuma figurinha repetida, o custo mínimo para completar o álbum seria de R$ 980 apenas com os cromos. Somando a versão mais barata do álbum, vendida por R$ 24,90, o total chega a R$ 1.004,90.

Na prática, porém, o valor costuma ser maior por causa das figurinhas repetidas. Segundo o professor Gilcione Nonato Costa, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), uma pessoa que tente completar o álbum sem trocar figurinhas pode gastar em torno de R$ 7.300.

"Caso a pessoa tenha sorte, poderia gastar R$ 5 mil ou R$ 6 mil, e caso não tenha muita sorte, poderia gastar R$ 8 mil ou R$ 9 mil", disse.

De acordo com o professor da UFMG, participar de grupos de troca reduz significativamente o custo para completar o álbum. Em um grupo com 10 pessoas, cada participante gastaria, em média, cerca de R$ 630 com figurinhas repetidas. Já em redes maiores, com aproximadamente 100 pessoas, o gasto adicional com repetidas pode cair para cerca de R$ 60.

“O custo médio pode ser muito próximo de R$ 980, desde que haja um grande número de pessoas que troquem figurinhas repetidas entre si”, afirmou Nonato Costa.

Na reta final da coleção, quando faltam poucas figurinhas, a recomendação do professor é recorrer à compra direta com a fabricante para evitar novos gastos com pacotes repetidos.