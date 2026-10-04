EWZ: Fundo que replica bolsa brasileira nos EUA dispara 10% após 1º turno da eleição

O iShares MSCI Brazil (EWZ), fundo de índice de ações brasileiras negociado em Nova York, disparou 10,29% no pregão overnight deste domingo, 4, após o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais de 2026. Às 21h31 no horário de Nova York (22h31 em Brasília), a cota era negociada a US$ 42,12, alta de US$ 3,93 em relação ao fechamento de sexta-feira, 2.

O salto acompanhou a reta final da apuração. Com 99,47% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) somava 47,13% dos votos válidos, contra 45,04% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), às 21h42. Os dois se enfrentam no segundo turno, marcado para 25 de outubro.

O senador chega à frente depois de uma campanha em que reduziu a vantagem de Lula nas pesquisas. Os levantamentos divulgados na véspera da votação indicavam empate técnico entre os dois.

O EWZ já vinha de uma sessão positiva. Na sexta-feira, o fundo fechou em alta de 2,83%, cotado a US$ 38,19.

O que é o EWZ

O EWZ é um ETF, sigla em inglês para fundo negociado em bolsa. Na prática, é um fundo de índice cujas cotas são compradas e vendidas como se fossem ações. Ele é administrado pela BlackRock, sob a marca iShares, e listado na NYSE Arca, em Nova York, com patrimônio de cerca de US$ 9 bilhões.

O fundo replica o índice MSCI Brazil 25/50, que reúne grandes e médias empresas brasileiras e limita o peso de cada ação na carteira. São 46 papéis. Vale, Nubank, Itaú Unibanco e Petrobras são as maiores posições, e o setor financeiro responde por mais de um terço do portfólio.

Como é cotado em dólar, o EWZ carrega dois movimentos ao mesmo tempo, a variação das ações brasileiras e a do câmbio. Se o real se valoriza frente ao dólar, o fundo sobe mesmo que as ações fiquem estáveis em reais. O efeito contrário vale quando a moeda brasileira perde valor.

Por que o EWZ ajuda a antecipar o Ibovespa

A B3 não abre aos fins de semana nem durante a noite. O EWZ, por outro lado, pode ser negociado no chamado overnight, sessão que funciona das 20h às 4h de Nova York, de domingo a quinta-feira, em sistemas alternativos de negociação como a Blue Ocean (BOATS). Corretoras americanas usam essa plataforma para oferecer negociação de ações e ETFs praticamente 24 horas por dia nos dias úteis.

Isso faz do fundo um dos primeiros lugares em que a reação de investidores a eventos ocorridos fora do horário de mercado aparece no preço. Na segunda-feira, os contratos futuros de Ibovespa começam a ser negociados às 9h, e o mercado de ações abre às 10h. Até lá, o EWZ é a principal referência de preço para ações brasileiras.

A correspondência, porém, não é exata. A liquidez no overnight é bem menor do que no pregão regular, o que faz com que poucas ordens movimentem bastante o preço. Parte da variação do EWZ pode vir do câmbio, e não das ações. A carteira também é diferente da do Ibovespa, com o Nubank, que não integra o índice da B3, entre as maiores posições. Por isso, uma alta de 10% no fundo durante a noite não significa que a bolsa brasileira vá subir na mesma proporção na abertura.