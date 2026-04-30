Álbum da Copa do Mundo 2026 é lançado hoje; veja tudo o que você precisa saber

A espera acabou! O álbum da Copa do Mundo de 2026 e seus pacotes de figurinhas já começaram a chegar nas bancas e nas lotéricas. A nova edição traz diferentes versões para os colecionadores e mantém o formato tradicional da Panini, mas será a maior da história, com 980 figurinhas e 112 páginas.

Por isso, a EXAME preparou um guia de tudo que você precisa saber para completar o álbum. Confira:

Quanto custa o álbum da Copa?

O álbum da Copa será vendido em quatro versões principais, com valores variados conforme o acabamento:

Brochura: R$ 24,90

Capa dura: R$ 74,90

Capa dura especial (prateada ou dourada): R$ 79,90

Edição premium: R$ 359,90

A versão premium será comercializada exclusivamente pelo site oficial da editora.

Já as figurinhas são vendidas por R$ 7,00 por pacote, que contém sete figurinhas cada.

Quantas figurinhas tem a coleção?

Ao todo, o álbum traz 980 cromos, sendo 68 especiais com acabamento diferenciado. Cada pacote inclui sete figurinhas, o que mantém o padrão das coleções anteriores.

Onde comprar o álbum da Copa?

A primeira opção para comprar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de maneira online é por meio do site oficial da Panini, editora responsável pela publicação das figurinhas.

Além do site oficial e das bancas, a Amazon e Kabum, plataformas de venda online, também oferecem o produto, desde a pré-venda. Em 2026, ainda será possível adquirir tanto o álbum quanto os pacotes de figurinhas por meio de aplicativos como Daki e Shopper. Plataformas como Keeta e iFood também fizeram parcerias com redes de fast food e mercados, como Oxxo e McDonald's.

Carrefour e Americanas também devem comercializar o álbum, desde a versão mais simples até as com capa prateada e dourada, que custam mais caro.

Como funciona a produção das figurinhas?

A produção das figurinhas é feita no Brasil e abastece não só o mercado nacional, mas também países da América Latina. Na fábrica da Panini em Barueri (SP), são impressos cerca de 11 milhões de cromos por dia, segundo a CNN Brasil.

O processo começa anos antes do torneio, com a definição do projeto editorial e, posteriormente, a escolha dos jogadores que farão parte da coleção. O CEO da Panini, Raul Vallecillo, afirmou que a etapa final envolve a preparação da fábrica para atender à demanda e organizar a distribuição em larga escala para diferentes países da região.

Quais jogadores da seleção brasileira estão no álbum?

Goleiros: Alisson e Bento.

Defensores: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Wesley e Danilo.

Meio-campistas: Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Casemiro.

Atacantes: Vinicius Jr., Rodrygo, Luiz Henrique, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão.

Quanto custa completar o álbum da Copa?

Para entender quanto o torcedor brasileiro vai gastar para completar o álbum este ano, a EXAME considerou os valores unitários das figurinhas, sem contemplar repetições e trocas.

Em 2026, cada figurinha custa R$ 1,00. Como são 980 figurinhas, o consumidor deve gastar pelo menos R$ 980,00 em pacotinhos. Somando o custo do álbum mais simples, chegamos a um valor mínimo de R$ 1.004,90.

Segundo a Panini, a evolução dos preços acompanha a expansão do torneio, que agora terá 48 seleções.

Quando será a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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