Eleição presidente no Rio Grande do Norte: Lula fica em primeiro lugar com 59,75%

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em primeiro lugar no Rio Grande do Norte, com 59,75% dos votos válidos. O senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 34,77%.

No Rio Grande do Norte, 2,66 milhões eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil.

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Quem foi eleito governador do Rio Grande do Norte?

Allyson (União) e Cadu de Lula (PL) vão disputar o segundo turno da eleição para governador em Rio Grande do Norte, de acordo com os dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 93,86% das urnas apuradas, Allyson tem 36,69% dos votos válidos, enquanto Cadu de Lula registra 36,31%. Álvaro Dias aparece em terceiro lugar, com 26,79%.

Senadores eleitos no Rio Grande do Norte?

Os candidatos Styvenson Valentim (Podemos) e Samanda de Lula (PT) foram eleitos senadores da República pelo estado do Rio Grande do Norte nas eleições de 2026.

De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,99% das urnas apuradas, Styvenson obteve 29,2% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Samanda, que recebeu 17,63%.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.