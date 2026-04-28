Figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2026 serão vendidas nas lotéricas a partir de quinta

A Caixa Econômica Federal anunciou que, a partir desta quinta-feira, 30, as figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 passam a ser vendidas nas casas lotéricas. A medida amplia os pontos físicos de distribuição do produto no país.

Cada pacote, com sete figurinhas, será comercializado por R$ 7, enquanto o álbum avulso terá preço de R$ 24,90. Para completar a coleção, serão necessárias 980 unidades, das quais 68 são classificadas como especiais, produzidas em papel metalizado.

A Caixa informou que a venda nas lotéricas seguirá as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, com atendimento restrito a maiores de 18 anos, sem comercialização direta para crianças e adolescentes nesse canal.

A rede de lotéricas, composta por cerca de 13 mil unidades, representa a principal estrutura de atendimento presencial da Caixa. As unidades estão presentes em mais de 95% dos municípios brasileiros, segundo dados da instituição.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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