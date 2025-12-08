Álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2026: tudo o que se sabe até agora

A Copa do Mundo 2026, que será disputada entre junho e julho do próximo ano, promete movimentar não apenas os campos, mas também as prateleiras dos colecionadores de figurinhas. E, como já virou tradição, a Panini divulgou na última quarta-feira, 3, a capa oficial do álbum da Copa 2026.

Apesar de detalhes completos ainda não terem sido confirmados, especula-se que a nova edição terá 112 páginas e 980 figurinhas, uma das maiores da história da coleção.

O aumento expressivo no número de cromos se deve à primeira edição da Copa do Mundo com 48 seleções disputando a taça, em comparação com as 670 figurinhas da Copa de 2022, que incluíam 50 figurinhas especiais e 80 cromos extras.

A capa do álbum traz a logo oficial da competição em várias cores, com a taça da Copa do Mundo em destaque no centro. A divulgação foi feita por meio de um vídeo promocional da Panini nas redes sociais, e o lançamento do álbum está previsto para março ou abril de 2026.

Além das novidades visuais, há mudanças esperadas na mecânica de coleta. Cada pacote deve conter 7 figurinhas, contra 5 na edição anterior, o que pode aumentar o custo para completar a coleção.

Disponibilidade, preços e novidades do álbum

Os valores do álbum e dos pacotes de figurinhas ainda não foram oficialmente revelados, mas informações preliminares indicam um aumento em relação ao último Mundial. Em 2022, cada pacote custava R$ 4 e trazia cinco figurinhas.

O álbum e as figurinhas estarão disponíveis em bancas de jornais, alguns supermercados e pela internet.

Com tantas novidades, o álbum da Copa 2026 promete ser um dos mais aguardados, unindo paixão pelo futebol e pelo colecionismo em uma edição histórica.