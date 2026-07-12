Agenda da Copa: quais são os próximos jogos e quando será a grande final

A Copa do Mundo de 2026 entra na reta final após a definição das quatro seleções classificadas para as semifinais. Depois da conclusão das quartas de final, o torneio faz uma pausa neste domingo, 12, antes da retomada da disputa pelo título.

O próximo compromisso do Mundial será na terça-feira, 14, às 16h (horário de Brasília), quando França e Espanha se enfrentam por uma vaga na decisão. Os franceses avançaram após eliminar Marrocos, enquanto os espanhóis garantiram a classificação ao vencer a Bélgica por 2 a 1.

A segunda semifinal será disputada na quarta-feira, 15, também às 16h. Inglaterra e Argentina disputarão a outra vaga na final depois de eliminarem Noruega e Suíça, respectivamente. . Os ingleses superaram a Noruega por 2 a 1 na prorrogação, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Já a atual campeã mundial derrotou a Suíça por 3 a 1 no tempo extra e segue em busca do quarto título.

Pela primeira vez na história da competição, os quatro primeiros colocados do ranking da Fifa chegaram juntos às semifinais: França, Espanha, Inglaterra e Argentina.

Próximos jogos da Copa do Mundo 2026

Terça-feira, 14

16h: França x Espanha

Quarta-feira, 15

16h: Inglaterra x Argentina

Quando será a final da Copa do Mundo?

Após as semifinais, o torneio terá ainda a disputa pelo terceiro lugar, marcada para sábado, 18, às 18h, entre os perdedores dos dois confrontos.

A grande final será realizada no domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida definirá o campeão da primeira edição da Copa do Mundo disputada com 48 seleções.