Antália, Turquia — Na despedida da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), em Antália, na Turquia, nesta quinta-feira, 12, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil conquistou autoridade para cobrar maior compromisso dos países na agenda ambiental e defendeu que a experiência brasileira de combate ao desmatamento seja usada como referência nas negociações internacionais.

“Daqui para frente, nenhum brasileiro precisa ir para uma reunião climática de cabeça baixa. Ninguém tem mais autoridade que nós”, declarou o presidente durante um encontro com representantes da sociedade civil, movimentos sociais, povos indígenas e organizações ambientalistas.

A reunião, realizada na reta final da participação de Lula na conferência, também foi marcada por anúncios de investimentos e cobranças para que os compromissos climáticos assumidos pelo governo sejam transformados em ações concretas.

Entre os principais anúncios, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apresentou uma iniciativa que prevê mobilizar cerca de R$ 39 bilhões para projetos relacionados à transição energética e climática no Brasil, em parceria com o Fundo Verde para o Clima (GCF, na sigla em inglês), mecanismo multilateral de financiamento climático, e investidores privados.

A discussão reuniu o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos; o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco; o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante; a liderança indígena Jozi Kaingang; a campeã da juventude da COP30, Marcelle Oliveira; e Marcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima.

Ao longo do encontro, Lula retomou sua experiência nas negociações climáticas internacionais desde a COP15, realizada em Copenhague, em 2009, e criticou a postura de países desenvolvidos diante do financiamento climático.

“Quando fui à primeira COP, em 2009, em Copenhague, fiquei assustado porque descobri que as pessoas não falavam a sério quando falavam de proteção ambiental”, afirmou.

Segundo Lula, o impasse da conferência evidenciou as dificuldades para responsabilizar os países historicamente associados às emissões de gases de efeito estufa.

O presidente relembrou as discussões envolvendo Estados Unidos, China e países europeus e afirmou que, na ocasião, questionou a tentativa de atribuir aos chineses a responsabilidade pelo fracasso das negociações.

“Vocês estão culpando a China, mas têm 200 anos de Revolução Industrial poluindo o planeta. Se não pararem, não têm autoridade para cobrar a China”, disse, ao reproduzir sua posição naquele episódio.

A referência histórica serviu para sustentar um dos principais argumentos apresentados pelo presidente em Antália: o de que a capacidade de liderança climática depende menos de declarações diplomáticas e mais da execução de políticas ambientais.

“Nada para mim é tão gratificante e tão orgulhoso quanto a gente ter coragem de desafiar hábitos”, afirmou.

Lula defende continuidade da mobilização

Ao retomar a palavra, Lula afirmou que a decisão de realizar uma conferência climática em Belém teve como objetivo aproximar os negociadores internacionais da realidade amazônica.

O presidente relembrou as resistências enfrentadas pela escolha da cidade e defendeu que o contato com o território deveria fazer parte da experiência dos participantes.

“A ideia é que conhecessem a Amazônia, o rio Amazonas e fossem picados por carapanã. Se querem conhecer a floresta, conheçam de verdade”, afirmou, em referência ao mosquito comum na região.

Lula também citou as experiências de participação social promovidas durante reuniões internacionais realizadas pelo Brasil, incluindo o G20 e o Brics. Segundo ele, a proposta de ampliar a presença de movimentos sociais nesses encontros parte da compreensão de que as decisões internacionais não devem ficar restritas aos representantes dos governos.

“Fizemos o G20 popular, fizemos o Brics popular, com o povo participando”, declarou. O presidente atribuiu parte do avanço da agenda climática à mobilização de organizações, comunidades e movimentos sociais que pressionam por ações ambientais.

Em sua avaliação, a formulação dos mapas do caminho e os compromissos brasileiros de combate ao desmatamento criam uma base para ampliar a cobrança sobre outras economias. Lula também defendeu o mecanismo de financiamento voltado à conservação de florestas tropicais, apresentado pelo governo brasileiro como alternativa para remunerar países pela manutenção da cobertura florestal.

“Quando inventamos o TFFF, não pedimos esmola. Queremos investimento”, afirmou, em referência ao mecanismo internacional de financiamento para a conservação de florestas tropicais. A proposta busca atrair recursos que possam gerar retornos financeiros e destinar parte desses valores aos países que conservam suas florestas.

O presidente também vinculou a agenda ambiental à transformação econômica e tecnológica, citando a necessidade de o Brasil ampliar sua capacidade de desenvolvimento em áreas como inteligência artificial e economia digital.

Ao final do encontro, Lula agradeceu a participação dos representantes da sociedade civil e afirmou que o compromisso com causas coletivas deve orientar a atuação política. “Importante é ser novo por dentro, ter causa, compromisso e levantar todo dia compromissado com alguma coisa boa”, declarou.

A despedida ocorreu em meio a uma combinação de anúncios financeiros e reivindicações que deverão continuar pressionando a agenda ambiental brasileira: de um lado, a busca por recursos e instrumentos de financiamento para viabilizar projetos de transição; de outro, as demandas por desmatamento zero, demarcação de terras indígenas, participação social e medidas concretas para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis.

Capobianco: agenda climática não exige apenas novos compromissos

O ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, reforçou a defesa de que o Brasil precisa transformar os compromissos internacionais em políticas efetivas de redução de emissões e proteção ambiental.

Em sua intervenção, o ministro recuperou a trajetória da participação social nas conferências climáticas e lembrou a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92, como um marco na aproximação entre governos e organizações da sociedade civil.

Segundo Capobianco, naquele momento, a participação de movimentos sociais nas negociações oficiais ainda era limitada.

“Na ocasião, não tinha sociedade civil nas Nações Unidas. O Brasil articulou com a sociedade civil e fez o Fórum Global no Aterro do Flamengo”, recordou.

O ministro afirmou que a mobilização acabou influenciando a forma como as conferências internacionais passaram a incorporar a presença de organizações não governamentais, povos indígenas, representantes do setor privado e outros grupos.

“São essas organizações que fazem acontecer a energia que movimenta as convenções e não permitem que a frieza da negociação faça com que o processo congele”, afirmou.

O ministro também relacionou a atual política ambiental brasileira às decisões tomadas no início do governo Lula, em 2023.

Entre as medidas destacadas, mencionou a retomada do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), instrumento de coordenação das políticas federais de combate à destruição da floresta, e a recomposição da participação da sociedade civil no Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Capobianco lembrou que, entre os dez decretos assinados pelo presidente no início do mandato, cinco estavam relacionados à área ambiental.

Para o ministro, a decisão de restabelecer instrumentos de governança ambiental foi determinante para a retomada das políticas de enfrentamento ao desmatamento. “Derrubamos o desmatamento e, com isso, geramos resultado que beneficia todo mundo”, afirmou.

Apesar dos avanços apresentados pelo governo, Capobianco reconheceu que a agenda climática permanece mais ampla do que os resultados já alcançados.

Mapas do caminho e fósseis no centro das discussões

Um dos principais pontos defendidos pelo ministro foi a continuidade dos chamados mapas do caminho, ou roadmaps, planos que estabelecem etapas e medidas para alcançar objetivos previamente definidos.

A proposta ganhou espaço nas discussões climáticas a partir da necessidade de definir como os governos pretendem cumprir compromissos já negociados internacionalmente, especialmente aqueles relacionados ao afastamento dos combustíveis fósseis.

“Pegamos um compromisso já acordado, nada novo. Pegamos algo já acordado em Dubai, no balanço global, e apresentamos ao mundo um caminho para implementar o que foi acordado”, afirmou.

A referência é ao balanço global das negociações climáticas, processo de avaliação coletiva dos avanços dos países em relação aos objetivos do Acordo de Paris.

O ministro atribuiu à presidência brasileira das conferências o esforço de mobilizar governos e organizações para elaborar essas propostas.

Também mencionou o papel do presidente da COP30, André Corrêa do Lago, e de Ana Toni, que participaram da articulação internacional.

Para Capobianco, o desafio agora está em garantir que os planos não sejam tratados apenas como documentos de negociação, mas como instrumentos para orientar mudanças nas políticas econômicas e energéticas.

O ministro também citou a estratégia de transformação ecológica conduzida pelo governo federal e iniciativas de financiamento, como o Eco Invest Brasil, mecanismo criado para atrair recursos destinados a projetos sustentáveis.

Segundo os números apresentados em sua fala, a estratégia já envolve R$ 190 bilhões em investimentos para a transformação ecológica.

“Estamos redirecionando a economia de verdade. Não é só discurso bonito para a ONU, mas ação concreta para redirecionar”, disse.

Ao encerrar sua intervenção, Capobianco comparou a influência que o governo pretende exercer nas negociações internacionais a um fenômeno natural que conecta a África à Amazônia.

O ministro mencionou os ventos que transportam poeira do continente africano até a floresta amazônica, levando nutrientes como fósforo e potássio.

Na avaliação dele, os compromissos ambientais discutidos pelo Brasil deveriam produzir efeitos semelhantes, atravessando fronteiras e influenciando decisões em outros países.

BNDES anuncia mobilização de R$ 39 bilhões para projetos climáticos

Na frente econômica, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, apresentou novos acordos de financiamento voltados à transição energética, à conservação ambiental e ao desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis.

O principal anúncio envolve a mobilização de aproximadamente R$ 39 bilhões em investimentos climáticos no Brasil, com participação do BNDES, do Green Climate Fund (GCF) e de gestoras privadas. A estrutura apresentada combina capital destinado a fundos de investimento com a possibilidade de atrair recursos adicionais para financiar novos projetos.

Segundo Mercadante, os fundos apresentados durante a conferência representam aproximadamente R$ 13 bilhões em capital, com potencial de alavancar outros R$ 26 bilhões em crédito.

“Esses três fundos somam R$ 13 bilhões. Podemos alavancar mais R$ 26 bilhões em crédito. Arredondamos R$ 40 bilhões em novos projetos de investimento”, declarou.

Os valores representam uma estimativa de recursos que poderão ser mobilizados, e não o desembolso imediato de todo o montante anunciado. Entre os instrumentos detalhados pelo banco está o Catalytic Transition Fund Brazil (CTF), gerido pela Brookfield, com capital-alvo de R$ 7 bilhões.

O fundo recebeu aprovação de um aporte de US$ 250 milhões do GCF. O BNDES, por sua vez, prevê investir R$ 1,1 bilhão no veículo. Outro fundo beneficiado é o Flying Rivers Capital, com capital-alvo de R$ 2,2 bilhões. Nesse caso, o GCF aprovou um aporte de US$ 50 milhões, enquanto a participação prevista do BNDES é de R$ 540 milhões.

Os dois fundos foram selecionados na Chamada de Clima lançada pelo banco de desenvolvimento em 2025, mecanismo voltado à atração de capital para investimentos associados à agenda climática. Mercadante também mencionou uma parceria com a Generation, instituição de investimentos associada ao ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore, para um fundo de aproximadamente R$ 3,8 bilhões.

As iniciativas fazem parte da estratégia de ampliar a participação do capital privado no financiamento de projetos relacionados à sustentabilidade.

Para o presidente do BNDES, o papel do banco público é justamente combinar recursos financeiros, capacidade de estruturação e participação de investidores privados para viabilizar projetos que exigem financiamento de longo prazo.

A discussão sobre financiamento climático ocorre em um contexto no qual governos e organizações ambientais cobram instrumentos capazes de transformar metas de redução de emissões em investimentos efetivos. Além dos acordos com fundos climáticos, Mercadante mencionou novas parcerias com organismos financeiros internacionais, incluindo o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Segundo o dirigente, as iniciativas incluem recursos voltados à restauração florestal, à conservação ambiental e ao desenvolvimento de cadeias produtivas associadas à biodiversidade. O presidente do BNDES também destacou a participação do Banco Mundial em mecanismos de financiamento florestal e mencionou recursos não reembolsáveis destinados à restauração com espécies nativas e à atuação de comunidades locais.

Em sua fala, Mercadante defendeu a atuação de bancos públicos de desenvolvimento como alternativa à visão de que o Estado deve ter participação mínima na economia. Para ele, desafios relacionados à proteção ambiental, aos povos indígenas e à distribuição de renda exigem instrumentos de financiamento que não dependam exclusivamente da capacidade de investimento do setor privado.

Sociedade civil cobra desmatamento zero e encontro sobre combustíveis fósseis

Apesar do tom de reconhecimento às políticas ambientais brasileiras, as intervenções dos representantes da sociedade civil trouxeram cobranças direcionadas ao próximo mandato do governo.

Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima, defendeu que a eliminação do desmatamento se torne uma prioridade permanente da administração federal. “O pedido e a sugestão para o mandato nos próximos quatro anos é criar no Brasil não só uma política, mas uma obsessão por desmatamento zero”, afirmou.

Astrini também destacou a necessidade de fortalecer o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), órgão responsável por atividades de fiscalização e controle ambiental.

Segundo ele, o fortalecimento das estruturas de fiscalização é parte fundamental da estratégia de redução da destruição florestal. O representante do Observatório do Clima também relacionou os resultados brasileiros de combate ao desmatamento à capacidade do país de influenciar as políticas ambientais de outras grandes economias.

Em sua avaliação, a redução acumulada das emissões associadas ao desmatamento brasileiro nos últimos anos demonstra o efeito que medidas semelhantes poderiam produzir caso fossem adotadas por outros países. Astrini afirmou que cálculos realizados pela organização indicam que o volume de carbono evitado pelo Brasil em três anos seria comparável às emissões anuais da China.

A comparação foi apresentada pelo representante da entidade como argumento para defender políticas mais ambiciosas de redução das emissões.

Ele também propôs que o Brasil sedie a próxima "COP dos fósseis", um encontro internacional dedicado à transição para longe dos combustíveis fósseis realizado pela primeira vez em abril deste ano em Santa Marta, na Colômbia. A iniciativa já mobiliza mais de 50 países.

“Não sei por que o Brasil não poderia sediar. O Brasil faria muito bem em sediar”, declarou.

Lula respondeu imediatamente à proposta. “Depois do mapa do caminho, temos a obrigação moral de fazer um encontro no Brasil”, afirmou o presidente.

A manifestação sinaliza disposição política para discutir a realização do evento, mas não foi acompanhada, durante a reunião, de um anúncio formal sobre data ou organização.

Povos indígenas pedem demarcação

Outra cobrança direcionada ao presidente veio da liderança indígena Jozi Kaingang, representante do povo Kaingang, que defendeu a ampliação da participação indígena nas negociações climáticas e a continuidade das políticas de proteção territorial.

Jozi destacou a presença de representantes indígenas nas conferências internacionais e afirmou que a participação desses grupos deve ir além de espaços simbólicos.

Na avaliação da liderança, a proteção das florestas e a discussão sobre mudanças climáticas não podem ser conduzidas sem a participação dos povos que vivem nos territórios afetados.

“Não se faz proteção e gestão ambiental sem aqueles que mais respeitam a natureza e a Mãe Terra”, afirmou.

A representante também relacionou a política climática à criação e manutenção de estruturas de representação indígena no governo federal.

Ela citou o Ministério dos Povos Indígenas e a presença de gestores indígenas em órgãos federais como parte das mudanças institucionais ocorridas na atual administração. Para Jozi, no entanto, o reconhecimento político precisa ser acompanhado de medidas que garantam a proteção dos territórios.

“O mundo começa a descobrir o que dissemos há muito tempo: demarcar e proteger terras indígenas é uma das medidas mais importantes para combater a crise climática”, declarou.

A liderança afirmou que a demarcação das terras indígenas está diretamente associada à conservação da biodiversidade, da água e das florestas. “Onde há território, há floresta em pé, água, biodiversidade e cultura”, disse.

Ao final de sua intervenção, Jozi pediu que Lula receba representantes do movimento indígena para discutir as prioridades da próxima gestão.

“Não há justiça climática sem demarcação”, afirmou.

A reivindicação coloca a regularização territorial no centro da discussão sobre a continuidade da agenda ambiental brasileira, para além dos compromissos internacionais de redução de emissões.

Juventude cobra participação na implementação das metas

A campeã da juventude da COP30, Marcelle Oliveira, também defendeu que a mobilização de jovens em torno da agenda climática seja acompanhada de oportunidades concretas de participação nas decisões e na execução dos projetos.

Marcelle destacou o trabalho realizado por redes de juventude em diferentes continentes e afirmou que a organização de encontros, plenárias e mobilizações ajudou a ampliar o alcance das discussões climáticas.

Ao agradecer a participação do governo brasileiro na construção dos mapas do caminho, a representante alertou para o risco de as propostas perderem força sem prioridade política.

“Sei que, sem prioridade política aqui na COP31 e em casa, tudo pode morrer”, afirmou.

A representante da juventude defendeu que a implementação dos compromissos climáticos dependa de uma estrutura de participação capaz de conectar iniciativas locais às políticas públicas.

Segundo ela, organizações de jovens já desenvolvem ações relacionadas à proteção ambiental, aos direitos humanos, ao enfrentamento da desinformação e à mobilização de comunidades.

O desafio, afirmou, é ampliar essas iniciativas. “Precisamos de um exército para a implementação de mudanças efetivas”, disse.

Marcelle também chamou a atenção para a necessidade de que a participação juvenil deixe de depender exclusivamente do trabalho voluntário. Ao defender a construção de uma nova economia que não deixe grupos sociais para trás, pediu que os jovens tenham condições materiais de participar dos processos de transformação.

“Queremos construir com você e com seu legado nossa sociedade, uma nova economia que não deixe ninguém para trás, e fazer junto de forma remunerada”, afirmou.

Para a representante, a transição climática precisa produzir oportunidades para novos profissionais e lideranças. “As mudanças acontecem quando se promovem oportunidades”, declarou.

Boulos relaciona agenda ambiental ao combate à desigualdade

Responsável pela abertura do encontro, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, relacionou o desempenho ambiental brasileiro à estratégia mais ampla de desenvolvimento econômico e redução das desigualdades.

Boulos afirmou que o país procura demonstrar a possibilidade de conciliar crescimento, políticas sociais e proteção ambiental.

Na avaliação do ministro, a eleição de Lula também representou uma reação ao avanço de movimentos políticos associados ao negacionismo climático.

“O Brasil mostrou que é possível não apenas derrotar a extrema direita e, com ela, o negacionismo climático, mas também realizar um modelo de desenvolvimento que combine crescimento econômico, combate às desigualdades sociais e preservação ambiental”, afirmou.

O ministro citou indicadores econômicos e sociais apresentados pelo governo, além da redução do desmatamento.

Entre os números mencionados estão uma queda de 71% no desmatamento da Amazônia e uma redução superior a 40% no Cerrado, percentuais apresentados durante a reunião.

Boulos também associou a agenda ambiental à ampliação dos mecanismos de participação popular nas decisões governamentais.

Para ele, a presença de movimentos sociais no encontro com o presidente demonstra a importância de manter canais de diálogo entre o governo e grupos organizados da sociedade civil.

O ministro reconheceu, no entanto, que o modelo de participação ainda precisa avançar. “Sabemos que há muito a avançar no combate às mudanças climáticas, na nossa sociedade e na nossa economia”, afirmou.