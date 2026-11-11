Cúpula de Líderes marca terceiro dia da COP31 com florestas no foco e caos na chegada

Antália, Turquia — A COP31 recebe líderes mundiais no seu terceiro dia, mas chegar à conferência climática da ONU virou um grande desafio.

Trânsito travado, restrições de acesso e longas filas marcaram o início desta quarta-feira, 11, em Antália, na Turquia, onde são esperados 102 chefes de Estado e de governo para a abertura da Cúpula de Líderes.

A contrário da COP30 em Belém, quando a cúpula foi realizada antes do início oficial da conferência, neste ano ela acontece durante o desenrolar das negociações climáticas, nos dias 11 e 12 de novembro.

A mudança no calendário, somada ao esquema reforçado de segurança para receber as autoridades, trouxe dificuldades extras para os participantes que tentavam acessar a área de negociações, conhecida como Blue Zone (Zona Azul).

Quem precisou acessar, teve que madrugar para garantir a entrada. Em comunicado oficial, a ONU recomendou que delegados e jornalistas chegassem antes das 8h30, horário a partir do qual o acesso passou a sofrer restrições devido ao deslocamento dos líderes. A região mais impactada foi a de Belek, reservada para a passagem das comitivas.

Depois dos dois primeiros dias da COP31 terem sido marcados por relatos de esperas de três a quatro horas na entrada, participantes se depararam com uma fila quilomêtrica pela manhã, em meio ao esquema especial de segurança.

Em meio às aos desafios logísticos, a agenda política ganha força. O terceiro dia da COP31 tem discursos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura da Cúpula de Líderes ao lado de anfitriões, e no segmento de alto nível, que reúne os demais chefes de Estado e de governo. Segundo o Itamaraty, a fala deve durar até 3 minutos.

A agenda também coloca a proteção das florestas, o financiamento e a economia circular no centro das discussões.

À tarde, o presidente brasileiro também participa de um encontro sobre florestas, que dará continuidade ao roteiro global para acabar com o desmatamento até 2030, apresentado pelo Brasil às vésperas da conferência como uma contribuição voluntária que saiu de Belém.

Na terça-feira, 10, a presidência brasileira da COP30 também apresentou o roteiro para o fim gradual dos combustíveis fósseis e teve bastante apoio e reconhecimento dos países.

A expectativa é que o momento também abra espaço para novos aportes ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), lançado na COP30 para remunerar países que preservam suas florestas.

O mecanismo financeiro já soma US$ 7,8 bilhões em compromissos anunciados, mas ainda precisa captar US$ 2,2 bilhões para alcançar a meta de US$ 10 bilhões até o fim de 2026.

O que esperar dos discursos de Lula

O presidente brasileiro participa da abertura da Cúpula de Líderes, prevista para começar às 12h15, no horário local, ao lado de representantes das Nações Unidas e dos países responsáveis pela condução da conferência.

A programação oficial prevê pronunciamentos, nesta ordem, do secretário-geral da ONU, António Guterres; do primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese; do primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali; de Lula; e do presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan.

Pela primeira vez, a conferência climática tem um comando duplo entre Turquia e Austrália. O governo turco está à frente da presidência da COP31, enquanto os australianos conduzem as negociações.

Esta é a primeira viagem internacional de Lula após sua reeleição, e ocorre um ano depois de o Brasil sediar a COP30, no coração da Amazônia.

A participação do presidente brasileiro entre os oradores da abertura é vista pelo Itamaraty como "um reconhecimento ao papel do país nas negociações climáticas".

A expectativa é que Lula aborde temas como soberania, preservação ambiental, transição energética e financiamento climático, além de apresentar resultados nacionais na redução do desmatamento e forte liderança na participação de energias renováveis.

Entre os dados que o governo pretende destacar está a redução de aproximadamente 560 milhões de toneladas nas emissões líquidas de gases de efeito estufa entre 2022 e 2024, associada principalmente à queda do desmatamento.

O presidente também deve cobrar maior participação dos países desenvolvidos no financiamento de medidas de adaptação às mudanças climáticas e de proteção das florestas tropicais.

Lula tem uma segunda fala prevista para a tarde, no segmento de alto nível da COP31, que começa às 14h e reúne declarações nacionais de chefes de Estado e de governo a partir das 14h30.

Na lista provisória divulgada pela organização, Lula aparece entre os 22 oradores previstos para a primeira parte da reunião, na penúltima posição, antes do presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud.

A chegada de Lula a Antália também abriu espaço para negociações bilaterais. Na terça-feira, 10, o presidente se reuniu com Erdoğan para discutir o fortalecimento das relações comerciais, cooperação na área de defesa e oportunidades ligadas aos minerais críticos, considerados estratégicos para tecnologias de descabonização e transição energética.

Durante o encontro, os dois ainda avaliaram possibilidades de ampliar o comércio bilateral, que já alcança US$ 5,9 bilhões, e discutiram uma eventual parceria para o processamento de minerais críticos em território brasileiro.

Negociações avançam em meio a divergências sobre decisão final

Enquanto chefes de Estado e de governo se reúnem em Antália, as negociações formais da COP31 já enfrentam divergências sobre os possíveis resultados da conferência.

Na terça-feira, 10, a copresidência de Turquia e Austrália realizou a primeira consulta aos chefes de delegação sobre a chamada "decisão de capa" (cover decision), documento que pode reunir as principais sinalizações políticas e os encaminhamentos da conferência.

O instrumento também pode abrir espaço para temas que ficaram fora da agenda formal de negociações, como a transição para longe dos combustíveis fósseis. Apesar de ser uma das principais discussões da agenda climática internacional, não foi incluído como um item específico na pauta aprovada no primeiro dia da COP31.

A elaboração de uma decisão de capa, no entanto, não é obrigatória e depende de consenso entre os países. Sem acordo, a conferência poderá terminar sem esse documento, mesmo que outras decisões sejam aprovadas.

A discussão começou sem consenso. Países demonstraram posições diferentes sobre a necessidade do documento, seu conteúdo e a forma como o processo está sendo conduzido.

A Rússia questionou a legalidade de uma decisão de capa, instrumento utilizado em conferências climáticas anteriores. Já o Grupo Árabe e o grupo de Países em Desenvolvimento com Ideias Afins (LMDC, na sigla em inglês) manifestaram insatisfação com a condução das consultas.

Na avaliação desses países, a proposta estaria sendo desenvolvida pela presidência da COP31 sem a concordância prévia das delegações, apesar do compromisso de que o processo seria conduzido pelas próprias partes.

Já Turquia e Austrália afirmaram que a construção levará em conta os interesses e as prioridades dos países, sem duplicar esforços ou criar novos mandatos.

Uma nova rodada de consultas está prevista para esta quarta-feira, 11, seguida de outra reunião na sexta-feira, 13. As delegações poderão enviar contribuições por escrito até sábado, 14, e a expectativa é que um primeiro esboço da decisão seja apresentado no início da próxima semana.

O resultado das consultas será um dos primeiros indicativos sobre a capacidade dos países de construir um entendimento político mais amplo nesta COP.

Segundo especialistas ouvidos pela EXAME, as expectativas de avanços nas negociações formais são limitadas, já que as decisões dependem do consenso de quase 200 países.

Além disso, financiamento climático e adaptação seguem entre os principais pontos de impasse, com resistência de países desenvolvidos a novas obrigações financeiras.

Por enquanto, não há consenso nem mesmo sobre o formato de uma eventual decisão de capa, documento que poderia reunir algumas das principais mensagens políticas desta conferência.

Confira a agenda do terceiro dia da COP31

9h30 — Cerimônia de plantio de árvores pelo Dia Nacional do Reflorestamento da Turquia

O presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, participa com líderes mundiais do plantio de mudas de oliveiras.

11h30 — Ciência, transparência e metas climáticas

Evento da ONU sobre como as evidências científicas podem orientar o Balanço Global do Acordo de Paris e as trajetórias para alcançar emissões líquidas zero.

12h15 — Abertura da Cúpula de Líderes da COP31

Discursos do secretário-geral da ONU, António Guterres; do primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese; do primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali; do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva; e do presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan.

13h — Lançamento da Rede de Compartilhamento de Conhecimento sobre Economia Circular

Iniciativa da presidência turca voltada à cooperação internacional e à descarbonização industrial.

14h — Abertura do segmento de alto nível

Cerimônia com representantes da ONU, da Organização Meteorológica Mundial e da presidência da COP31.

14h30 — Discursos nacionais dos chefes de Estado e de governo

Início das declarações do segmento de alto nível, com Lula entre os 22 oradores previstos na lista provisória.

15h — Cúpula de Líderes sobre Florestas

Encontro com participação prevista de Lula e representantes de países como Noruega, República Democrática do Congo, Guiana e Reino Unido.

15h — Diálogo sobre transição energética e eletrificação

Evento sobre o compromisso global 35 até 35, iniciativa da presidência da COP31 para acelerar a eletrificação de transportes, edifícios e indústria.

16h — Mesa-redonda sobre Resíduo Zero, Circularidade e Metano

Com participação da primeira-dama turca, Emine Erdoğan, o encontro pretende ampliar o apoio político à redução da geração de resíduos e ao aumento do uso circular de materiais.

17h — Diálogo de alto nível sobre industrialização verde

Evento organizado pela presidência da COP31, em parceria com Alemanha e Reino Unido, sobre investimentos, empregos e oportunidades econômicas da transição industrial.

18h — Reunião ministerial do Compromisso Global de Metano

Encontro sobre a cooperação internacional para reduzir as emissões de metano (Global Methane Pledge).

20h — Jantar de gala para ministros e organizações internacionais

Evento oferecido pelo presidente da COP31, Murat Kurum.

*Todos os horários seguem o fuso local de Antália, na Turquia, seis horas à frente do horário de Brasília.