COP31 caminha para ser a maior da história; Brasil tem a 2ª maior delegação

A Cúpula de Líderes de Antália, na COP31, começa nesta quarta-feira, 11, e será aberta pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan.

Segundo levantamento do Carbon Brief com base nas listas provisórias da UNFCCC (a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), 92.934 pessoas se inscreveram para participar presencialmente da COP31, na Turquia.

Somados os mais de 3,3 mil delegados que vão acompanhar a cúpula online, o total ultrapassa 95 mil inscritos. O número final só será conhecido depois do encerramento, em 20 de novembro, quando a ONU divulga quantas pessoas de fato retiraram o crachá no local.

Se os números se confirmarem, a conferência supera a COP28, em Dubai, que reuniu mais de 80 mil pessoas, e se torna a maior COP já realizada.

O recorde, contudo, diz mais sobre o tamanho do evento do que sobre o peso político de quem está nele.

Uma COP inflada pelo anfitrião

Do total, mais de 14 mil delegados foram registrados como "convidados do país anfitrião". Para efeito comparativo, na COP30, em Belém, a lista provisória tinha cerca de mil pessoas nessa categoria.

A delegação turca também é, de longe, a maior da conferência: 2.950 pessoas. É a regra das COPs, em que o país-sede costuma liderar o ranking, mas ainda assim a escala chama atenção.

O arranjo de Antália é inédito: a Turquia hospeda o evento e detém a presidência da COP, enquanto a Austrália, que disputou a sede até o último minuto, preside as negociações.

Na divisão por categorias, o maior grupo é o de delegados das partes, que representam os quase 200 países (além da União Europeia) que ratificaram a convenção e negociam os textos. São 18.812 pessoas, o segundo maior contingente da história, atrás apenas de Dubai.

Incluídos os crachás "excedentes" (overflow), vagas extras que os países distribuem além da delegação oficial, os representantes das partes passam de 34 mil.

O Brasil em segundo lugar

Anfitrião da COP passada, o Brasil aparece com a segunda maior delegação de Antália, com 1.994 pessoas. Na sequência vêm Nigéria (1.506), China (1.021) e Indonésia (978).

Os números exigem leitura cuidadosa. Como observou o próprio Carbon Brief, alguns países, entre eles o Brasil, cedem parte das vagas da delegação oficial a organizações da sociedade civil, o que infla o tamanho da comitiva do governo.

Ter a segunda maior delegação, portanto, não é o mesmo que ter mais influência.

Completam o top 10 Austrália (835), Uganda (627), Itália (607), Japão (588) e Cazaquistão (557). A composição das delegações também revela estratégias diferentes. A China inscreveu apenas 190 delegados como parte e 831 como excedentes.

Já a Rússia (523 no total) fez o caminho inverso, com 487 delegados credenciados como negociadores, um contingente coerente com o papel ativo que o país vem tendo nas salas.

No sentido oposto, a menor delegação é a da Coreia do Norte, com duas pessoas, seguida por Eritreia e Nicarágua (três) e San Marino e Trinidad e Tobago (quatro).

E a ausência mais significativa - embora prevista - é a dos Estados Unidos. Assim como na COP30, o governo de Donald Trump não enviou delegação. Israel e Mianmar também não aparecem nas listas.

E antes da cúpula, houve relatos de que autoridades do Talibã, no Afeganistão, haviam se inscrito como observadoras, mas não há delegados de Estados observadores nas listas provisórias.

Muita gente, poucos chefes de Estado

De acordo com a lista provisória de oradores divulgada pela ONU, 77 países devem ser representados por chefes de Estado ou de governo na cúpula, que vai até quinta-feira, 12.

Do G20, além de Turquia e Austrália, apenas Reino Unido, Brasil e China aparecem com oradores nesse nível, segundo o Climate Home News. Cerca de um terço dos líderes inscritos é de países africanos, e um quarto de pequenos Estados insulares, justamente os mais expostos aos impactos do clima.

Em carta aberta publicada pela UNFCCC em abril, Murat Kurum, presidente da COP31, definiu a cúpula como "um momento-chave para gerar impulso político e visibilidade" para a conferência.

Um dos eventos de destaque da programação é o diálogo sobre a meta de eletrificação de 35% da demanda final de energia até 2035, o chamado "35 by 35", que as presidências querem ver na decisão final da conferência.

Enquanto os líderes discursam, os negociadores aguardam a chamada "decisão de capa", que consiste em um texto político que não consta da agenda oficial, mas que, nas COPs recentes, virou o principal resultado das cúpulas.

É nele que a presidência reúne os grandes recados da conferência fora da decisão final, de financiamento a combustíveis fósseis.

Em Antália, as presidências o batizaram de "decisão liderada pelas presidências" e anunciaram a intenção de negociá-lo na pré-COP, em Fiji, há cerca de um mês.

A primeira versão é esperada para o início da próxima semana. Mas, por estar fora da pauta, o instrumento também é alvo de contestação. A Rússia, por exemplo, já questionou publicamente sua legalidade na COP31.