O que saiu do papel desde Belém? COP31 anuncia investimentos e faz balanço da ação climática

Antália, Turquia - "Mostramos aqui na Turquia que a ação climática pode se fortalecer de uma presidência para outra. E, mais importante, que ela produz resultados concretos para pessoas, empresas e comunidades em todo o mundo", afirmou Dan Ioschpe, Campeão Climático da COP30, durante a divulgação do primeiro balanço da Agenda de Ação estruturada pela presidência brasileira na conferência de Belém.

Um ano depois, a proposta de transformar compromissos climáticos em ações concretas ganhou um novo capítulo nesta terça-feira, 10, no segundo dia da COP31, em Antália, na Turquia, que foi dedicado a energia e transportes e marcado pela entrega brasileira do roadmap global pelo fim gradual dos combustíveis fósseis.

O tema é uma das prioridades desta COP, que traz a meta de eletrificar 35% da demanda final de energia do mundo até 2035 e busca ampliar o uso da eletricidade limpa em atividades dependentes de combustíveis fósseis poluentes.

O principal anúncio veio da Utilities for Net Zero Alliance (UNEZA), coalizão formada por 89 empresas do setor elétrico, que apresentou planos conjuntos de investimento de pelo menos US$ 156 bilhões por ano em redes elétricas, fontes renováveis e armazenamento de energia.

O valor representa um crescimento de 5% em relação ao ano passado e de 35% na comparação com 2024.

A mobilização empresarial ocorre em paralelo à continuidade da Agenda de Ação climática encabeçada pela presidência brasileira da COP30, com seis eixos temáticos e 30 objetivos para acelerar soluções já existentes.

Diferentemente dos acordos negociados formalmente entre os países a nível da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCC) , a iniciativa reúne compromissos voluntários de empresas, governos locais, investidores e organizações da sociedade civil.

Os avanços da Agenda de Ação desde Belém

Segundo o balanço da Agenda de Ação, 84% dos Planos para Acelerar Soluções (PAS, na sigla em inglês) relataram algum progresso após um ano de implementação.

Esses planos reúnem ações voluntárias para superar os desafios ao avanço da agenda climática, desde o desenvolvimento de tecnologias até a mobilização de recursos.

Dos avanços relatados, 46% se concentraram em ferramentas, conhecimento e padrões, enquanto 24% envolveram a adoção de políticas ou soluções pelos governos e pelo mercado.

Outros 20% registraram recursos financeiros comprometidos ou em circulação, e 10% apresentaram resultados mensuráveis para pessoas, territórios ou emissões.

Em relação à execução, 51% das 738 ações previstas para 2026 haviam sido concluídas, enquanto quatorze planos entregaram todas as atividades programadas para o ano.

Entre os 40 planos com metas quantitativas, [grifar]38% estão no ritmo esperado ou adiantados, enquanto outros 38% apresentam resultados mistos e 25% estão atrasados.

"Nossa tarefa agora é transformar esse esforço coletivo em implementação com mais velocidade e escala", afirmou Ioschpe.

O documento também acompanha 96 indicadores globais associados aos seis eixos da Agenda de Ação. Desse total, 44 apresentam progresso, 19 não avançaram e 33 ainda não possuem dados suficientes para avaliação.

Na área de energia, indústria e transporte, os resultados mostram que a capacidade global de geração renovável cresceu 17% entre 2024 e 2025. Os veículos elétricos já representavam um quarto das vendas mundiais de veículos leves em 2025, enquanto os pontos públicos de recarga ultrapassaram a marca de 7 milhões.

Por outro lado, a melhoria da intensidade energética global ficou em apenas 1% em 2024, abaixo dos 4% anuais considerados necessários até 2030. As emissões de metano do setor de petróleo e gás também aumentaram, passando de 71,5 milhões de toneladas em 2024 para aproximadamente 72,3 milhões em 2025.

"Os indicadores globais que conseguimos medir já estão se movendo na direção certa. Não com a velocidade necessária em todos os lugares, mas é um sinal claro de que a ação de atores não estatais começa a transformar setores importantes da economia", destacou o campeão climático da COP30.

Na COP31, novos anúncios em energia e transporte

Na frente empresarial, os anúncios do segundo dia da COP31 mostram a ampliação dos planos de eletrificação em diferentes setores da economia.

Além dos US$ 156 bilhões anuais previstos pela UNEZA, a coalizão informou que suas integrantes instalaram mais de 21 mil quilômetros de novas redes elétricas em 2025, um aumento de 50% em relação aos 14 mil quilômetros construídos em 2024.

O resultado demonstra a expansão da infraestrutura necessária para conectar novas fontes de geração renovável e atender ao aumento da demanda por eletricidade.

A britânica SSE, uma das copresidentes da aliança, informou que está próxima de alcançar 8 bilhões de libras investidos desde 2020 na rede de transmissão do norte da Escócia. A expansão também está impulsionando a cadeia de fornecedores, incluindo uma fábrica de cabos submarinos da Sumitomo Electric, que recebeu investimento de 350 milhões de libras.

Outra iniciativa reúne mais de 180 empresas com receitas anuais combinadas de US$ 1,69 trilhão, que passaram a apoiar a declaração "Seizing the Electric Advantage", da We Mean Business Coalition, voltada a empresas comprometidas para uma transição rumo a economia de baixo carbono.

Entre as signatárias estão Danone, EDF, Enel, Iberdrola, ING, Scania e Volvo Cars. O grupo defende que governos adotem políticas de longo prazo, ampliem investimentos em redes elétricas e acelerem processos de licenciamento para destravar projetos de eletrificação.

No transporte marítimo, foi apresentada uma nova meta internacional para que a eletricidade atenda pelo menos 20% da demanda final de energia do setor até 2035.

A iniciativa reúne 27 apoiadores, incluindo a ZEMBA, aliança de grandes compradores que conta com empresas como Amazon, IKEA e Nike.

Entre os compromissos estão a ampliação do acesso ao financiamento de projetos de eletrificação de portos e embarcações e o desenvolvimento de profissionais especializados.

Outro destaque veio da Aliança Powering Past Coal, que lançou uma iniciativa para ajudar países a substituir a geração de eletricidade a carvão por fontes limpas. A proposta busca facilitar o acesso a pelo menos US$ 23 bilhões já destinados à transição, mas que permanecem, em grande parte, sem utilização.

As primeiras parcerias lideradas por países devem começar em 2027, com a expectativa de apoiar cerca de dez dos 21 países mais dependentes de carvão até 2028.

Lançada durante a COP30, a coalizão brasileira e-Dutra também ampliou sua participação para 55 empresas privadas, incluindo TRATON Group, Volkswagen Truck & Bus, Amazon e DHL Supply Chain.

O projeto busca eletrificar o transporte de cargas entre São Paulo e Rio de Janeiro, um dos principais corredores logísticos do país, e trabalha para alcançar mil viagens diárias de caminhões elétricos a bateria até 2030.

Depois das primeiras viagens experimentais e operações-piloto, o próximo desafio é desenvolver a infraestrutura de recarga necessária para permitir que os veículos operem em escala comercial.

Em outra frente, a Global Green Road Corridors informou ter superado sua meta de desenvolver dez corredores rodoviários verdes até 2026. Atualmente, são 13 corredores em desenvolvimento, distribuídos por seis continentes e abrangendo mais de 29 mil quilômetros.

Já a EV100, iniciativa do Climate Group que reúne mais de 120 empresas, informou que suas integrantes colocaram em circulação 400 mil veículos totalmente elétricos no mundo. Desse total, aproximadamente 24 mil estão em mercados emergentes, incluindo Brasil, Chile, Colômbia e México.

Os anúncios se somam à expansão da infraestrutura de eletrificação e aos compromissos voluntários que passaram a integrar a agenda climática internacional.

Para Ioschpe, a continuidade desse trabalho de uma presidência da COP para a outra é essencial para transformar a mobilização em investimentos e resultados econômicos.

"Não precisamos reinventar a Agenda de Ação todos os anos. A estrutura não é a conquista. O que importa é o que ela torna possível: mais investimentos, empresas mais competitivas e cidades e comunidades mais resilientes", acrescentou.

O brasileiro encerra seu mandato como Campeão Climático de Alto Nível da COP30 com a tese de que a estrutura construída em Belém continue sendo implementada e aprimorada nas próximas COPs. Em 2027, a sede da grande conferência do clima da ONU será na Etiópia, em Adis Abeba.