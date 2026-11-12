Alugar ou comprar? Como a escolha muda o Ebitda e a dívida da sua empresa

Uma empresa troca a frota própria por veículos alugados, vende a sede e passa a ocupar o prédio como inquilina. As vendas não mudam, mas o Ebitda sobe. A explicação está na IFRS 16, norma contábil internacional que entrou em vigor em 2019 e que, no Brasil, corresponde ao pronunciamento CPC 06 (R2). Ela mudou a forma como os aluguéis aparecem no balanço: o contrato vira dívida, e a despesa de aluguel sai do custo operacional.

O impacto não é pequeno. Quando a norma foi anunciada, o International Accounting Standards Board (IASB) estimou que as companhias abertas tinham US$ 3,3 trilhões em compromissos de arrendamento, e mais de 85% desse valor ficava fora do balanço, segundo a IFRS Foundation.

Para conselhos de empresas que adotaram a economia do acesso, alugar em vez de comprar, a regra trouxe uma pergunta incômoda: o que melhorou foi o negócio ou só o indicador?

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Da posse ao acesso

A troca da posse pelo acesso deixou de ser exclusividade de startups. Grandes empresas passaram a alugar máquinas, frotas, equipamentos de TI e espaços de trabalho para reduzir o capital imobilizado e ganhar flexibilidade.

Esse é o modelo de ativos leves, que permite crescer sem comprar tudo o que se usa. Na contabilidade antiga, ele tinha uma vantagem adicional: muitos contratos de aluguel simplesmente não apareciam como dívida.

O que a IFRS 16 mudou

Pela regra anterior, a IAS 17, boa parte dos arrendamentos era tratada como despesa operacional, lançada mês a mês no resultado. Pela IFRS 16, a empresa registra no balanço um ativo, o direito de usar o bem, e um passivo, as parcelas futuras do contrato trazidas a valor presente.

A despesa de aluguel desaparece da demonstração de resultados. No lugar dela entram a depreciação do direito de uso e os juros sobre o passivo. Como o Ebitda é calculado antes de juros e depreciação, ele cresce automaticamente. Segundo o próprio IASB, o Ebitda pela IFRS 16 equivale ao antigo Ebitdar, indicador que já excluía os aluguéis.

Quem mais sentiu a mudança

Os setores que mais dependem de ativos alugados foram os mais afetados. Na análise de impacto do IASB, feita com mais de mil companhias abertas, os arrendamentos equivaliam a 22,7% dos ativos das companhias aéreas, 21,4% dos varejistas e 20,7% das empresas de viagem e lazer.

A América Latina aparecia como caso extremo. Entre as empresas que mais usavam arrendamentos, o passivo de longo prazo da região estava subestimado em 45%, a maior distorção entre as regiões analisadas.

O exemplo mais claro vem da aviação. Uma companhia aérea que arrendava cerca de 70% da frota via a relação entre passivo e patrimônio líquido saltar de 1,7 para 3,5 vezes com a nova norma. A empresa não tinha mudado. O balanço só passou a mostrar o que ela devia.

O Ebitda que melhora sozinho

O efeito sobre o Ebitda vai além da contabilidade. Ele altera os múltiplos usados em avaliações de empresas, as metas de remuneração variável e os limites de endividamento previstos em contratos de dívida.

A revisão pós-implementação da norma, conduzida pelo IASB entre 2025 e 2026, registrou essas críticas. Segundo o resumo das contribuições preparado pela equipe técnica do órgão, alguns participantes disseram que a exclusão da despesa de aluguel do Ebitda “infla artificialmente as medidas de rentabilidade”. Muitas empresas revertem os efeitos da norma na comunicação com o mercado, e os bancos costumam acompanhar os covenants pelo critério antigo.

Os mesmos participantes, porém, reconheceram que a norma melhorou a transparência sobre a alavancagem das empresas. A maioria considera a informação sobre arrendamentos muito mais útil do que antes.

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Alugar ou comprar continua sendo uma decisão econômica

A norma mudou a aparência dos números, mas não a lógica da decisão. Alugar continua fazendo sentido quando o custo total do contrato é menor que o custo de capital para comprar o ativo, ou quando a flexibilidade de devolver o bem vale o preço pago por ela.

O desafio para o conselho é separar essa análise do efeito contábil. Um aluguel que melhora o Ebitda pode, ao mesmo tempo, comprometer o caixa por anos com parcelas fixas. Em uma crise de receita, esse compromisso pesa tanto quanto uma dívida bancária.

Há também espaço para julgamento. A taxa de desconto usada para calcular o passivo e o prazo considerado para cada contrato dependem de estimativas da empresa. Segundo a revisão do IASB, esse grau de subjetividade é uma das principais preocupações de investidores e reguladores.

O número e o negócio

A economia do acesso mudou a forma como as empresas usam seus ativos. A IFRS 16 obrigou o balanço a acompanhar essa mudança.

Para o conselho, a lição é antiga: um indicador que melhora sem que nada mude na operação merece mais perguntas, e não comemoração.

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