Alugar ou comprar? Como a escolha muda o Ebitda e a dívida da sua empresa

EBITDA word built with letter cubes on newspaper background (Getty/Getty Images)
Redatora de Carreira e Negócios
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 14h12.
Uma empresa troca a frota própria por veículos alugados, vende a sede e passa a ocupar o prédio como inquilina. As vendas não mudam, mas o Ebitda sobe. A explicação está na IFRS 16, norma contábil internacional que entrou em vigor em 2019 e que, no Brasil, corresponde ao pronunciamento CPC 06 (R2). Ela mudou a forma como os aluguéis aparecem no balanço: o contrato vira dívida, e a despesa de aluguel sai do custo operacional.
O impacto não é pequeno. Quando a norma foi anunciada, o International Accounting Standards Board (IASB) estimou que as companhias abertas tinham US$ 3,3 trilhões em compromissos de arrendamento, e mais de 85% desse valor ficava fora do balanço, segundo a IFRS Foundation.
Para conselhos de empresas que adotaram a economia do acesso, alugar em vez de comprar, a regra trouxe uma pergunta incômoda: o que melhorou foi o negócio ou só o indicador?
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A troca da posse pelo acesso deixou de ser exclusividade de startups. Grandes empresas passaram a alugar máquinas, frotas, equipamentos de TI e espaços de trabalho para reduzir o capital imobilizado e ganhar flexibilidade.
Esse é o modelo de ativos leves, que permite crescer sem comprar tudo o que se usa. Na contabilidade antiga, ele tinha uma vantagem adicional: muitos contratos de aluguel simplesmente não apareciam como dívida.
Pela regra anterior, a IAS 17, boa parte dos arrendamentos era tratada como despesa operacional, lançada mês a mês no resultado. Pela IFRS 16, a empresa registra no balanço um ativo, o direito de usar o bem, e um passivo, as parcelas futuras do contrato trazidas a valor presente.
A despesa de aluguel desaparece da demonstração de resultados. No lugar dela entram a depreciação do direito de uso e os juros sobre o passivo. Como o Ebitda é calculado antes de juros e depreciação, ele cresce automaticamente. Segundo o próprio IASB, o Ebitda pela IFRS 16 equivale ao antigo Ebitdar, indicador que já excluía os aluguéis.
Os setores que mais dependem de ativos alugados foram os mais afetados. Na análise de impacto do IASB, feita com mais de mil companhias abertas, os arrendamentos equivaliam a 22,7% dos ativos das companhias aéreas, 21,4% dos varejistas e 20,7% das empresas de viagem e lazer.
A América Latina aparecia como caso extremo. Entre as empresas que mais usavam arrendamentos, o passivo de longo prazo da região estava subestimado em 45%, a maior distorção entre as regiões analisadas.
O exemplo mais claro vem da aviação. Uma companhia aérea que arrendava cerca de 70% da frota via a relação entre passivo e patrimônio líquido saltar de 1,7 para 3,5 vezes com a nova norma. A empresa não tinha mudado. O balanço só passou a mostrar o que ela devia.
O efeito sobre o Ebitda vai além da contabilidade. Ele altera os múltiplos usados em avaliações de empresas, as metas de remuneração variável e os limites de endividamento previstos em contratos de dívida.
A revisão pós-implementação da norma, conduzida pelo IASB entre 2025 e 2026, registrou essas críticas. Segundo o resumo das contribuições preparado pela equipe técnica do órgão, alguns participantes disseram que a exclusão da despesa de aluguel do Ebitda “infla artificialmente as medidas de rentabilidade”. Muitas empresas revertem os efeitos da norma na comunicação com o mercado, e os bancos costumam acompanhar os covenants pelo critério antigo.
Os mesmos participantes, porém, reconheceram que a norma melhorou a transparência sobre a alavancagem das empresas. A maioria considera a informação sobre arrendamentos muito mais útil do que antes.
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A norma mudou a aparência dos números, mas não a lógica da decisão. Alugar continua fazendo sentido quando o custo total do contrato é menor que o custo de capital para comprar o ativo, ou quando a flexibilidade de devolver o bem vale o preço pago por ela.
O desafio para o conselho é separar essa análise do efeito contábil. Um aluguel que melhora o Ebitda pode, ao mesmo tempo, comprometer o caixa por anos com parcelas fixas. Em uma crise de receita, esse compromisso pesa tanto quanto uma dívida bancária.
Há também espaço para julgamento. A taxa de desconto usada para calcular o passivo e o prazo considerado para cada contrato dependem de estimativas da empresa. Segundo a revisão do IASB, esse grau de subjetividade é uma das principais preocupações de investidores e reguladores.
A economia do acesso mudou a forma como as empresas usam seus ativos. A IFRS 16 obrigou o balanço a acompanhar essa mudança.
Para o conselho, a lição é antiga: um indicador que melhora sem que nada mude na operação merece mais perguntas, e não comemoração.
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